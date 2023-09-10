「對不起錢錢，我想要這個酷東西」，資源有限欲望無窮該怎麼辦？

文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）

大漂亮：壯壯啊！這次有周年慶的活動，剛好我們紀念日也快到了，Gucci的Marmont打7折耶！我喜歡的款式只要不到5萬耶！ 大壯：妳的意思是！！！ 大漂亮：我都跟你在一起這麼久了！你這還要問，好啊！沒關係啦！我都懂了。 大壯：……我自己都還不懂，妳卻懂了！ 大漂亮：難道我都不能有小確幸嗎？好啦！算了啦！ 大壯：好啦好啦！寶貝別生氣，我喜歡妳開心的樣子。（看著錢包）對不起了錢錢，我需要這酷東西。

Happy wife happy life？

別讓衝動讓自己得到不想要的結果

我們其實都是用有限的資源追求無窮的欲望，人生要過得開心的方法，就是要在這個前提下，滿足下列三個條件：

不要因為過度追求資源而痛苦

我們總是希望有更高的收入、高報酬、 爭取資產的機會，但有些方式，不見得適合自己，可能會影響健康、情感、財務，最終不適合自己的方式，反而讓自己痛苦。

清楚自己的欲望及優先順序

人都有大大小小的欲望，有的是長效型的，像是助人；有的是即時型的，像是買包包、玩具這些當下很開心的東西。長效型的欲望會隨著時間感受遞增，即時型的欲望在得到當下感受很好但逐漸遞減。如果沒有釐清自己真正想要的到底是什麼，我們可能不斷追逐欲望，卻一直得不到滿足。

讓資源與欲望能夠平衡

接著前面兩件事情後，最關鍵的是，能不能讓資源與欲望達成平衡。

而且，我們不是只考慮當下，還要思考以後可能得到的收入與資源，以及以後的各種欲望與目標，這樣才能夠全面考量，調整當下的行為，避免總是在追求當下的事物，否則當「未來」逐漸變成「現在」的時候，我們會失去可以調整的彈性，只能被迫改變。

結論

或許大壯買了包包給大漂亮，解決了當下面臨到的問題。但一直這樣相處下去，會不會影響其他想要的事物呢？而且問題不是只有錢而已，衍伸出來的價值觀會不會對彼此造成傷害？我們總是愛了對方才在一起，但也因為自己想要的「愛的行為」，逐漸造成難以挽回的結果。

如果雙方在一個平靜的狀態下，可以好好溝通未來的目標，理解彼此想要過的生活方式。有了共識後，我們就知道自己現在可以調整哪些作法，讓資源與欲望達到平衡，長久的走下去。

如果覺得彼此溝通容易有衝突、不知道該怎麼落實方法，定方財務顧問的專業是在協助大家做好財務規劃，運用確立目標→找出問題→診斷問題→設計策略→開始執行→檢視優化的方式，讓我們不斷往自己想要的生活邁進，不再為了小確幸而忽略了大幸福。

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此，歡迎點此立即預約30分鐘免費線上諮詢

原標題：對不起了錢錢，我想要這個酷東西！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀