英國2024年將成為CPTPP第12個成員經濟體，學者：入會須符高標準對台灣是正面訊息
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CPTPP昨天舉辦部長級會議，會後聲明除了歡迎英國正式加入，也表示正在了解申請方是否滿足協定高標準條件。學者分析，這對台灣來說是正面訊息，因台灣符合國際貿易的高標準。
英國簽署CPTPP協議，預計2024年全面生效
（中央社）英國商業暨貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）昨（16）日在紐西蘭舉行的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議期間，簽署標誌英國正式加入CPTPP的協議。英國目前出口至CPTPP各國的貨品未來逾99％具免關稅資格。
紐西蘭是CPTPP的2023年輪值主席國，15至16日在奧克蘭市（Auckland）舉辦CPTPP部長級會議。英國是第一個獲准加入CPTPP的歐洲國家以及非創始經濟體。英國商貿部表示，在英國加入後，CPTPP所有成員經濟體的國內生產毛額（GDP）總和將高達12兆英鎊（約15.7兆美元），約占全球GDP的15％。
商貿部指出，巴登諾克簽署後，協議尚需經國會審查、政府批准等程序，其他成員經濟體也需各自依法完成國內程序。商貿部預估，協議將在明（2023）年生效實施。
英國將是CPTPP第12個成員經濟體。在既有11個成員經濟體完成國內程序後，自最晚完成程序的經濟體向其他成員發出相關通知後60天，英國的入會協議才會正式生效，全面適用與其他CPTPP經濟體的經貿往來。
CPTPP既有11個成員經濟體為日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利、馬來西亞。在3月底按「共識決」原則獲准加入CPTPP以前，英國已與除了馬來西亞和汶萊以外的9個CPTPP成員經濟體簽有自由貿易協定（FTA）。
英國商貿部表示，加入CPTPP可望刺激各成員經濟體擴大對英投資，以及增加英國出口與就業機會。
統計數據顯示，2019年，每100名英國勞動者中，即有一名是受僱於總部位於CPTPP任一成員經濟體的企業；2021年，CPTPP各成員經濟體的對英投資總額已達1820億英鎊。
商貿部指出，英國是全球第2大服務出口國，服務占去年英國與CPTPP既有成員經濟體的貿易總額約43％；成為CPTPP一員後，英國企業在各成員國將獲與當地本國企業幾乎相等的法規和行政待遇。
經貿辦：歡迎CPTPP堅持入會須符高標準，續爭取支持
（中央社）CPTPP部長級會議昨天發布聲明表示，對新入會申請國進行資訊蒐集，檢視是否可達協定高標準。行政院經貿談判辦公室表示，很欣慰CPTPP仍堅持要求入會須符合協定高標準規定，將持續與英國及其他CPTPP成員交流，爭取加入支持。
CPTPP部長級會議昨天在輪值國紐西蘭召開，會後發布聯合聲明表示，歡迎英國正式加入；新入會申請案方面，CPTPP仍在進行資訊蒐集，以檢視申請方是否可達協定高標準。
經貿辦晚間透過新聞稿表示，首先對英國正式簽署CPTPP協定表達祝賀，恭喜英國經過2年多艱辛的申請過程，順利完成CPTPP加入程序的一個重要里程碑。
新入會申請案方面，目前有包含中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭等6個申請國。CPTPP將持續進行資訊蒐集，作為檢視申請方是否可達協定高標準要求一節，經貿辦對此表示歡迎。
經貿辦指出，很欣慰CPTPP仍堅持要求入會須符合協定高標準規定，並需檢視申請國執行貿易承諾的紀錄。經貿辦表示，將持續和各會員來往爭取支持，並將繼續提供各國所需蒐集的各項資訊。
經貿辦最後強調，仍將繼續運用與英國及CPTPP其他成員既有雙邊管道，持續向各國請益加入CPTPP過程各項準備事宜，為推動加入CPTPP做好更妥善準備工作。
CPTPP檢視申請國是否達高標準，學者：對台是正面訊息
（中央社）CPTPP昨天舉辦部長級會議，會後聲明除了歡迎英國正式加入，也表示正在了解申請方是否滿足協定高標準條件。學者分析，這對台灣來說是正面訊息，因台灣符合國際貿易的高標準。
CPTPP部長級會議昨天在輪值國紐西蘭召開，會後發布聯合聲明表示，歡迎英國正式加入；新入會申請案方面，CPTPP仍在進行資訊蒐集，以檢視申請方是否可達協定高標準。
駐紐西蘭代表歐江安表示，台灣已做好準備，且完全符合高標準，籲請CTPPP會員國能儘速就建立公平審查新會員入會的方式達成共識，讓準備最佳者順利入會；深信無論建立何種機制，台灣有信心通過各種檢驗，成為下一個加入CPTPP的成員。
中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣表示，從CPTPP會後聲明中，研判滿足協定程度比較高的國家可能將列為優先審查，「對台灣是正面訊息」。
顏慧欣說，原先分析CPTPP對申請國可能採取3種模式審查，包含依照遞件順序、自由化準備程度，或是對申請入會的國家同時成立工作小組；由於中國比台灣早提出申請，若按照遞件順序可能遇到中國進度拖延，對台灣申請加入也較不利。
顏慧欣指出，若是按照自由化準備程度審查，或對中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭等6個申請國同時成立一個工作小組，對台灣來說是利多，也可避免部分國家在共識決時面臨表態壓力。
台灣經濟研究院研究員邱達生表示，中國政治力的介入仍是台灣申請加入CPTPP的阻礙，但台灣與美國近期簽署台美21世紀貿易倡議的首批協定，也有和新加坡、紐西蘭簽署零關稅，這代表台灣市場開放的決心。
邱達生指出，以出口為導向的台灣來說，爭取加入區域型貿易組織能使整體的經濟利益最大化。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
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擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮