TNL+ 2023/07/20,
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日本預計排放的是「核處理水」而非「核廢水」，中國混淆視聽將「科學問題政治化」

日本預計排放的是「核處理水」而非「核廢水」，中國混淆視聽將「科學問題政治化」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

注意到，是日本政府主動請求國際原子能總署協助。如果日本政府真的是一意孤行，它完全有權拋開一切國際機構，說排放是「日本內政，不容干預。」日本政府此舉，反映了日本支持國際組織和國際法，值得稱道。我們應該支持科學判斷，反對把科學問題政治化，依據權威國際組織的結論，支持日本人民解決這個大地震慘案遺留問題，儘快完全走出大地震的噩夢困擾。

7月4日，國際原子能總署（IAEA）的最終報告出台。機構總幹事阿根廷人格羅西（Rafael Grossi）親赴日本，把報告交給首相岸田文雄。該最終報告經過包括來自11國的專家（包括中國和韓國專家）組成的任務團隊（Task Force）的三次實地調查研究寫成。它確認日本「核處理水」（即「處理過的核廢水」）符合排放標準，處理過和經稀釋的處理水，含核輻射的量只有日本標準的四十分之一，排放到大海之後，對安全和環境的影響可忽略不計。

有了國際原子能總署的確認，日本準備最快在8月份開始排放處理水。

中國和中國香港政府對日本排放處理水的決定，反應激烈。中國的態度就不必多說了，中國香港的環境及生態局長謝展寰表示，日本排放之後，會禁止進口多達十個都縣的水產品。

筆者認為，各國政府當然應該注意食品安全，但在此事上，回歸科學，注重理性，去政治化，才是各方應有的態度。

首先，值得指出的是，日本將要排放的是「處理過的核廢水」，而不是有些媒體所稱的「核廢水」或「核污水」。少了「處理過」這個定語，就和實情截然相反。

比如香港也有污水處理廠。香港渠務處在自己的網頁和PDF文件《什麼是再造水》上，稱讚香港的昂坪污水處理廠，把經過處理的污水稱為「再造水」（reclaimed water），形容為「經過高質素處理過的廢水」，而不是繼續稱為「廢水」或「污水」。可見，經過處理的污水或廢水，已經和原先的污水廢水不是同一種水了。

以同等邏輯，經過日本的「先進液體處理系統」（ALPS）處理過的核廢水，也不應繼續稱為「核廢水」或「核污水」。日本政府用「處理水」這個名稱，和香港渠務處的做法是一致的。因此，一些媒體繼續用「核污水」、「核廢水」這個名詞，實質上是非理性的污名化行為，不值得推崇。

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