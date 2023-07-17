副總統賴清德8/14出訪巴拉圭參加總統就職典禮，循往例將過境美國

傳聞已久的副總統出訪巴拉圭今（17）日終於定案，總統府下午召開記者會說明，賴清德將以「總統特使」身份出席巴拉圭總統就職典禮，另外也循往例將過境美國。

外交部次長俞大㵢今日對外宣布，我國南美洲友邦巴拉圭將於今年8月15日舉行總統就職典禮，巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）與總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯貝尼亞）都分別邀請蔡總統出席就職典禮，為彰顯兩國邦誼，總統特別指派賴副總統擔任特使前往祝賀。

特使團訂於8月14日上午到達巴拉圭進行訪問，15日參加潘尼亞總統就職典禮，同時也將參加巴拉圭慶祝總統就職暨首都亞松森建城486週年的相關活動，期間賴副總統也將會晤現任總統阿布鐸和新任總統潘尼亞，就台巴雙邊合作事項、國際議題交換意見。至於訪問天數和其他行程，外交部表示「細節尚在規劃」。

外界關注賴清德出訪巴拉圭，期間是否過境美國？俞大㵢表示，出訪南美洲以往都會安排在美國過境，「這次也依往例辦理」，美國將以舒適、便利、安全、尊嚴的原則來辦理過境。

外傳這次過境美國行程低調，將不公開僑宴，是否是美國指示「要低調」？俞大㵢表示，過境美國是以舒適、便利、安全、尊嚴的方式在辦理，「所謂『低調說』是別人在說，不是我們在說」。

媒體詢問，賴副總統過境美國，是否會擔心引起中國新一輪軍演？俞大㵢說，這次是副總統第11次過境美國，這是慣例，以前就是這樣，「（中國）沒有理由去造成不必要的騷擾」。

總統蔡英文今年3月底訪問中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，來回都過境美國，回程更與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）公開於雷根圖書館會面，中共隨後以3天「環台軍演」報復，4月10日我國防部偵獲91架次共機，創下單日侵擾台海共機數量最高紀錄。

巴拉圭現任總統阿布奪曾在今年2月率團訪問，展現台巴友好邦誼；潘尼亞伉儷也才剛於7月11日至15日以總統當選人身份率團訪台，期間也與總統蔡英文、副總統賴清德會面。潘尼亞就職前第一次出訪亞洲，第一站就到台灣，他表示「絕非偶然」，並強調他是「親台派」，這點不會改變。潘尼亞在台期間也與總統蔡英文、副總統賴清德會面。

Photo Credit: 中央社 巴拉圭總統當選人貝尼亞（左）12日與總統蔡英文（右）會面。

副總統賴清德上次以總統特使的身份前往友邦參與總統就職典禮，是於去2022年1月27日出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮。宏都拉斯因中國金援，於今年3月宣布與我斷交。

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核稿編輯：翁世航