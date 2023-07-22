七部2023年春季動畫完結推薦，其中我最喜歡並不是《我推的孩子》
我們想讓你知道的是
2023的春季動畫大多數已經完結了，這季我追了不少我認為不錯的作品，第一名這季我看得最開心的作品，雖然一開始是用「轉生」這個設定去包裝，但跟那些爛大街的異世界作品完全不同，光是設定上就跟別人不太一樣。
文：夜花櫻
2023的春季動畫大多數已經完結了，這季我追了不少我認為不錯的作品，這篇文章就來推薦一下這季我有看的作品吧。
劇透聲明：以下文章可能會劇透我所介紹的作品，所以不想被劇透的朋友請斟酌閱讀。
1. 《無神世界的神明活動》
這是這季我看得最開心的作品，雖然一開始是用「轉生」這個設定去包裝，但跟那些爛大街的異世界作品完全不一樣，光是設定上就跟別人不太一樣。這部作品的劇情是主角為了讓「御靈」在這個新的世界累積神力，所以主角要在這個宗教幾乎消失的世界進行信仰傳播。
幾乎每集都會出現令人意想不到的劇情，在沒有看過原作的前提下會被一層又一層的驚喜給驚豔到。例如表面上主角是轉生到別的世界，但實際上是穿越到未來。前面動畫所表現出的文明的不發達的程度，很完美的符合了一般大眾對於「異世界」的想像，所以當動畫播到那個部分的時候確實是給我意想不到的感覺。
如果是比較注重角色外觀的人也會覺得很好看，蘿莉、少女之類的角色都有，所以綜合來說是我這季看得最開心的作品。
2. 《屍體如山的死亡遊戲》
在一開始看到這部作品的名稱的時候，我原本是沒有什麼興趣的，但我在我的Discord社群看到有人推薦這部作品，所以還是嘗試性的看了一下，結果發現這部作品出乎我意料的好。
這部作品主要是主角「屍神殿」在異世界被討伐而轉生到現代日本。雖然看起來是異世界轉生的題材，如果只看標題甚至認為這是恐怖片，但這部作品主要是在講述主角轉生到日本之後為了尋求「安穩日子」的所作所為並且被捲進跟自己有關的各種奇異事件。故事的謎團一集比一集還多，會讓人很期待後續的發展，還有第六集最後面的童謠以及氣氛的渲染非常好，讓我對這部作品的評價上升了非常多。
3. 《勇者死了》
在一個平凡的農村的少年托卡，在自己的村子遭受惡魔的襲擊，村子被到訪的勇者拯救之後，勇者掉進了托卡的陷阱而死，後來被勇者的屍術師安莉利用屍術轉移到勇者的身體中，代替勇者繼續冒險。
這部作品除了會推進主線之外，主角團的人設也非常有趣，像是托卡是個非常好色的少年，對大腿非常有興趣，會情不自禁的幫大腿穿上絲襪，甚至連白蘿蔔也不放過（這裡插一個題外話，《《無神世界的神明活動》》中也有提及一個名為托卡的女孩，她也好色並且也會對白蘿蔔有興趣），這部作品也有許多福利，所以我認為可以滿足非常大部分的觀眾。
4. 《為美好的世界獻上爆焰！》
為《為美好的世界獻上祝福！》的前傳，講述紅魔族的惠惠在遇到本傳的主角群（佐藤和真、阿庫婭、達克妮絲）之前所發生的故事，像是惠惠學習爆裂魔法的契機以及在紅魔村過著貧困生活的故事。
不過在少了其他主角之後，搞笑程度確實有所下降，且對於不熟悉該系列作品的觀眾而言可能會比較無聊，所以推薦在看過《為美好的世界獻上祝福！》之後再來看這個前傳會看得比較懂一些。
5. 《我推的孩子》
這應該是本季討論度最高的作品了，不過我覺得這樣的討論度其實挺不可思議的，因為我其實不太知道為什麼會產生如此大的討論度。
對於我來說，在第一集的一小時長度的動畫播出後確實有驚喜到我，在一個季番中讓第一集有一小時的長度，且當季還會播出後續劇情的操作確實少見。這部作品的主軸比較偏向「職場」，所以主軸會放在偶像產業上發生的各種事情。《我推的孩子》確實是本季相當亮眼的作品，品質以及劇情都表現得非常優秀。
6. 《百合是我的工作》
女高中生白木陽芽給外界的形象是樂於助人的天使，但實際上她的個性自私自利，所以在路上撞到一名咖啡廳店長，為了維持形象在對方的請（威）求（脅）下幫她代班，因此陽芽在名為「莉貝女子學園」的主題咖啡廳擔任服務生。這間咖啡廳主要是進行角色扮演並且與其他服務生演出「百合情節」，不過也是有「真百合」存在在咖啡廳中。
我追這部作品的主要原因其實只是因為裡面的角色很可愛，這種在咖啡廳演出百合情節的劇情可能很多人會看不懂或者不習慣，不過我覺得其實還行，也是看得挺開心的作品。
7. 《熊熊勇闖異世界 Punch》
這部作品也可以稱作是《熊熊勇闖異世界》第二季，算是非常典型的異世界開掛題材，不過我覺得這部作品的「日常」元素會比較多，而且有非常多的蘿莉，所以對我剛說的兩個元素沒興趣並且不喜歡異世界轉生開掛題材的作品的話，確實是比較沒有吸引力。
那麼想問問大家，這季你最喜歡的動畫作品是什麼呢？歡迎在底下留言區或者到「彼岸花社群」分享你的看法。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：2023春季動畫完結推薦！我最喜歡的動畫並不是《我推的孩子》
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
Tags：
台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
我們想讓你知道的是
《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
“關鍵評論網10週年”的相關議題
- 2023-07-10 媒體的多元觀點，就像電影鏡頭不能只有一個拍攝方向
- 2023-07-10 台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
- 2023-07-07 【關鍵在哪裡？】拍下你「遇見」關鍵的時刻，即可免費體驗獨家內容與無廣告的訂閱方案「TNL+」三個月，解鎖更多深度內容
- 2023-07-03 縱觀10年，關鍵評論網已遠遠超過評論、但依舊非常關鍵