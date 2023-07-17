專家：中國滲透手段高明，拿手招式「美人計」法國情報單位恐無力應對

（中央社）法國近年成為中國情報滲透的主要對象。兩位中國與情報專家在《重點週刊》（Le Point）15日專訪中表示，北京滲透手段日益高明，法國情報單位數十年來毫無準備，對中國一無所知，必須有所警覺。

中國政府滲透法國情報單位的問題近年來日益受到關注，法國對外安全總局（DGSE），法國國內情報總局（DGSI）、國土情報中央局（SCRT）和法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）等調查報告，都顯示中國國家安全部（國安部）近數十年來已把目光瞄向法國，且影響力和間諜行動似乎在法國暢行無阻。

2020年2名法國國防部的對外安全總局前情報幹員皮耶－馬璽・H.（Pierre-Marie H.）和翁席・M.（Henri M.）被中國收買，因傳遞機密給中國被定罪，法國法院分別判處兩人8年和12年有期徒刑，當時消息震驚法國社會。

中國在法國間諜行動詳盡調查「背叛對外安全總局」（Trahisons à la DGSE）一書2022年出版，作者為中國與情報專家依桑巴德（Antoine Izambard）和雷諾（Franck Renaud）。書中揭露不為人知的內幕，並敲響法國秘密情報面對中國脆弱的警鐘。

依桑巴德和雷諾在法國媒體《重點週刊》15日刊登的專訪中指出，成立於1983年的中國國安部，其任務已從穩定國內擴展到國際情報，包括「科技與技術的中國化」，也就是產業間諜，以及政治情報。

策略是積極接洽適當人選，例如被稱為「法國熊貓」的法國前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）、前外交部長法畢斯（Laurent Fabius）與前議員陳文雄（Buon Tan）。

他們表示，國安部能力增加，行動越來越精密，包括策動2013、2014年針對法國賽峰集團（Safran）和美國奇異公司（General Electric）的網路攻擊，同時研發出自己的惡意軟體。據美國聯邦調查局（FBI）分析，中國對美國的經濟間諜案件增加1300％，每10小時FBI就啟動一起中國干涉或間諜調查。

2010年就已出書警告中國收買法國幹員的雷諾指出，翁席・M.一直喜歡中國，在進入DGSE前曾學中文。1996年因其中文能力被派至北京後，當時50多歲的翁席・M.就開始和大使館的中國口譯員有染。

依桑巴德則表示，利用年輕中國女性勾引新到成員的美人計一直是國安部的拿手招式。時任大使知道後馬上就把他召回巴黎，不久後便被辭退。

由於當時證據不足，翁席・M.被辭退後搬至中國，逃離DGSE視線，最後成功收買皮耶－馬璽・H.，並為中國獲得10多份法國機密情報，包括DGSE成員名單。法院揭露，中國共產黨放長線，近20年來不斷給予兩人奢華飯店住宿、機票和美女。

依桑巴德告訴《重點週刊》，大部分法國情報幹員都很好，但若他們對中國不了解，是政策的問題。2000年初DGSE原有強化對中國認知的計畫，卻胎死腹中，只因中國並非當時政策主軸。情況隨著DGSE近年改革以及仿效美國中情局（CIA）中國任務中心（CMC）設立中國辦公室而稍有改善。

有鑒於DGSE對中國的準備不足，依桑巴德表示，前總統席哈克（Jacques Chirac）時期，政治人物把中國看到的太過好美，只想著要進軍中國市場做生意。雷諾也指出，法國過去以為經貿關係能讓中國民主化，直到最近才幻滅。

最後，依桑巴德批評法國情報的主動性不足，「對亞洲、對歐洲和對台灣，我們就是一無所知。從沒有人會引用法國情報單位對中國的調查。情報人員也越來越不願冒險、越來越少秘密和複雜的行動。」

《重點週刊》寫道，這本書不僅在於揭露中國日漸高明的滲透方式，也警告法國對中國共產黨過去數十年的投入毫無警覺，嚴重落後，使得中國威脅如今無論在技術或人力上，都已完全凌駕準備不足的DGSE。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航