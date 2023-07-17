歐盟與突尼西亞簽諒解備忘錄，義大利總理梅洛尼持續在北非事務發揮影響力
我們想讓你知道的是
報導說，期待已久的雙方備忘錄終於到來，梅洛尼為簽署這個備忘錄花了很長時間，目的是讓薩伊德承諾阻止移民繼續前往義大利。這是歐洲團隊在幾週內第3次飛往突尼斯，希望簽成備忘錄。雙方一個月前似乎將達成協議，但談判過程不順，因此到今天才簽署。
歐盟突尼西亞簽備忘錄，梅洛尼：與北非關係典範
（中央社）歐盟今天（當地時間16日）與突尼西亞簽署備忘錄，涵蓋歐盟與突尼西亞之間5大支柱。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）說，這是歐盟與突尼西亞之間建立真正夥伴關係的重要一步，是歐盟與北非國家關係的典範。
《今日羅馬》（Roma Today）今天報導，梅洛尼今天在突尼斯與歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）一同會見突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied），並簽署歐盟與突尼西亞間之戰略和全面夥伴關係諒解備忘錄，之後發表聯合聲明。國際移民會議將於7月23日在羅馬召開。
報導說，期待已久的雙方備忘錄終於到來，梅洛尼為簽署這個備忘錄花了很長時間，目的是讓薩伊德承諾阻止移民繼續前往義大利。這是歐洲團隊在幾週內第3次飛往突尼斯，希望簽成備忘錄。雙方一個月前似乎將達成協議，但談判過程不順，因此到今天才簽署。
馮德萊恩在推特（Twitter）上寫道：「一個月前我們聚在這裡，要與突尼斯建立新的夥伴關係。今日，我們將它向前推進。」她也說歐盟與突尼西亞協議中之5大支柱，包括「連接人與人，為年輕人創造機會」、「加強經濟聯繫」、「關鍵領域的投資」、「綠色能源合作」、「更有效地開展移民合作」。
薩伊德表示：「我們簽署的諒解備忘錄建立人民間的親密關係。」
《安莎通訊社》（ANSA）報導，梅洛尼宣布將於7月23日在羅馬召開國際移民會議，這是應對移民危機的重要一步。她強調這直到幾個月前都是不可想像的，也感謝歐盟執委會。
北約峰會後，義大利總理籲多關注非洲國家
義大利總理梅洛尼於北約峰會後召開新聞記者會，表示除須特別關注東翼外，也應關注南翼（非洲國家）。
北大西洋公約組織（NATO）高峰會11至12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行，討論內容涵蓋巴爾幹半島、亞太及非洲等全球區域安全議題，核子、化學武器、資訊安全等多面向安全威脅，以及烏克蘭加入北約事宜。
根據義大利政府新聞稿，在北約峰會期間，梅洛尼出席北約國家元首和政府領袖會議與「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）；與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面；參加立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）於總統府舉行的晚宴。
《安莎通訊社》12日報導，梅洛尼在新聞記者會上表示：「我在北約峰會期間，進行了雙邊會晤。我會見艾爾多安，一同討論地中海、能源、移民與和平。我也與蘇納克、拜登（Joe Biden）交談，（美國總統）拜登邀請我7月27日造訪白宮。」
報導指出，梅洛尼試圖恢復義大利在北約的地位，並積極參與北約在這些地區的活動。她表示義大利支持北約正在進行的調整，義大利在東部防線和地中海地區做出的貢獻可證明這點。她說：「我們已經重新贏回在聯盟中的角色，此時必須特別關注東翼，但我們也應更多關注南翼（非洲國家）。」俄羅斯和中國在非洲都占據上風。
梅洛尼表示，不是她執著於非洲，而是因為戰爭的後果。因為生活在一切事物相互關聯的世界，烏克蘭衝突的後果越來越明顯，尤其是對發展中國家。發生的任何事情會對其他地區產生影響。
對於烏克蘭議題，梅洛尼在新聞記者會上表示，烏克蘭在未來加入北約的方向上已向前邁出重要一步，入會程序已簡化，烏克蘭將在條件允許時加入北約（待戰爭勝利後啟動）。
梅洛尼說，義大利明（2024）年將擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，這將是義大利在重建問題上發揮主導作用的一次機會，「我認為致力烏克蘭的重建也是解決烏克蘭問題的一種方式。」
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！