韓國暴雨引發洪災山崩至少39死，尹錫悅矢言改革應對氣候變遷
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尹錫悅今天前往災區慶尚北道勘災前表示：「這類極端氣候事件將變得司空見慣，我們必須接受氣候變遷正在發生，並與之共存。」他說，這種極端氣候與氣候變遷有關的觀點認為，「這是種異常、無法改變（的情形），需要徹底改革」，呼籲採取「非凡的決心」來改善韓國的準備及應變措施。
韓國暴雨增至39死，尹錫悅矢言改革因應氣候變遷
（中央社）韓國連日豪雨成災，引發大範圍洪災與山崩，死亡人數攀升到至少39人。韓國總統尹錫悅今（17）日矢言「徹底改革」韓國因應氣候變遷帶來極端氣候的應變措施。
綜合《法新社》與《路透社》報導，韓國內政部表示，清州（Cheongju）中部有多部車輛被困在隧道內，救援團隊越過厚厚的泥漿，努力疏通地下道尋找更多受困民眾，目前全國仍有9人失蹤。
韓國正處於夏季雨季高峰期，連日暴雨引發大規模洪水及山崩，河水氾濫衝破堤防，水庫及水壩滿溢氾濫，預期本週將迎來更多降雨。
剛結束海外訪問行程的尹錫悅今天與相關部會召開救災相關會議，坦言脆弱地區管理不善令情況變得更糟。
他在會中表示：「去（2022）年以來，我們多次強調危險區域的出入控管和預防性撤離，但如果不遵守災害應變的基本原則，將難保公眾安全。」
他呼籲當局盡最大努力救援受災者，矢言支持重建工作及受災家庭，其中也包括將洪水災區指定為特別災區。
尹錫悅今天前往災區慶尚北道勘災前表示：「這類極端氣候事件將變得司空見慣，我們必須接受氣候變遷正在發生，並與之共存。」
他說，這種極端氣候與氣候變遷有關的觀點認為，「這是種異常、無法改變（的情形），需要徹底改革」，呼籲採取「非凡的決心」來改善韓國的準備及應變措施。
他表示，韓國將「動用所有資源」，包括軍隊及警方來協助救援工作，「這次雨季還沒結束，預報顯示明天仍有暴雨。」
此次災情當中，多數傷亡都源自慶尚北道，共有19人死亡、8人失蹤，主因在於當地山區發生大規模山崩，多間民宅居民因逃難不及遭吞噬。
韓國內政部表示，慶尚北道一條河流氾濫時，據報有部分失蹤民眾遭河水沖走。
蔡總統慰問韓國水災傷亡，願提供必要協助
總統府發言人林聿禪今天說，韓國暴雨災情造成當地傷亡，總統蔡英文已請外交部向韓國政府轉達台灣政府及人民的誠摯慰問，並請相關單位隨時注意災情發展以提供必要協助，期盼災區早日回復正常生活。
林聿禪今天向媒體表示，韓國與日本近日都因暴雨強襲發生災情，尤其韓國暴雨災情造成當地人員傷亡、洪水氾濫及農業經濟財損等嚴重災情，韓國政府也已對全國低窪及危險地區發布緊急避難令。
林聿禪說，蔡總統已請外交部向韓國政府轉達台灣政府及人民的誠摯慰問，並請相關單位隨時注意災情發展以提供必要協助，期盼災區早日回復正常生活。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
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擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮