七部2023年春季動畫完結推薦，其中我最喜歡並不是《我推的孩子》

文：夜花櫻

2023的春季動畫大多數已經完結了，這季我追了不少我認為不錯的作品，這篇文章就來推薦一下這季我有看的作品吧。

劇透聲明：以下文章可能會劇透我所介紹的作品，所以不想被劇透的朋友請斟酌閱讀。

1. 《無神世界的神明活動》

圖片來源：《無神世界的神明活動》

這是這季我看得最開心的作品，雖然一開始是用「轉生」這個設定去包裝，但跟那些爛大街的異世界作品完全不一樣，光是設定上就跟別人不太一樣。這部作品的劇情是主角為了讓「御靈」在這個新的世界累積神力，所以主角要在這個宗教幾乎消失的世界進行信仰傳播。

幾乎每集都會出現令人意想不到的劇情，在沒有看過原作的前提下會被一層又一層的驚喜給驚豔到。例如表面上主角是轉生到別的世界，但實際上是穿越到未來。前面動畫所表現出的文明的不發達的程度，很完美的符合了一般大眾對於「異世界」的想像，所以當動畫播到那個部分的時候確實是給我意想不到的感覺。

如果是比較注重角色外觀的人也會覺得很好看，蘿莉、少女之類的角色都有，所以綜合來說是我這季看得最開心的作品。

2. 《屍體如山的死亡遊戲》

圖片來源：《屍體如山的死亡遊戲》

在一開始看到這部作品的名稱的時候，我原本是沒有什麼興趣的，但我在我的Discord社群看到有人推薦這部作品，所以還是嘗試性的看了一下，結果發現這部作品出乎我意料的好。

這部作品主要是主角「屍神殿」在異世界被討伐而轉生到現代日本。雖然看起來是異世界轉生的題材，如果只看標題甚至認為這是恐怖片，但這部作品主要是在講述主角轉生到日本之後為了尋求「安穩日子」的所作所為並且被捲進跟自己有關的各種奇異事件。故事的謎團一集比一集還多，會讓人很期待後續的發展，還有第六集最後面的童謠以及氣氛的渲染非常好，讓我對這部作品的評價上升了非常多。

3. 《勇者死了》

圖片來源：《勇者死了》

在一個平凡的農村的少年托卡，在自己的村子遭受惡魔的襲擊，村子被到訪的勇者拯救之後，勇者掉進了托卡的陷阱而死，後來被勇者的屍術師安莉利用屍術轉移到勇者的身體中，代替勇者繼續冒險。

這部作品除了會推進主線之外，主角團的人設也非常有趣，像是托卡是個非常好色的少年，對大腿非常有興趣，會情不自禁的幫大腿穿上絲襪，甚至連白蘿蔔也不放過（這裡插一個題外話，《《無神世界的神明活動》》中也有提及一個名為托卡的女孩，她也好色並且也會對白蘿蔔有興趣），這部作品也有許多福利，所以我認為可以滿足非常大部分的觀眾。

4. 《為美好的世界獻上爆焰！》

圖片來源：《為美好的世界獻上爆焰！》

為《為美好的世界獻上祝福！》的前傳，講述紅魔族的惠惠在遇到本傳的主角群（佐藤和真、阿庫婭、達克妮絲）之前所發生的故事，像是惠惠學習爆裂魔法的契機以及在紅魔村過著貧困生活的故事。

不過在少了其他主角之後，搞笑程度確實有所下降，且對於不熟悉該系列作品的觀眾而言可能會比較無聊，所以推薦在看過《為美好的世界獻上祝福！》之後再來看這個前傳會看得比較懂一些。

5. 《我推的孩子》

圖片來源：《我推的孩子》

這應該是本季討論度最高的作品了，不過我覺得這樣的討論度其實挺不可思議的，因為我其實不太知道為什麼會產生如此大的討論度。

對於我來說，在第一集的一小時長度的動畫播出後確實有驚喜到我，在一個季番中讓第一集有一小時的長度，且當季還會播出後續劇情的操作確實少見。這部作品的主軸比較偏向「職場」，所以主軸會放在偶像產業上發生的各種事情。《我推的孩子》確實是本季相當亮眼的作品，品質以及劇情都表現得非常優秀。

6. 《百合是我的工作》

圖片來源：《百合是我的工作》

女高中生白木陽芽給外界的形象是樂於助人的天使，但實際上她的個性自私自利，所以在路上撞到一名咖啡廳店長，為了維持形象在對方的請（威）求（脅）下幫她代班，因此陽芽在名為「莉貝女子學園」的主題咖啡廳擔任服務生。這間咖啡廳主要是進行角色扮演並且與其他服務生演出「百合情節」，不過也是有「真百合」存在在咖啡廳中。

我追這部作品的主要原因其實只是因為裡面的角色很可愛，這種在咖啡廳演出百合情節的劇情可能很多人會看不懂或者不習慣，不過我覺得其實還行，也是看得挺開心的作品。

7. 《熊熊勇闖異世界 Punch》

圖片來源：《熊熊勇闖異世界 Punch》

這部作品也可以稱作是《熊熊勇闖異世界》第二季，算是非常典型的異世界開掛題材，不過我覺得這部作品的「日常」元素會比較多，而且有非常多的蘿莉，所以對我剛說的兩個元素沒興趣並且不喜歡異世界轉生開掛題材的作品的話，確實是比較沒有吸引力。

那麼想問問大家，這季你最喜歡的動畫作品是什麼呢？歡迎在底下留言區或者到「彼岸花社群」分享你的看法。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：2023春季動畫完結推薦！我最喜歡的動畫並不是《我推的孩子》

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九