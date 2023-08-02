《去你的三十而立》：職場上「果斷堅定」通常也得肩負難相處的罪名，你不要也得要

文：力口木木

關於情商——寧當鋼鐵惡人，也不做玻璃小人

不是別人難相處，是你太易碎

人們總是說，大中華文化就是受到儒家／佛系的思想薰陶，所以才會這麼推崇容忍、寬恕、包容、退讓等情緒。似乎每件事情都要用大氣、豁達、妥協這樣的佛系態度去對待，才叫「做得好、做得對」或是「高情商」，反之就是「不好相處」「難溝通」「脾氣差」。

最後看多了衣冠楚楚的行屍走肉，大家彷彿也更尊崇這些「表面上」的克己復禮，好像雷打不動才是成大事的首要條件，若是能做到斬斷七情六欲，那就是集大成者。

我也是醉了，到底是自己沒讀懂孔老夫子，還是大家都誤解了「歐密抖虎」。

不如就來單純只論「職場做事」這件事吧。

出社會至今，遇過很多老闆，也做過很多事，學到最重要的其中一件事就是「堅定果斷」。

試想，當一個領導者無法清楚表達自己的觀點和理念，無法明確堅持個人的底線和劃分責任；遇上不合理對待也無法用堅定的口吻對人表達最真實的感受，遇到情感阻礙或面臨損失時，也無法果斷止損。甚至，遇上事情的態度是含糊其辭，最後導致任務方向總是不明，策略指令朝令夕改，以至於訊息溝通混亂。這樣一起工作的夥伴又怎會有安全感呢？人心不動搖才怪。

因此，走在高階的路上，我時時刻刻提醒著自己，絕對不要變成以前自己最討厭的那種人。更不希望別人眼中的我，是會令人感到不安的。久而久之，行事作風乾脆俐落、雷厲風行，不拖泥帶水成了我管理時最大的優點。當然，也肯定是我表達時的缺點。畢竟在東方文化裡，強勢的氣場確實不討喜，尤其還是個女人。

我相信「堅持做對的事，不求迎合而改變」是對自己專業的負責；「清楚表達想法，直接切入重點」是提高效率的表現。但事實上「果斷堅定表達立場的人」通常也很容易肩負「不好相處／難搞」的罪名，這是套餐，你不要也得要。最後「被予以此位，交與此責，付與此任，卻總受儒佛之理來放大檢視」，遇上道德綁架，你就是得吞。

反觀那些「當別人反問幾句，就認為別人是針對；當人家提出專業意見，就說人家是武斷；哪怕對方提出對事情更好的建議，對方就是意見太多」的人，明明是自己心太脆弱如玻璃，還要別人為你的軟弱來買單，根本就是假明事理真小人。

後來我總結一個心得，站在高情商的儒家（佛系）做法，每一件事情都得用「溫柔且含蓄地」的態度來提出專業建議和想法，並且「迂迴且婉轉，不能太肯定」的說法（不然會被認為太過武斷或強硬）來整合意見和說服所有人，這樣才能扮演好一個「好溝通／好相處」的角色，直到每個人都滿意為止。

而在這過程中，除了老闆，就算你是該項目的最高負責人，明知道這樣做不好，但為了迎合所有不認同的聲音，還是得含笑接受一些對專業的誤解，這樣才叫做「高情商」。

我去！這到底是在搞事業還是搞事情呀。所以說累死你的都不是工作，而是工作中遇見的人。

我們在工作中常見兩種人，一種是理智派，堅守規則，重視目標和結果，在做事的時候很少帶入自己的情緒，也希望合作方能不帶情緒地一起處理問題，追求效率；另一種是人情派，他們認為搞定了人，一切都搞定了。沒有什麼是一頓飯不能搞定的。三不五時到合作方那裡聊幾句聯絡感情，只要是朋友都好做事。

但最奇妙的是，大家仔細去觀察，那些工作特別理智的人，生活大多是充滿人情味的；然而私底下內心比較冷漠的人，有時候竟然是是人情派，因為對他們來說，「情」才是最淡薄的東西。

兩種做事派系，並沒有優劣之分，肯定在不同領域裡都有成功的佼佼者。喜歡做事就要對事不對人的人，不管外界如何變化，合作對象是誰，就是堅持自己的原則，用「把事情做好」來體現自我價值；擅長與人溝通的人喜歡把「關係」作為行事準則。只要善用關係，很多事情都是互相幫忙的事。

實際上，工作時不可避免一定會出現衝突，一味地追求原則，喊著對事不對人，也是無法安撫到雙方情緒的，有了情緒確實也不好辦事；但一味的強調人情，往往又是權責不分，效率低下，導致事情最後不上不下。

這不是二選一的問題，是有沒有辦法做到「跳恰恰」的操作。只是坦白說，縱觀整個東亞的職場文化形態，也許被作為美德口口相傳的「溫、良、恭、儉、讓」是與人處世之道，但做事時，我們這種特別這注重人情的「完人教育」所帶來的影響，往往就是阻礙事情發展，失去競爭力的真正主因啊。

試想當每個人事事都小心翼翼，每個人總是溫柔客氣；怕太過明目張膽顯了野心，卻忘了逆來順受是沒了出息。

更不用說在這種大中華儒佛之理下，漸漸成了一種病態的社交禮儀文化「強順人情，勉就世故」。好像凡事直接一點就是不尊重，說實話就會被討厭，好像所有事情一定要粉飾一番，這樣彼此都好下台。

你們不累沒關係，但總把事情搞得更複雜，就是罪呀！

我還是以為，也許做事雷厲風行會給人有脾氣的感覺，但做事就要有原則，才能做到對事不對人，也更能專注高效地把事情做好。當然，這背後還是有一個最現實的前提，是要先有實力磅底的「底氣」，不然說這麼多也都只是說大話罷了。

古往今來，那些報章雜誌歷史課本上的成功人士，多半都不是什麼太過溫和的人。

你有覺得郭台銘和馬雲做事會輕易妥協或迎合嗎？人家賈伯斯和伊隆﹒馬斯克脾氣都可大了，但我相信他們之所以能在自己的領域有成，絕對不是因為懂得妥協讓步，更不是因為沒有脾氣，而是懂得掌握好脾氣的尺度，同時還是堅持自己的原則，才能真正從雲端走下來。