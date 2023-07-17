台灣漫畫首度進軍巴黎「日本動漫博覽會」，法國出版商讚原創大膽具潛力

（中央社）台灣漫畫13日首次進軍位於巴黎的歐洲最大亞洲文化展「日本動漫博覽會」，吸引大批年輕族群。法國出版商告訴《中央社》，台漫繪畫、敘事品質令人驚豔，若有整體品牌策略必將形成趨勢。

巴黎日本動漫博覽會（Japan Expo）13日到16日登場，為全歐洲最大型的亞洲流行文化展覽。起初以法國人熱愛的日本次文化出發，近年發展成日、韓、台、泰等亞洲流行文化的大型博覽會，漫畫、時尚、音樂、電玩、放映、座談，應有盡有。

4天活動預計湧進逾25萬人，更有民眾從瑞士、比利時而來。不少年輕族群特別Cosplay（扮裝）成喜歡的動漫角色，手提大包小包商品，對亞洲二次元文化的熱愛展露無遺，商機不可小覷。

漫畫方面，法國讀者喜愛日系漫畫（Manga），銷售量已是傳統法、比系漫畫（BD）的2倍，市場非常大，而台灣漫畫的日系風格深具優勢。

為擴大台漫在歐陸市場的聲量，文化內容策進院首度透過法國合作夥伴Mangas.io邀請，將台灣作品帶至Japan Expo，直接接觸消費者和出版社。

法國訂閱制數位漫畫平台Mangas.io與文策院合作，預計到今年底將有20部作品在平台上架。這次展會中，Mangas.io聯合數家法國出版社，共同展出已在法國出版的台灣作品。

Mangas.io總監稻田（Yun Inada）積極藉由Japan Expo、安古蘭國際漫畫節等活動推廣台灣文化，他13日展覽上向中央社表示，台灣漫畫家獨特性在於水墨風格的細膩繪畫方式及敘事方式，潛力巨大且品質不斷提升，形成一股趨勢。

Photo Credit: 中央社 法國漫畫平台mangas.io邀請文策院首度參與日本動漫博覽會（Japan Expo），總監稻田（中）藉由各種活動推廣台灣文化。他說，台漫繪畫及敘事方式獨特，有形成趨勢的潛力，但需要更整體的品牌行銷策略。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年7月16日

但他也直言，台漫的國際宣傳行銷仍有努力空間。「打造T-Manga絕對有潛力，只是品牌化（branding）還不夠。韓國結合音樂、影視、美食、漫畫，創造韓流，台灣品牌具備所有元素，如大舉進攻的珍奶，只缺乏整體策略串聯起來」。

《獅子藏匿的書屋》法文版出版社Komogi的總編輯多安（Lucien Doyen）表示，第一眼就愛上其充滿風格的繪畫，並在眾多競爭中拿下版權。

他坦言，不少台漫都關注歷史、文化，但其實這種漫畫較不受法國主流青睞。他的看法與稻田不謀而合，稻田也認為法國讀者仍偏愛打鬥、科幻、愛情，敘述流暢，有英雄人物的漫畫。

不過，多安也說，台漫這10年來進步快速，「最有趣的特色，就是時常跳脫規範。日漫規範嚴謹，有些陳腔重複或規格化；台灣比較自由多元、具創造力，也比較敢特立獨行」。

《獅子藏匿的書屋》作者、第12屆金漫大獎得主小島受出版社邀請，到現場舉辦簽繪活動，跟粉絲近距離互動，有讀者向小島表示家暴和家庭的主題讓他們感受良多。

出版社Nazca剛推出談及台灣社會和認同的《粉紅緞帶》法文版，總經理麥錫爾（Camille Mercier）告訴記者，台漫原創性非常高，如全書沒對白的《怕魚的男人》，傳統銷售較困難，但在展覽、活動中總能嶄露頭角，讀者黏著度也很高。

「台漫很好地結合閱讀日漫的愉悅，以及日漫所缺乏的原創性，台灣創作者能畫自己想說的故事。」

Photo Credit: 中央社 13日的日本動漫博覽會（Japan Expo）上，已推出5本台漫的Nazca總經理麥錫爾（左）表示，台漫原創性非常高，讀者黏著度也很強。網路創作者亞當（右）則表示，若台漫能結合歷史、議題和打鬥、情愛等元素，將更受主流市場歡迎。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年7月16日

推薦漫畫和電玩的網路創作者亞當（Aurélien Adam）向《中央社》分析，台灣作家這幾年開始露出鋒芒，讀者都對台漫的高品質大為驚喜。他也指出，台漫關注文化和歷史，「這很吸引小眾讀者，但主流市場還是更喜歡打鬥、情愛，若能結合兩者就更好了，同時也能介紹台灣給法國人」。

文策院表示，相較於安古蘭漫畫節，台漫首次參與的Japan Expo讀者群更年輕、聚焦電子數位平台，盼參展開創不同道路。過去台灣多推圖像小說、議題型乘載文化的漫畫，文策院未來也希望推薦更多少年、冒險等故事和娛樂性更強的台漫，探索歐洲主流市場。

法國閱讀市場喜好漫畫，出版品消費中有1/3是漫畫，也是台漫前進歐陸市場的第一站。文策院11日在巴黎首度舉辦台漫新趨勢的漫畫版權推介會，現場展示60部台漫作品，尋求多樣化的授權機會。

Photo Credit: 中央社 Mangas.io在日本動漫博覽會（Japan Expo）聯合攤位上推出《1661國姓來襲》、《貓妖傳》等台漫作品簽繪板和周邊小物，大受讀者歡迎，熱烈參與攤位活動遊戲以兌換獎品，人龍不斷。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年7月16日

Photo Credit: 中央社 日本動漫博覽會（Japan Expo）13日到16日在巴黎東北郊登場，為歐洲最大型的亞洲流行文化展覽，活動豐富，預計湧進逾25萬人，不少年輕族群特別Cosplay成動漫角色，商機不可小覷。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 112年7月16日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀