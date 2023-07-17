澳洲國防專家警告：支持美國對抗中國，可能導致自身捲入「以核災作結的戰爭」
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澳洲國防專家指出，「我們還選擇建立自己的軍事能力，目的是為了在美國擊敗中國的行動中做出貢獻。這些重大決定有可能將澳洲拖捲入一場與我們安全利益無關的戰爭，並可能以核災告終。」
為防範中國在印太區域的擴張，澳洲近期與美、英軍事結盟動作頻頻，不過澳洲國防專家擔心，澳洲正將自身變成中國的軍事目標，並有可能捲入一場「可能以核災告終」的戰爭。
「澳洲已決定將美國作戰部隊，和其對抗中國的戰略帶到我們的海岸上。」在最新一期的《澳洲外交事務》（Australian Foreign Affairs journal），澳洲智庫「洛伊研究所」（ Lowy Institute）的國際安全項目主任羅格維恩（Sam Roggeveen）發出嚴厲警告。
羅格維恩引述澳洲政府各項決策的綜合影響，包括計劃從2027年起在北領地部署6架美國B-52轟炸機，並透過澳英美三邊安全協定（AUKUS），讓美國海軍和英國皇家海軍的核動力潛艇輪流部署澳洲。羅格維恩指出，從澳洲起飛的美國轟炸機可能會被派去攻擊中國的核設施，而澳洲透過AUKUS協定購買可攜帶戰斧巡弋飛彈的核動力潛艇，也可能在戰爭中被派去擊沉中國海軍艦艇、封鎖港口或用攻擊中國，這都提高澳洲成為中國軍隊眼中的重要目標。
「我們還選擇建立自己的軍事能力，其目的是為了在美國擊敗中國的行動中做出貢獻。這些重大決定有可能將澳洲拖捲入一場與我們安全利益無關的戰爭，並可能以核災告終。」羅格維恩警告，澳洲必須重新評估結盟構成的風險是否大於結盟帶來的安全利益，特別當中國攻擊澳洲的能力正在增強，而澳洲「又正提高中國攻擊（我們）的動機」。
羅格維恩指出，美國並沒有增加對亞洲的軍事部署，甚至把軍隊分散到中國的導彈射程之外，這讓人們對美國長期承諾的質疑，「美國對中國的威懾力正在減弱，但澳洲的軍事威脅卻在增加。」
羅格維恩不是第一個提出這些擔憂的人，澳洲前總理吉亭（Paul Keating）今年3月就公開抨擊該國政府向美國購買核動力潛艦的AUKUS計劃「是有史以來最糟糕的交易」。
吉亭當時表示，「我們唯一應該擔心的『威脅』，是中國軍隊登陸澳洲領土。」但他補充，「這對中國來說是不可能做到的」，換言之，中國在貿易戰、網路戰、甚至是統一台灣的承諾、加速軍事擴張等方面的行為都「不構成對澳洲的威脅」。
吉亭也反對北約擴張到印太區域，他認為和歐洲和美國的軍國主義有關係，將損害亞洲自己的利益，他的立場和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不謀而合。馬克宏反對北約在東京設立聯絡處，他認為「印太地區」並非北大西洋，北約不應有企圖在地理上擴張，給人留下在其他地區建立合法性及地理存在的印象。
不過我國智庫國防安全研究院國防戰略與資源研究所副研究員黃恩浩曾指出，由於中國海空軍已經能夠進出第一島鏈，並迫近第二島鏈南方，澳洲北方的安全利益因而受到關切，所以坎培拉當局近年相當重視北澳的國防建設，北領地的丁達爾（Tindal）空軍基地也就成為澳洲面向印太最具戰略重要性的基地，也能與與美國在印太軍事部署做戰略上的接軌，展現澳美軍事同盟在印太戰略中的合作立場。
紐西蘭總理：中國讓太平洋地區不太安全
澳洲的鄰國紐西蘭，近日同樣對中國的崛起表達擔憂。紐西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）17日在奧克蘭舉行的「中國商業高峰會」發表演講時表示，中國崛起及其尋求施加（國際）影響力的方式，是各方戰略競爭日益加劇的主要原因，特別是在印太地區。
「我們的地區正變得更具爭議性、更難以預測、更不安全」，希普金斯直言：「這給像紐西蘭這樣的小國帶來了挑戰，因為我們的繁榮和安全，仰賴於國際規則的穩定性和可預測性。」但他補充說，這種關係需要謹慎管理，中國仍然是紐西蘭重要的貿易夥伴。
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核稿編輯：翁世航
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