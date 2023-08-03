由先秦儒、墨之爭，再思道家處世哲學的當代意義

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生命之所以有桎梏、囿限，是因為內心執著所導致，對此，莊子認為：「其分也，成也；其成也，毀也。」（《莊子・齊物論》）在這裡，「其」是就個人內心執著而言，而執著又派生出分別、計較，也構成了一套是非取捨的標準。
文：楊竣皓（中學教師、國立台灣師範大學教育系博士研究生）
19世紀法國浪漫主義文學作家─雨果（Victor Marie Hugo, 1802-1885）曾表示：「親善產生幸福，文明帶來和諧。」足見，在人類文明的蓬勃發展下，社會氛圍將更趨於和諧、融洽。但是，端量當前所處環境及種種社會事件可發現，人我間的和諧，似乎仍可能因認知上的衝突與矛盾而遭損壞。若欲消弭動盪局面、排解無謂紛擾，或許，古聖先賢所留存的應世哲理，不失為一帖良藥。
韓非子曾言：「世之顯學，儒墨也。」（《韓非子・顯學》）由此可知，在百家爭鳴的先秦時期，儒、墨二家的學說有著相當大的影響力。不過，在思想蓬勃的社會背景下，主張及認知方面，難免有著分歧與差異。爰此，儒、墨二家亦存在著相互批判的一面。
眾所皆知，仁愛精神是儒家文化的重要特色之一，不過，在儒家看來，「愛」應是由親至疏、推己及人的路徑。也因此，孔子指出：「弟子，入則孝，出則悌，謹而信，泛愛衆，而親仁。」（《論語・學而》）強調仁愛的本位始於家庭，並以孝悌為本而延伸至整個社會。
而在墨家看來「天下兼相愛則治，交相惡則亂。」（《墨子・兼愛上》），假使世人皆能相親相愛、不分彼此，國與國之間不相互攻伐，家與家之間不相互侵犯，天下定可太平。也因此，「愛」理應是無差別、無區分，故提出「兼愛」的觀點。
然而，對於墨家的兼愛觀點，同為儒家代表人物的孟子卻表示：「墨氏兼愛，是無父也，無君無父是禽獸也。」（《孟子・滕文公下》）孟子認為，兼愛的主張忽視了家人，並把家人當作是旁人來愛，是違反人性的禽獸之舉。綜觀《墨子・非儒》中，亦對儒家「親親有術，尊賢有等」之說，提出了批判。
此外，對於儒家而言，禮樂之制有著教化、勸導人心的作用，但墨子卻指出：「弦歌鼓舞，習為聲樂，此足以喪天下。」（《墨子・公孟》）認為歌舞聲樂浪費物資，勞民傷財。由上述列舉可見，自不同觀點看待相同事物時，難免會發生齟齬而歧見紛出，是非之爭遂由此蔓延。先秦時期儒、墨哲人尚且如此，更遑論當代社會的眾人。
面對儒、墨二家之爭的情形，同為先秦重要學術流派的道家，不僅有所反思，更以超越的視角，化解自是非他的爭端，並肯定、齊平各家所提出論點。
站在道家的角度，儒、墨之所以有理論上的分歧與是非之爭，即是因為雙方僅認同自家的價值體系，進而反對他者的論述。對此，先秦道家學說表示：「儒墨之是非，以是其所非，而非其所是。」（《莊子・齊物論》）而透過對道家老、莊哲學的梳理，或能消解擾攘世局的迷障，以使生命自由、逍遙。
莊子表示，人世間之所以有真偽之分，即是因為「大道」隱而不顯；之所以有是非之別，則是因為「真言」幽而不彰。也因此，其指出「道隱於小成，言隱於榮華」（《莊子・齊物論》）關於這點，當代學者王邦雄指出：「人間道行困於小成，則失落了道體的『大』；人間言道囿於榮華，則失落了言道的真實。 」由此可見，人世間的言論，實際上是有限的言語形式、意識形態，倘過度執著必會使生命有所束縛，並衍生出無謂的爭端。對於世間言論的失真，老子亦表示：「信言不美，美言不信。」（《老子・八十一章》）
世人究竟為何陷入這樣的困局，以及要如何化解如此的窘境，先秦道家哲學亦為世人指引了方向。生命之所以有桎梏、囿限，是因為內心執著所導致，對此，莊子認為：「其分也，成也；其成也，毀也。」（《莊子・齊物論》）在這裡，「其」是就個人內心執著而言，而執著又派生出分別、計較，也構成了一套是非取捨的標準。據此可知，生命之所以會「毀」壞，即是源於內心價值標準的構「成」。反思當代社會，人人心中或有著自己支持的政治理念及人物，這本是自由意志下所呈現的個人選擇，假使皆以自我心中的取捨及標準去要求他人，則不免演變為意識型態的相互傾軋。在如此狀態下，生命或會感到負擔、牽絆。
過度執著於是非對錯，將會使原本逍遙自在的生命受到拘束，有鑑於此，莊子給出了「莫若以明」的指引，提醒世人，應懇切地反省自我，暫時擱置內心所執著的價值標準、意識型態，再進一步開放自己的內心以觀照整體，使世間的一切差異得以相互融通。
探討至此，若再以儒墨之爭來看，就莊子而言，在客觀層面上，個體固然有其差異與特殊性，但在主觀層面上，我們卻可以超越的視角，看待雙方各自標舉的是非價值，也能以無分別、無執著的虛如明鏡之心，同時照現儒墨二家所提出的觀點與主張，並保有其自身的價值與內涵。
反觀當代社會，拜科技蓬勃發展所賜，藉由網際網路，人際間的各項互動可超越空間的限制，而較以往來得便捷。不僅如此，各式資訊的輸送與傳遞也無遠弗屆，且能迅速傳播至四方。然而，在瞬息萬變的今日，我們或應以超然、拔俗的心態對待各項事物。假使世間眾人遇衝突及矛盾時，皆能嘗試消解內在的執著、分別，並以海納百川、虛懷若谷的開闊格局，使自身思維、視域不囿於一隅。這樣一來，非但能朗現真實的自我，使生命回到「本來如此」的自在狀態，也可使家庭和善、社會和諧、萬邦和睦。
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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