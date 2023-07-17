2023/07/17,
商業

特斯拉生產首輛電動皮卡Cybertruck，頂級款時速0到100公里不到3秒，售價近7萬美元

特斯拉生產首輛電動皮卡Cybertruck，頂級款時速0到100公里不到3秒，售價近7萬美元
Photo Credit: Elon Musk Twitter

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特斯拉曾在今年4月份承諾，年底前可望推出第一批 Cybertruck。這款具有銀色烏龜狀與奇特角度的電動車，是在2019年11月時首次發表。Cybertruck的基本款售價為3萬9900美元（約新台幣123萬元），一次充電可行駛402公里；頂級款的續航里程是基本款2倍，售價為6萬9900美元（約新台幣215萬元）。

（中央社）美國電動車商特斯拉（Tesla）昨（16）日宣布，首輛電動皮卡Cybertruck已在德州奧斯汀附近工廠生產完成。這款外觀光滑、造型前衛的角錐型銀色皮卡，頂級款從時速0加速至100公里不需3秒。

《法新社》報導，特斯拉在社群媒體推特上寫著：「第一輛Cybertruck在德州超級工廠製造完成！」推文同時還附上1張照片，照片中1輛造型未來感十足的皮卡，位於一群戴著頭盔、身穿黃背心的特斯拉工人中間。

同時擁有特斯拉和推特的商業鉅子馬斯克（Elon Musk）也轉發了這條推文，並寫著「恭喜特斯拉團隊」。

特斯拉曾在今（2023）年4月份承諾，年底前可望推出第一批 Cybertruck。這款具有銀色烏龜狀與奇特角度的電動車，是在2019年11月時首次發表。

馬斯克當時在介紹這款電動皮卡時，曾要求特斯拉一名員工用金屬球丟擲原型車的窗戶以展現車窗堅固性；不過它初試啼聲就出現了問題，號稱防撞的玻璃被砸裂，引起馬斯克的笑聲與咒罵。隨後再試一次，第2扇車窗照樣裂成雪花狀。

雖然如此，發表會過後的2天內，特斯拉表示已收到近15萬份預購訂單。

馬斯克5月表示，希望每年能生產25萬輛Cybertruck。他指出，由於車價相對親民，這個數字最終可能會翻倍。

特斯拉將生產3種版本的Cybertruck，頂級款可在不到3秒時間內，從時速0加速至100公里。

Cybertruck的基本款售價為3萬9900美元（約新台幣123萬元），一次充電可行駛402公里；頂級款的續航里程是基本款2倍，售價為6萬9900美元（約新台幣215萬元）。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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