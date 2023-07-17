歐盟與突尼西亞簽諒解備忘錄，義大利總理梅洛尼持續在北非事務發揮影響力

歐盟突尼西亞簽備忘錄，梅洛尼：與北非關係典範

（中央社）歐盟今天（當地時間16日）與突尼西亞簽署備忘錄，涵蓋歐盟與突尼西亞之間5大支柱。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說，這是歐盟與突尼西亞之間建立真正夥伴關係的重要一步，是歐盟與北非國家關係的典範。

《今日羅馬》（Roma Today）今天報導，梅洛尼今天在突尼斯與歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）一同會見突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied），並簽署歐盟與突尼西亞間之戰略和全面夥伴關係諒解備忘錄，之後發表聯合聲明。國際移民會議將於7月23日在羅馬召開。

報導說，期待已久的雙方備忘錄終於到來，梅洛尼為簽署這個備忘錄花了很長時間，目的是讓薩伊德承諾阻止移民繼續前往義大利。這是歐洲團隊在幾週內第3次飛往突尼斯，希望簽成備忘錄。雙方一個月前似乎將達成協議，但談判過程不順，因此到今天才簽署。

馮德萊恩在推特（Twitter）上寫道：「一個月前我們聚在這裡，要與突尼斯建立新的夥伴關係。今日，我們將它向前推進。」她也說歐盟與突尼西亞協議中之5大支柱，包括「連接人與人，為年輕人創造機會」、「加強經濟聯繫」、「關鍵領域的投資」、「綠色能源合作」、「更有效地開展移民合作」。

薩伊德表示：「我們簽署的諒解備忘錄建立人民間的親密關係。」

《安莎通訊社》（ANSA）報導，梅洛尼宣布將於7月23日在羅馬召開國際移民會議，這是應對移民危機的重要一步。她強調這直到幾個月前都是不可想像的，也感謝歐盟執委會。

#TeamEurope is back in Tunis.



We were here together a month ago to launch a new partnership with Tunisia.



And today, we take it forward. pic.twitter.com/fcSJ3Hw1GY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2023

北約峰會後，義大利總理籲多關注非洲國家

義大利總理梅洛尼於北約峰會後召開新聞記者會，表示除須特別關注東翼外，也應關注南翼（非洲國家）。

北大西洋公約組織（NATO）高峰會11至12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行，討論內容涵蓋巴爾幹半島、亞太及非洲等全球區域安全議題，核子、化學武器、資訊安全等多面向安全威脅，以及烏克蘭加入北約事宜。

根據義大利政府新聞稿，在北約峰會期間，梅洛尼出席北約國家元首和政府領袖會議與「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）；與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面；參加立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）於總統府舉行的晚宴。

《安莎通訊社》12日報導，梅洛尼在新聞記者會上表示：「我在北約峰會期間，進行了雙邊會晤。我會見艾爾多安，一同討論地中海、能源、移民與和平。我也與蘇納克、拜登（Joe Biden）交談，（美國總統）拜登邀請我7月27日造訪白宮。」

報導指出，梅洛尼試圖恢復義大利在北約的地位，並積極參與北約在這些地區的活動。她表示義大利支持北約正在進行的調整，義大利在東部防線和地中海地區做出的貢獻可證明這點。她說：「我們已經重新贏回在聯盟中的角色，此時必須特別關注東翼，但我們也應更多關注南翼（非洲國家）。」俄羅斯和中國在非洲都占據上風。

梅洛尼表示，不是她執著於非洲，而是因為戰爭的後果。因為生活在一切事物相互關聯的世界，烏克蘭衝突的後果越來越明顯，尤其是對發展中國家。發生的任何事情會對其他地區產生影響。

對於烏克蘭議題，梅洛尼在新聞記者會上表示，烏克蘭在未來加入北約的方向上已向前邁出重要一步，入會程序已簡化，烏克蘭將在條件允許時加入北約（待戰爭勝利後啟動）。

梅洛尼說，義大利明（2024）年將擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，這將是義大利在重建問題上發揮主導作用的一次機會，「我認為致力烏克蘭的重建也是解決烏克蘭問題的一種方式。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航