《【牛津通識課12】好萊塢》：百年來技術和文化變革帶來新挑戰，好萊塢如何回應網路時代？
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本書從十九世紀愛迪生的電影放映機時代與鎳幣電影院開始說起，一直到現今無所不在的線上影音世界，透過眾多著名電影、明星和導演，描述好萊塢一個世紀以來的發展與樣貌。
文：彼得．德謝尼（Peter Decherney）
從網路回到鎳幣電影院
網路動搖了好萊塢的根基。將近九十年來，好萊塢靠著二十世紀的製作及發行播出模式蓬勃發展。在好萊塢的大部分歷史中，一小群集中在小範圍地區內的人所創造的媒體，被廣泛地發行給數百萬人，供其消費。
但在好萊塢之前的鎳幣電影院期間，情況並非如此。在當時，放映商購買短片並加以策劃，將圖像與音樂、對話整合在一起。鎳幣電影院是全球大眾媒體和本地媒體的混合，它們是「全球在地性」的，就像過去幾個世紀的大多數娛樂形式一樣——在本地的劇院播出預先錄製的音樂及口述故事。在十九世紀（及之前），只有小部分富裕人士可以前往城市觀賞歌劇、音樂會或戲劇，但更常見的文化體驗是巡迴劇團、本地製作的節目或國內的獨奏演出。
好萊塢和二十世紀的媒體技術（有聲電影、電視和廣播）改變了這一切，讓少數藝術家可以接觸到全球觀眾。歌舞雜耍表演者被同時在數百個銀幕上播放的卓別林電影取代。當同步有聲電影讓紐約愛樂樂團得以進入每個小鎮劇院，電影院的鋼琴演奏者就不得不找份新工作；很多地方風味的娛樂活動消失了。
從長遠的宏觀歷史來說，二十世紀的播放模式是世界文化史上的一個反常現象。網路不僅迎來了娛樂的新紀元，還打破了播放模式的一對多發行體系，回歸到大眾傳媒誕生前那種互動、本地參與、多對多的文化交流模式。
對這種變化，好萊塢並非居領導地位，而是做出反應；但製片廠系統也適應了媒體匯流和參與的時代。來自網路的挑戰十分巨大，但好萊塢對此做出的反應，應該會是讓人熟悉的競爭、調整和勝利的故事。
一九九二年，媒體學者亨利．詹金斯（Henry Jenkins）寫了一本關於電視媒體粉絲的書，名為《文本盜獵者》（Textual Poachers）。其他學者著迷地讀這本書中描述的這種小型次文化，這與一般認知的沙發馬鈴薯那種被動的電視消費者完全不同。詹金斯解釋道，粉絲們利用電視作為起點，寫作與角色有關的小說，透過重新剪輯的影片揭開電視節目中的模式，並與秉持共同價值觀的社群中的其他粉絲會面。二○○八年，詹金斯寫了另一本書《匯流文化》（Convergence Culture），其中描述了許多與他之前在書中探討的趨勢相似的潮流，但這次他寫的是主流的觀賞行為，而不是小型次文化。
在網路時代，媒體消費者積極參與。他們一邊看電視，一邊在聊天室裡分享意見。他們將電影改編成評論流行文化的音樂影片。他們將業餘小說（amate urfiction）上傳到網路上供其他人閱讀。他們以電玩遊戲引擎製作電影，稱為「機造影片」（machinima）。仿作的電影預告片揭開電影行銷慣用手法。他們編輯電視影集的片段，以探索小角色的生活。一種新的媒體文化已經出現，其中媒體消費者也是生產者。
二○○五年開始出現許多線上影音網站，讓使用者可以上傳和分享影片，其中最受歡迎的是YouTube。立刻有排山倒海的影片上傳到YouTube，這說明了混剪社群和想要分享他們創作的活躍觀眾，有著被壓抑的渴望。
好萊塢製片廠採取多種不同的方式來應對，逐漸接受了媒體觀眾日益積極的參與行為。起初，一些製片廠援引版權法，試圖讓粉絲保持沉默。例如，一位粉絲重新剪輯了《星際大戰首部曲：威脅潛伏》，減少了冗長的政治演說，並最大限度地減少恰恰．賓克斯出現的時間，這個數位角色讓人聯想到對非裔美國人的刻板印象，讓某些人感到被冒犯。
喬治．盧卡斯禁止這個影片流通，並稱其為《幽靈版》（The Phantom Edit）。NBC 悄悄地測試了YouTube的水深，上傳為電視節目《週六夜現場》製作的影片〈慵懶星期天〉（Lazy Sunday），但在達到五百萬次觀看後又將其刪除，並重新上傳到NBC和廣告商贊助的合資企業Hulu的網站上。
創新藝人經紀公司的一名員工與經驗豐富的電影製作人一起偷偷製作了一個名為Lonelygirl15（2006-2008）的影音部落格（vlog），顯示專業人才可以提高新的網路類型影片的品質。曾在併購YouTube一役中輸給Google的媒體集團維亞康姆，控告這個影音共享網站大規模地侵犯版權，而最終是YouTube勝訴。
隨著時間的推移，好萊塢製片廠學會了與YouTube合作，並歡迎其用戶製作影片。二○○七年，YouTube設立了Content ID系統，這系統一方面可以阻擋盜版媒體，另一方面也可以讓製作者從用戶上傳的素材中獲利。藉由Content ID系統，製片廠可以將他們的影音資料庫上傳到YouTube。當用戶發表影片時，系統會根據製片廠資料庫對其進行檢查。製片廠可以選擇封鎖該影片，很多製片廠一開始都是這樣做，這偶爾會引起法律糾紛。但製片廠也可以選擇允許發表影片，廣告收入則由Google和原始製作人分享，這是一種越來越普遍的做法。
製片廠可以從用戶生成的內容中獲利，在某些情況下，受歡迎的YouTube內容供應者或受歡迎的YouTube網紅也可以從他們的影片中獲利。此外，許多YouTube網紅都收到與大型媒體公司合作的邀約。一種混合式的經濟已然出現，媒體集團及其不再被動的觀眾，可以共同參與這個創意和金融生態系。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL