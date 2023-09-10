「對不起錢錢，我想要這個酷東西」，資源有限欲望無窮該怎麼辦？
我們想讓你知道的是
人活著最關鍵的是，能不能讓資源與欲望達成平衡：我們不是只考慮當下，還要思考以後可能得到的收入與資源，以及以後的各種欲望與目標，這樣才能夠全面考量，調整當下的行為，避免總是在追求當下的事物，否則當「未來」逐漸變成「現在」的時候，我們會失去可以調整的彈性，只能被迫改變。
文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）
大漂亮：壯壯啊！這次有周年慶的活動，剛好我們紀念日也快到了，Gucci的Marmont打7折耶！我喜歡的款式只要不到5萬耶！
大壯：妳的意思是！！！
大漂亮：我都跟你在一起這麼久了！你這還要問，好啊！沒關係啦！我都懂了。
大壯：……我自己都還不懂，妳卻懂了！
大漂亮：難道我都不能有小確幸嗎？好啦！算了啦！
大壯：好啦好啦！寶貝別生氣，我喜歡妳開心的樣子。（看著錢包）對不起了錢錢，我需要這酷東西。
Happy wife happy life？
別讓衝動讓自己得到不想要的結果
我們其實都是用有限的資源追求無窮的欲望，人生要過得開心的方法，就是要在這個前提下，滿足下列三個條件：
- 不要因為過度追求資源而痛苦
我們總是希望有更高的收入、高報酬、 爭取資產的機會，但有些方式，不見得適合自己，可能會影響健康、情感、財務，最終不適合自己的方式，反而讓自己痛苦。
- 清楚自己的欲望及優先順序
人都有大大小小的欲望，有的是長效型的，像是助人；有的是即時型的，像是買包包、玩具這些當下很開心的東西。長效型的欲望會隨著時間感受遞增，即時型的欲望在得到當下感受很好但逐漸遞減。如果沒有釐清自己真正想要的到底是什麼，我們可能不斷追逐欲望，卻一直得不到滿足。
- 讓資源與欲望能夠平衡
接著前面兩件事情後，最關鍵的是，能不能讓資源與欲望達成平衡。
而且，我們不是只考慮當下，還要思考以後可能得到的收入與資源，以及以後的各種欲望與目標，這樣才能夠全面考量，調整當下的行為，避免總是在追求當下的事物，否則當「未來」逐漸變成「現在」的時候，我們會失去可以調整的彈性，只能被迫改變。
結論
或許大壯買了包包給大漂亮，解決了當下面臨到的問題。但一直這樣相處下去，會不會影響其他想要的事物呢？而且問題不是只有錢而已，衍伸出來的價值觀會不會對彼此造成傷害？我們總是愛了對方才在一起，但也因為自己想要的「愛的行為」，逐漸造成難以挽回的結果。
如果雙方在一個平靜的狀態下，可以好好溝通未來的目標，理解彼此想要過的生活方式。有了共識後，我們就知道自己現在可以調整哪些作法，讓資源與欲望達到平衡，長久的走下去。
如果覺得彼此溝通容易有衝突、不知道該怎麼落實方法，定方財務顧問的專業是在協助大家做好財務規劃，運用確立目標→找出問題→診斷問題→設計策略→開始執行→檢視優化的方式，讓我們不斷往自己想要的生活邁進，不再為了小確幸而忽略了大幸福。
本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此，歡迎點此立即預約30分鐘免費線上諮詢
原標題：對不起了錢錢，我想要這個酷東西！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html