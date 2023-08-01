《你與世界的10個方程式》：數據取得勝利，無稽之談落敗，來到運動場上也不例外
我們想讓你知道的是
數學家大衛．桑普特以幽默語調與通俗易懂的文筆，告訴讀者，其實這些方程式成功的祕訣不在於其錯綜複雜的技術細節，而在於它們能引領數學家從不同的觀點檢視問題——更重要的是，這些觀點人人皆能領悟。他透過本書向世人展示數學真的有改變人生的力量，不只發人深省，更能賦予讀者啟發潛能的機會。
文：大衛．桑普特（David Sumpter）
美國大聯盟棒球教練比利．比恩（Billy Beane）的「魔球」（Moneyball）傳奇，可說是數據迷締造的當代神話中最經典的一則。他的故事被翻拍成同名電影，由布萊德．彼特（Brad Pitt）領銜主演。電影講述擔任奧克蘭運動家（Oakland Athletics）總經理的比恩，根據統計數據表現來挑選球員，以極低的薪資預算，組建出一支充滿非典型球員的棒球隊。後來運動家跌破眾人眼鏡，締造了連勝20場的紀錄。
在電影《魔球》的尾聲，波士頓紅襪（Boston Red Sox）祭出高薪挖角比恩，比恩卻選擇拒絕，留在他最愛的運動家。電影的結尾固然浪漫感人，卻沒有如實還原奧克蘭取得成功後棒球界的景況。
比恩是退役球員，不是統計學家或經濟學家出身。但是，後來其他棒球隊的老闆企圖複製比恩的成功模式時，大多不是招募像他那樣思想開明的前職業選手，而是直接求助數學家。發明比恩所採用的統計方法的統計學家比爾．詹姆斯（Bill James），就接受了紅襪的招聘，從2003年為他們效力至今（譯注：詹姆斯已於2019年退休）。此外，紅襪也聘請數學系畢業的湯姆．蒂皮特（Tom Tippett）擔任棒球資訊部主任。
另一支靠著統計學崛起的隊伍是坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）。該隊在2010年任用哈佛商學院的作業研究（Operational Research）助理教授道格．費靈（Doug Fearing），在他任職的五年間，光芒雖是大聯盟薪資組合最低的球隊之一，卻三度闖進分區系列賽。道格後來去了洛杉磯道奇（LA Dodgers），領導一個20人的分析團隊，其中至少7位成員有統計學或數學的碩士甚至博士學位。從守備站位、打擊順序到球員合約長度的一切，這個分析團隊都不放過。
道格在2019年2月離開道奇隊，創立自己的運動分析公司。在那之後不久，我聯繫上了他。我問他的第一件事，就是他是不是個熱血棒球迷。
「跟在體育界工作的某些人比起來，我可能不算棒球迷。」道格開玩笑地說：「但如果是和一般大眾比，我『肯定』是超級棒球迷。」道格這一輩子都是道奇的粉絲，在道奇隊工作就是他的夢想。
現代棒球分析的鼻祖是喜愛這項運動的業餘統計學家。我向道格問起魔球理論，他說：「奧克蘭運動家的成功，很大一部分要歸功於保羅．迪波德斯塔（Paul DePodesta）［電影中演員喬納．希爾（Jonah Hill）飾演的角色便是以他為原型］，他將公共領域行之有年的方法應用在棒球隊的內部決策中。」
道格談到，有越來越多擁有常春藤聯盟（Ivy League）學歷，了解數據的名校畢業生出任球隊總經理，他們正逐漸取代那些有著輝煌職業生涯和敏銳棒球直覺的退役球員。
「棒球比賽可以看成是一連串打者和投手的一對一對決，」道格說：「所以馬可夫假設在很多情況下都非常有效。」馬可夫假設可以輕鬆運用在棒球中，使得棒球比其他運動更容易分析，數學家也因此以更快的速度接管這項運動。
道格興致高昂地談論1960和1970年代棒球分析早期的經典論文。在1963年發表的文章中，喬治．R．林西（George R. Lindsey）利用統計模型來處理棒球場上的問題，例如跑者何時可以試圖盜壘，以及防守隊伍何時應縮小內野守備範圍。他的馬可夫假設指出，出局人數與跑者在各壘的分布情形是評估的兩大指標。
他以數據檢驗模型，得出打擊與守備的最佳策略，使用的數據則由他的父親查爾斯．林西中校（Colonel Charles Lindsey）人工核對，總共包含了1959和1960年賽季的6399個半局（譯注：棒球每半局攻守互換，意即每一局兩隊會分別擔任打擊方和守備方一次）。在論文結論的開頭，林西寫到「有一點必須再次強調，以上計算是以所有球員實力皆為『平均水準』的虛構情況為前提。」
林西誠實看待自己的模型，指出它雖然是虛構之物，但也有其作用。儘管他開誠布公的語氣有點過頭，卻展現一位眞正的數學建模者應有的態度。準確吿知假設，和準確吿知結果有同等的重要性。
這些數學祕密大部分是非體育界人士發現的，也就是那些著迷於統計學，期盼能解開謎題的男男女女。一旦數字的力量在一項運動中獲得認可，知曉祕密的人便能進入這個領域，而缺乏相關技能的人就必須離開。棒球產業已經轉型完畢，籃球界的轉型正如火如荼進行，而足球界才正要開始。
美國商人約翰．W．亨利（John W. Henry）所有的利物浦足球俱樂部，簽下路克在職期間羅馬最強的兩位球員。亨利也是紅襪隊的老闆，正是他招攬比爾．詹姆斯到他的麾下。2019年，利物浦贏得歐洲冠軍聯賽冠軍，那時《紐約時報》（New York Times）採訪了詹姆斯及與他共事的分析師暨物理學家威廉．斯皮爾曼（William Spearman），邀請他們談談分析師的職務。俱樂部批准了訪談，等同認可他們對球隊進步有所貢獻。
2018―2019賽季的英超冠軍曼城也有龐大的數據分析團隊，此外還有我們稍早談過的巴塞隆納，則在2019年獲得西甲冠軍。其他球隊似乎還沒追趕上這個新趨勢，特別是曼聯，該隊高層顯然看不出博格巴眞正的價値。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
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求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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