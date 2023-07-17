【藝遊嚮導】7/18-7/24：百老匯音樂劇《悲慘世界》、 FOCA《馬戲派對》、孟耿如個展幻夢星空 ，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜中山大英劇劇團2023年度百老匯音樂劇《悲慘世界》

時間｜2023/7/21 (五) - 2023/7/23 (日)

地點｜大東文化藝術中心（高雄市鳳山區光遠路161號）

備註｜本活動為售票活動

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《悲慘世界》與《貓》、《歌劇魅影》及《西貢小姐》一同被認為是從1980年代以來，於歐洲最具影響力的四大音樂劇之一。

自1980年起，克勞德-米歇爾・勳伯格和阿蘭・鮑伯利將大文豪雨果的經典小說改編成震撼心靈的音樂劇，在全球掀起轟動！法國、英國、百老匯，這部劇在每個舞台上都寫下屬於自己的傳奇。刷新票房紀錄、贏得高度評價，它榮登百老匯史上第二長壽音樂劇寶座！現在，它的魅力傳遍世界，從馬德里到香港、阿根廷和墨西哥，感動著每一個觀眾的心靈。

故事為尚萬強（Jean Valjean）為了幫助飢餓的外甥，偷了一塊麵包且多次企圖逃獄，被判近20年的苦役。1815年，刑滿釋放的他，卻因曾經的犯罪記錄，不被社會所接納而充滿悲憤。在路途上，米里艾主教（Bishop Myriel）以大愛和寬容感化了這個痛苦的靈魂。

1821年，化名為馬德廉先生的尚萬強，從苦役犯變成企業家、市長，在街頭協助人民卻被警長賈維（Javert）識出，這位近乎盲從律法的警察，開始窮盡一生追捕他。之後的歲月裡，尚萬強以最崇高的愛允諾可憐的芳婷（Fantine），將女兒珂賽特（Cosette）細心扶養長大。1832年，在街壘戰中，他救出奄奄一息的馬呂斯（Marius），並在原本有機會殺人的狀況，放走了威脅自己的賈維。慈悲、大愛的尚萬強，在寬恕、救人的同時，也是在救贖自己。

名稱｜FOCA福爾摩沙馬戲團《馬戲派對》

時間｜2023/7/21 (五) - 2023/7/23 (日)

地點｜台北表演藝術中心 球劇場（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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夜晚，從未如此歡騰，你曾經看過的，你沒看過的，你期待的，你不曾預料的，都在馬戲派對！

《馬戲派對》作品靈感來自好萊塢電影《大娛樂家》，電影描述美國傳奇馬戲大亨費尼爾斯．巴納姆創辦「巴納姆馬戲團」的故事，描述他如何從一個窮困潦倒的無名小卒，搖身一變成為一名將歡樂、感動、勇氣散播至全世界的娛樂巨擘。巴納姆曾說過：「帶給別人快樂是最高貴的藝術。」而FOCA希望透過馬戲表演藝術帶給觀眾驚奇與快樂，讓觀眾都能帶著滿足的心情與愉悅的笑容回家。

本作最吸睛的莫過於大型舞台裝置，運用貨櫃屋結構的構想與馬戲篷結合，創作出獨特的舞台空間，馬戲演員穿梭其中，象徵著勇敢挑戰自我，同時也暗喻著去追逐自己的夢想。

名稱｜【2023花露露的童樂節】阿庫羅布夫劇團《飛高高》

時間｜2023/7/22 (六) - 2023/7/23 (日)

地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

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《飛高高》將觀眾捧在它伸出的手掌心」— 英國劇場指南 「我突然發覺自己童心被喚起，沈浸在每個魔幻時刻」—英國年輕劇場評論網

來與《飛高高》一同乘風做夢，感受令人嘆為觀止的空氣力量，見證當代舞台奇觀！

在絕美空氣造景中展開一場馬戲團式地冒險，兩兄妹穿梭在超現實的時空中，日常物件轉化成為不凡的美麗，飛翔的雨傘、吞人的大氣球、漂浮在觀眾頭上的風箏，以及前所未見的巨大雪球的魔幻場景，驚奇與感動連連、還會讓你笑到無法自拔！

《飛高高》由馬戲表演者塞斯・布魯、克莉絲汀那・蓋爾森與動力學雕塑家丹尼爾・沃澤爾共同創作，以空氣為媒材，透過材質研究與動力技術不斷實驗測試，在舞台上搭起巨型場景設計，在空間中不斷交織唯美視覺意象，幽默詼諧的喜劇表演，不使用任何文字，彷如一首童年禮讚將讓你感受滿滿的陶醉、觸動依然年輕的心靈。

【展覽】

名稱｜【The Immortal Fairy Tales of the Spotless Voices】

時間｜2023/7/22 (六) - 2023/9/02 (六)

地點｜111台北市士林區基河路251巷32號1樓（台北市士林區劍潭路1號）

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他營造的喜劇甚至鬧劇的情節揭露了真實的人性、性、慾望、亦標舉了他的政治觀，一幕一幕嘈嘈切切成就了他的 fairy tales of the spotless voices。

芬蘭藝術家Mirza Cizmic現階段藝術上的表現，讓人很難聯想他在波士尼亞與赫塞哥維納在戰亂中的童年究竟是怎麼渡過的。回應這苦澀的運命，他引述馬克吐溫的一句話：「勇氣並非無懼，而是對抗恐懼，戰勝恐懼。」這句話聽起來只是一種讓人過目就忘的心靈雞湯，但對他來說根本是一步一步走過的、很深刻的一段路。童年總是值得人花一輩子探索，或對人的一生留下深遠的影響。一家人決定離開煙硝中的波士尼亞，那一年，Cizmic 9歲。他的作品曾經是有關大逃亡的印象，那是如出埃及記一般的出走，以他紮實的繪畫技巧所能達到的繪畫性，融合他的人生歷練，完全具備了創作史詩的能力。但當時的他就用偏冷冽的調性去畫，沒有大開大闔、沒有哭天搶地、不對歷史做悲情的控訴。

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而近年Cizmic專注於個人小敘事。他營造劇場效果，在創作中拼貼自己幻想中的過去，把好幾種俗世荒誕情節濃縮在一起，加油添醋使之更荒謬，明明在講自己（不存在）的童年回憶，卻好像保持一個略帶批判的距離，導演出別人的故事，講出妙趣橫生的fairy tales？作為一位父親，他現階段創作的基本思考真是單純無暇，原意只是要跟自己的孩子一起探索他們的童年，同時也藉機彌補自己童年的遺憾。但這位「導演」創作了非常多戲劇般的畫作，內容層次竟是越來越豐富。

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他作品中荒謬的場景，極為寫實，這是最令人不安的地方，與卡夫卡（Franz Kafka）筆下的情境非常相似。Cizmic作品，無論是否為Metamorphosis變形系列，在在都像《變形記》的開頭一樣挑戰我們人類的體面——「早上，戈勒各爾．薩摩札從朦朧的夢中醒來，發現自己躺在床上，變成了大毒蟲。堅硬得像鐵甲般的背朝下，仰臥在那裡。」在我們思忖片刻過後，Cizmic又有哪一件畫作不是清晰透明到近乎異樣，毫不保留地揭露人們內心暗黑的角落？

名稱｜【ARU幻夢星空】孟耿如個展