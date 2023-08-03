由先秦儒、墨之爭，再思道家處世哲學的當代意義

文：楊竣皓（中學教師、國立台灣師範大學教育系博士研究生）

19世紀法國浪漫主義文學作家─雨果（Victor Marie Hugo, 1802-1885）曾表示：「親善產生幸福，文明帶來和諧。」足見，在人類文明的蓬勃發展下，社會氛圍將更趨於和諧、融洽。但是，端量當前所處環境及種種社會事件可發現，人我間的和諧，似乎仍可能因認知上的衝突與矛盾而遭損壞。若欲消弭動盪局面、排解無謂紛擾，或許，古聖先賢所留存的應世哲理，不失為一帖良藥。

韓非子曾言：「世之顯學，儒墨也。」（《韓非子・顯學》）由此可知，在百家爭鳴的先秦時期，儒、墨二家的學說有著相當大的影響力。不過，在思想蓬勃的社會背景下，主張及認知方面，難免有著分歧與差異。爰此，儒、墨二家亦存在著相互批判的一面。

眾所皆知，仁愛精神是儒家文化的重要特色之一，不過，在儒家看來，「愛」應是由親至疏、推己及人的路徑。也因此，孔子指出：「弟子，入則孝，出則悌，謹而信，泛愛衆，而親仁。」（《論語・學而》）強調仁愛的本位始於家庭，並以孝悌為本而延伸至整個社會。

而在墨家看來「天下兼相愛則治，交相惡則亂。」（《墨子・兼愛上》），假使世人皆能相親相愛、不分彼此，國與國之間不相互攻伐，家與家之間不相互侵犯，天下定可太平。也因此，「愛」理應是無差別、無區分，故提出「兼愛」的觀點。

然而，對於墨家的兼愛觀點，同為儒家代表人物的孟子卻表示：「墨氏兼愛，是無父也，無君無父是禽獸也。」（《孟子・滕文公下》）孟子認為，兼愛的主張忽視了家人，並把家人當作是旁人來愛，是違反人性的禽獸之舉。綜觀《墨子・非儒》中，亦對儒家「親親有術，尊賢有等」之說，提出了批判。

此外，對於儒家而言，禮樂之制有著教化、勸導人心的作用，但墨子卻指出：「弦歌鼓舞，習為聲樂，此足以喪天下。」（《墨子・公孟》）認為歌舞聲樂浪費物資，勞民傷財。由上述列舉可見，自不同觀點看待相同事物時，難免會發生齟齬而歧見紛出，是非之爭遂由此蔓延。先秦時期儒、墨哲人尚且如此，更遑論當代社會的眾人。

面對儒、墨二家之爭的情形，同為先秦重要學術流派的道家，不僅有所反思，更以超越的視角，化解自是非他的爭端，並肯定、齊平各家所提出論點。

站在道家的角度，儒、墨之所以有理論上的分歧與是非之爭，即是因為雙方僅認同自家的價值體系，進而反對他者的論述。對此，先秦道家學說表示：「儒墨之是非，以是其所非，而非其所是。」（《莊子・齊物論》）而透過對道家老、莊哲學的梳理，或能消解擾攘世局的迷障，以使生命自由、逍遙。

莊子表示，人世間之所以有真偽之分，即是因為「大道」隱而不顯；之所以有是非之別，則是因為「真言」幽而不彰。也因此，其指出「道隱於小成，言隱於榮華」（《莊子・齊物論》）關於這點，當代學者王邦雄指出：「人間道行困於小成，則失落了道體的『大』；人間言道囿於榮華，則失落了言道的真實。 」由此可見，人世間的言論，實際上是有限的言語形式、意識形態，倘過度執著必會使生命有所束縛，並衍生出無謂的爭端。對於世間言論的失真，老子亦表示：「信言不美，美言不信。」（《老子・八十一章》）

世人究竟為何陷入這樣的困局，以及要如何化解如此的窘境，先秦道家哲學亦為世人指引了方向。生命之所以有桎梏、囿限，是因為內心執著所導致，對此，莊子認為：「其分也，成也；其成也，毀也。」（《莊子・齊物論》）在這裡，「其」是就個人內心執著而言，而執著又派生出分別、計較，也構成了一套是非取捨的標準。據此可知，生命之所以會「毀」壞，即是源於內心價值標準的構「成」。反思當代社會，人人心中或有著自己支持的政治理念及人物，這本是自由意志下所呈現的個人選擇，假使皆以自我心中的取捨及標準去要求他人，則不免演變為意識型態的相互傾軋。在如此狀態下，生命或會感到負擔、牽絆。

過度執著於是非對錯，將會使原本逍遙自在的生命受到拘束，有鑑於此，莊子給出了「莫若以明」的指引，提醒世人，應懇切地反省自我，暫時擱置內心所執著的價值標準、意識型態，再進一步開放自己的內心以觀照整體，使世間的一切差異得以相互融通。

探討至此，若再以儒墨之爭來看，就莊子而言，在客觀層面上，個體固然有其差異與特殊性，但在主觀層面上，我們卻可以超越的視角，看待雙方各自標舉的是非價值，也能以無分別、無執著的虛如明鏡之心，同時照現儒墨二家所提出的觀點與主張，並保有其自身的價值與內涵。

反觀當代社會，拜科技蓬勃發展所賜，藉由網際網路，人際間的各項互動可超越空間的限制，而較以往來得便捷。不僅如此，各式資訊的輸送與傳遞也無遠弗屆，且能迅速傳播至四方。然而，在瞬息萬變的今日，我們或應以超然、拔俗的心態對待各項事物。假使世間眾人遇衝突及矛盾時，皆能嘗試消解內在的執著、分別，並以海納百川、虛懷若谷的開闊格局，使自身思維、視域不囿於一隅。這樣一來，非但能朗現真實的自我，使生命回到「本來如此」的自在狀態，也可使家庭和善、社會和諧、萬邦和睦。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航