716凱道集會侯郭柯同場不同台，王婉諭批柯文哲靠近黑金「算什麼第三勢力」
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時代力量黨主席王婉諭表示，政黨要跟黑金劃清界線，不該讓黑金勢力跨越紅線，除了國民黨和民進黨有黑金疑慮，「白色跟黑色的距離，並沒有比綠色、藍色遠到哪裡去。」王婉諭表示，跟這些牛鬼蛇神站在一起，算什麼第三勢力，跟這些魚肉鄉民的混蛋站在一起，算什麼超越藍綠。
王婉諭716凱道集會批柯文哲靠近黑金「算什麼第三勢力」
（中央社）時代力量黨主席王婉諭16日出席「公平正義救台灣」活動，抨擊民眾黨總統參選人柯文哲過去台北市長任內，不僅有社子島區段徵收爭議，還與黑金勢力、牛鬼蛇神站在一起，「算什麼第三勢力？」
不過，台下民眾對於王婉諭的慷慨激昂講話、似乎不領情。當王婉諭批評藍綠兩黨時，台下不少民眾鼓掌叫好，但在批評柯文哲時，則惹來噓聲，更有民眾比出倒讚手勢、甚至大吼「小綠閉嘴」。
網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌16日以「司法及居住正義」為訴求，號召民眾上凱道。柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、王婉諭等人都受邀參加。
王婉諭致詞談及居住正義和司法改革問題，並且砲轟民進黨、國民黨、民眾黨作為，其中更數度抨擊柯文哲；不過，她對黃國昌近日的汐止透天厝占用國有土地爭議，則未有著墨。
王婉諭表示，總統蔡英文執政下，居住正義幾乎變成髒話、幹話、笑話，等到民怨沸騰才突然表示要改革，根本是欺騙選票；侯友宜在台大演講說要支持囤房稅、空屋稅，昨天提出的五大居住政見，卻不見囤房稅跟空屋稅，國民黨身為最大在野黨，從來不把居住正義當一回事。
話鋒一轉，王婉諭也提及苗栗大埔事件和社子島區段徵收爭議，指柯文哲在台北市長任內，竟然採用「全區鏟平的區段徵收」來解決社子島問題，且在環評過程還直接放話「一定要輾過去」。
王婉諭質疑柯文哲看太多雍正王朝，自以為是宮廷劇裡的皇帝；她要告訴柯文哲，選民不是你的太監和狗，民眾應緊盯社子島案，別讓社子島成為另一個大埔案。
王婉諭表示，政黨要跟黑金劃清界線，不該讓黑金勢力跨越紅線，除了國民黨和民進黨有黑金疑慮，「白色跟黑色的距離，並沒有比綠色、藍色遠到哪裡去。」
王婉諭說，柯文哲與苗栗縣長鍾東錦、前立委顏清標家族站在一起，當侯友宜、郭台銘忙著結交鍾東錦與顏清標家族，「柯文哲也在做一樣的事情。」
王婉諭表示，跟這些牛鬼蛇神站在一起，算什麼第三勢力，跟這些魚肉鄉民的混蛋站在一起，算什麼超越藍綠。
柯文哲凱道演講宛如主場造勢，王婉諭批柯遭嗆下台
台灣民眾黨總統參選人柯文哲16日出席「公平正義救台灣」活動，承諾司改與居住正義。對比其他政治人物發言時傳出噓聲，柯文哲致詞時，現場歡呼不斷，宛如主場。
網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌16日以「司法及居住正義」為訴求，號召民眾上凱道。柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、時代力量黨主席王婉諭等人受邀參與。
侯友宜與王婉諭致詞時，台下許多民眾鼓譟，甚至噓聲不斷；王婉諭還因為批評柯文哲處理社子島案等內容，遭台下回嗆「小綠下台」。
在野陣營16日在凱道拚場，柯文哲不僅壓軸，還不斷獲得歡呼回應。柯文哲致詞時表示，這麼熱的天氣大家集結在這裡，是因為心中有信念，希望台灣有公平正義，有美好的未來能夠期待。
柯文哲表示，台灣經歷3次政黨輪替，可是人民真的有過得更好嗎，不僅房價越來越高、詐騙越來越多、司法越來越不受信賴、貧富懸殊越來越大，沒有權力的人民，感受到越來越沉重壓迫。
他指出，人民的憤怒，政府其實有聽到，否則不會在這兩週推出囤房稅2.0政策；台灣的司法若要公平正義，應杜絕權貴、嚴懲關說並拒絕黑箱，且司法是國家最後一道防線，不可變成政治工具。
柯文哲說，打擊關說可修改刑法或另立新法，制定「妨害司法公正罪」、「不當餽贈罪」，維持司法獨立性；打破黑箱假釋，則要提高重大犯罪的假釋門檻，並讓外役監遴選公開透明；檢查官則要獨立辦案，不受政治干擾。
他說，政府睡了7年，終於稍微醒了，丟出囤房稅2.0政策，但仍不知道具體內容，租金補貼更辦得零落。他點名內政部次長花敬群，應誠實回答問題，蔡政府任內的社會住宅，到底開工幾戶、完工幾戶。
柯文哲表示，若年輕人買不起房子，最起碼要讓他們租得起，且有一定生活品質。社會住宅應「大力蓋」，房屋相關稅制應「大力改」，並且大力補貼給，讓台灣租屋市場透明化。
柯文哲也向總統蔡英文喊話，「7年前你給台灣人民的承諾是什麼？」「清廉、勤政、愛鄉土」曾是民進黨主張，但現在還有人會把清廉勤政跟民進黨劃上等號嗎，希望民進黨要反省。
侯友宜、柯文哲、郭台銘同場不同台，獨派場外抗議
716「公平正義救台灣」活動16日號召民眾上凱道，包括民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘都出席聲援。場外獨派台灣國抗議主張的正當性。
民進黨16日下午在台北圓山飯店舉行全代會；網紅「館長」陳之漢與時代力量前立委黃國昌則發起「公平正義救台灣」活動並號召民眾上凱達格蘭大道，柯文哲、侯友宜和郭台銘都共襄盛舉。
活動前，有網友16日上午在論壇網站連續發炸彈恐嚇文，聲稱將在凱道集會現場放置炸彈。警方立即增派人力進行場檢，並全程監控活動現場，以維護現場活動安全，並無發現可疑狀況，並著手偵辦網路恐嚇部分。
獨派團體台灣國16日下午也在凱道景福門前召開「假面違建戶-黑心包租公，何來公平正義」記者會，成員主張黃國昌的違建暨佔用國有地風波失去活動主張的正當性，且邀集多名總統參選人出席，使得單純活動變得複雜且充滿政治算計。
16日艷陽高照，但有許多年輕人穿著白上衣揮汗到凱道響應集會，包括多個民團也到場響應。
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