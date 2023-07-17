韓國暴雨引發洪災山崩至少39死，尹錫悅矢言改革應對氣候變遷

韓國暴雨增至39死，尹錫悅矢言改革因應氣候變遷

（中央社）韓國連日豪雨成災，引發大範圍洪災與山崩，死亡人數攀升到至少39人。韓國總統尹錫悅今（17）日矢言「徹底改革」韓國因應氣候變遷帶來極端氣候的應變措施。

綜合《法新社》與《路透社》報導，韓國內政部表示，清州（Cheongju）中部有多部車輛被困在隧道內，救援團隊越過厚厚的泥漿，努力疏通地下道尋找更多受困民眾，目前全國仍有9人失蹤。

韓國正處於夏季雨季高峰期，連日暴雨引發大規模洪水及山崩，河水氾濫衝破堤防，水庫及水壩滿溢氾濫，預期本週將迎來更多降雨。

剛結束海外訪問行程的尹錫悅今天與相關部會召開救災相關會議，坦言脆弱地區管理不善令情況變得更糟。

他在會中表示：「去（2022）年以來，我們多次強調危險區域的出入控管和預防性撤離，但如果不遵守災害應變的基本原則，將難保公眾安全。」

他呼籲當局盡最大努力救援受災者，矢言支持重建工作及受災家庭，其中也包括將洪水災區指定為特別災區。

尹錫悅今天前往災區慶尚北道勘災前表示：「這類極端氣候事件將變得司空見慣，我們必須接受氣候變遷正在發生，並與之共存。」

他說，這種極端氣候與氣候變遷有關的觀點認為，「這是種異常、無法改變（的情形），需要徹底改革」，呼籲採取「非凡的決心」來改善韓國的準備及應變措施。

他表示，韓國將「動用所有資源」，包括軍隊及警方來協助救援工作，「這次雨季還沒結束，預報顯示明天仍有暴雨。」

此次災情當中，多數傷亡都源自慶尚北道，共有19人死亡、8人失蹤，主因在於當地山區發生大規模山崩，多間民宅居民因逃難不及遭吞噬。

韓國內政部表示，慶尚北道一條河流氾濫時，據報有部分失蹤民眾遭河水沖走。

蔡總統慰問韓國水災傷亡，願提供必要協助

總統府發言人林聿禪今天說，韓國暴雨災情造成當地傷亡，總統蔡英文已請外交部向韓國政府轉達台灣政府及人民的誠摯慰問，並請相關單位隨時注意災情發展以提供必要協助，期盼災區早日回復正常生活。

林聿禪今天向媒體表示，韓國與日本近日都因暴雨強襲發生災情，尤其韓國暴雨災情造成當地人員傷亡、洪水氾濫及農業經濟財損等嚴重災情，韓國政府也已對全國低窪及危險地區發布緊急避難令。

林聿禪說，蔡總統已請外交部向韓國政府轉達台灣政府及人民的誠摯慰問，並請相關單位隨時注意災情發展以提供必要協助，期盼災區早日回復正常生活。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航