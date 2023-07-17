2023/07/17,
經濟

英國2024年將成為CPTPP第12個成員經濟體，學者：入會須符高標準對台灣是正面訊息

英國2024年將成為CPTPP第12個成員經濟體，學者：入會須符高標準對台灣是正面訊息
Photo Credit: UK in New Zealand Twitter

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CPTPP昨天舉辦部長級會議，會後聲明除了歡迎英國正式加入，也表示正在了解申請方是否滿足協定高標準條件。學者分析，這對台灣來說是正面訊息，因台灣符合國際貿易的高標準。

英國簽署CPTPP協議，預計2024年全面生效

（中央社）英國商業暨貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）昨（16）日在紐西蘭舉行的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議期間，簽署標誌英國正式加入CPTPP的協議。英國目前出口至CPTPP各國的貨品未來逾99％具免關稅資格。

紐西蘭是CPTPP的2023年輪值主席國，15至16日在奧克蘭市（Auckland）舉辦CPTPP部長級會議。英國是第一個獲准加入CPTPP的歐洲國家以及非創始經濟體。英國商貿部表示，在英國加入後，CPTPP所有成員經濟體的國內生產毛額（GDP）總和將高達12兆英鎊（約15.7兆美元），約占全球GDP的15％。

商貿部指出，巴登諾克簽署後，協議尚需經國會審查、政府批准等程序，其他成員經濟體也需各自依法完成國內程序。商貿部預估，協議將在明（2023）年生效實施。

英國將是CPTPP第12個成員經濟體。在既有11個成員經濟體完成國內程序後，自最晚完成程序的經濟體向其他成員發出相關通知後60天，英國的入會協議才會正式生效，全面適用與其他CPTPP經濟體的經貿往來。

CPTPP既有11個成員經濟體為日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利、馬來西亞。在3月底按「共識決」原則獲准加入CPTPP以前，英國已與除了馬來西亞和汶萊以外的9個CPTPP成員經濟體簽有自由貿易協定（FTA）。

英國商貿部表示，加入CPTPP可望刺激各成員經濟體擴大對英投資，以及增加英國出口與就業機會。

統計數據顯示，2019年，每100名英國勞動者中，即有一名是受僱於總部位於CPTPP任一成員經濟體的企業；2021年，CPTPP各成員經濟體的對英投資總額已達1820億英鎊。

商貿部指出，英國是全球第2大服務出口國，服務占去年英國與CPTPP既有成員經濟體的貿易總額約43％；成為CPTPP一員後，英國企業在各成員國將獲與當地本國企業幾乎相等的法規和行政待遇。

英國簽署CPTPP協議 預計2024全面生效
Photo Credit: 英國商業暨貿易部提供 via 中央社
英國商貿大臣巴登諾克16日在紐西蘭舉行的跨太平洋 夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議期間，簽署標誌英國正式加入CPTPP的協議。協議預計2024年全面生效。

經貿辦：歡迎CPTPP堅持入會須符高標準，續爭取支持

（中央社）CPTPP部長級會議昨天發布聲明表示，對新入會申請國進行資訊蒐集，檢視是否可達協定高標準。行政院經貿談判辦公室表示，很欣慰CPTPP仍堅持要求入會須符合協定高標準規定，將持續與英國及其他CPTPP成員交流，爭取加入支持。

CPTPP部長級會議昨天在輪值國紐西蘭召開，會後發布聯合聲明表示，歡迎英國正式加入；新入會申請案方面，CPTPP仍在進行資訊蒐集，以檢視申請方是否可達協定高標準。

經貿辦晚間透過新聞稿表示，首先對英國正式簽署CPTPP協定表達祝賀，恭喜英國經過2年多艱辛的申請過程，順利完成CPTPP加入程序的一個重要里程碑。

新入會申請案方面，目前有包含中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭等6個申請國。CPTPP將持續進行資訊蒐集，作為檢視申請方是否可達協定高標準要求一節，經貿辦對此表示歡迎。

經貿辦指出，很欣慰CPTPP仍堅持要求入會須符合協定高標準規定，並需檢視申請國執行貿易承諾的紀錄。經貿辦表示，將持續和各會員來往爭取支持，並將繼續提供各國所需蒐集的各項資訊。

經貿辦最後強調，仍將繼續運用與英國及CPTPP其他成員既有雙邊管道，持續向各國請益加入CPTPP過程各項準備事宜，為推動加入CPTPP做好更妥善準備工作。

CPTPP檢視申請國是否達高標準，學者：對台是正面訊息

（中央社）CPTPP昨天舉辦部長級會議，會後聲明除了歡迎英國正式加入，也表示正在了解申請方是否滿足協定高標準條件。學者分析，這對台灣來說是正面訊息，因台灣符合國際貿易的高標準。

CPTPP部長級會議昨天在輪值國紐西蘭召開，會後發布聯合聲明表示，歡迎英國正式加入；新入會申請案方面，CPTPP仍在進行資訊蒐集，以檢視申請方是否可達協定高標準。

駐紐西蘭代表歐江安表示，台灣已做好準備，且完全符合高標準，籲請CTPPP會員國能儘速就建立公平審查新會員入會的方式達成共識，讓準備最佳者順利入會；深信無論建立何種機制，台灣有信心通過各種檢驗，成為下一個加入CPTPP的成員。

中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣表示，從CPTPP會後聲明中，研判滿足協定程度比較高的國家可能將列為優先審查，「對台灣是正面訊息」。

顏慧欣說，原先分析CPTPP對申請國可能採取3種模式審查，包含依照遞件順序、自由化準備程度，或是對申請入會的國家同時成立工作小組；由於中國比台灣早提出申請，若按照遞件順序可能遇到中國進度拖延，對台灣申請加入也較不利。

顏慧欣指出，若是按照自由化準備程度審查，或對中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭等6個申請國同時成立一個工作小組，對台灣來說是利多，也可避免部分國家在共識決時面臨表態壓力。

台灣經濟研究院研究員邱達生表示，中國政治力的介入仍是台灣申請加入CPTPP的阻礙，但台灣與美國近期簽署台美21世紀貿易倡議的首批協定，也有和新加坡、紐西蘭簽署零關稅，這代表台灣市場開放的決心。

邱達生指出，以出口為導向的台灣來說，爭取加入區域型貿易組織能使整體的經濟利益最大化。


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