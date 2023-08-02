《去你的三十而立》：職場上「果斷堅定」通常也得肩負難相處的罪名，你不要也得要
我們想讓你知道的是
我還是以為，也許做事雷厲風行會給人有脾氣的感覺，但做事就要有原則，才能做到對事不對人，也更能專注高效地把事情做好。當然，這背後還是有一個最現實的前提，是要先有實力磅底的「底氣」，不然說這麼多也都只是說大話罷了。
文：力口木木
關於情商——寧當鋼鐵惡人，也不做玻璃小人
不是別人難相處，是你太易碎
人們總是說，大中華文化就是受到儒家／佛系的思想薰陶，所以才會這麼推崇容忍、寬恕、包容、退讓等情緒。似乎每件事情都要用大氣、豁達、妥協這樣的佛系態度去對待，才叫「做得好、做得對」或是「高情商」，反之就是「不好相處」「難溝通」「脾氣差」。
最後看多了衣冠楚楚的行屍走肉，大家彷彿也更尊崇這些「表面上」的克己復禮，好像雷打不動才是成大事的首要條件，若是能做到斬斷七情六欲，那就是集大成者。
我也是醉了，到底是自己沒讀懂孔老夫子，還是大家都誤解了「歐密抖虎」。
不如就來單純只論「職場做事」這件事吧。
出社會至今，遇過很多老闆，也做過很多事，學到最重要的其中一件事就是「堅定果斷」。
試想，當一個領導者無法清楚表達自己的觀點和理念，無法明確堅持個人的底線和劃分責任；遇上不合理對待也無法用堅定的口吻對人表達最真實的感受，遇到情感阻礙或面臨損失時，也無法果斷止損。甚至，遇上事情的態度是含糊其辭，最後導致任務方向總是不明，策略指令朝令夕改，以至於訊息溝通混亂。這樣一起工作的夥伴又怎會有安全感呢？人心不動搖才怪。
因此，走在高階的路上，我時時刻刻提醒著自己，絕對不要變成以前自己最討厭的那種人。更不希望別人眼中的我，是會令人感到不安的。久而久之，行事作風乾脆俐落、雷厲風行，不拖泥帶水成了我管理時最大的優點。當然，也肯定是我表達時的缺點。畢竟在東方文化裡，強勢的氣場確實不討喜，尤其還是個女人。
我相信「堅持做對的事，不求迎合而改變」是對自己專業的負責；「清楚表達想法，直接切入重點」是提高效率的表現。但事實上「果斷堅定表達立場的人」通常也很容易肩負「不好相處／難搞」的罪名，這是套餐，你不要也得要。最後「被予以此位，交與此責，付與此任，卻總受儒佛之理來放大檢視」，遇上道德綁架，你就是得吞。
反觀那些「當別人反問幾句，就認為別人是針對；當人家提出專業意見，就說人家是武斷；哪怕對方提出對事情更好的建議，對方就是意見太多」的人，明明是自己心太脆弱如玻璃，還要別人為你的軟弱來買單，根本就是假明事理真小人。
後來我總結一個心得，站在高情商的儒家（佛系）做法，每一件事情都得用「溫柔且含蓄地」的態度來提出專業建議和想法，並且「迂迴且婉轉，不能太肯定」的說法（不然會被認為太過武斷或強硬）來整合意見和說服所有人，這樣才能扮演好一個「好溝通／好相處」的角色，直到每個人都滿意為止。
而在這過程中，除了老闆，就算你是該項目的最高負責人，明知道這樣做不好，但為了迎合所有不認同的聲音，還是得含笑接受一些對專業的誤解，這樣才叫做「高情商」。
我去！這到底是在搞事業還是搞事情呀。所以說累死你的都不是工作，而是工作中遇見的人。
我們在工作中常見兩種人，一種是理智派，堅守規則，重視目標和結果，在做事的時候很少帶入自己的情緒，也希望合作方能不帶情緒地一起處理問題，追求效率；另一種是人情派，他們認為搞定了人，一切都搞定了。沒有什麼是一頓飯不能搞定的。三不五時到合作方那裡聊幾句聯絡感情，只要是朋友都好做事。
但最奇妙的是，大家仔細去觀察，那些工作特別理智的人，生活大多是充滿人情味的；然而私底下內心比較冷漠的人，有時候竟然是是人情派，因為對他們來說，「情」才是最淡薄的東西。
兩種做事派系，並沒有優劣之分，肯定在不同領域裡都有成功的佼佼者。喜歡做事就要對事不對人的人，不管外界如何變化，合作對象是誰，就是堅持自己的原則，用「把事情做好」來體現自我價值；擅長與人溝通的人喜歡把「關係」作為行事準則。只要善用關係，很多事情都是互相幫忙的事。
實際上，工作時不可避免一定會出現衝突，一味地追求原則，喊著對事不對人，也是無法安撫到雙方情緒的，有了情緒確實也不好辦事；但一味的強調人情，往往又是權責不分，效率低下，導致事情最後不上不下。
這不是二選一的問題，是有沒有辦法做到「跳恰恰」的操作。只是坦白說，縱觀整個東亞的職場文化形態，也許被作為美德口口相傳的「溫、良、恭、儉、讓」是與人處世之道，但做事時，我們這種特別這注重人情的「完人教育」所帶來的影響，往往就是阻礙事情發展，失去競爭力的真正主因啊。
試想當每個人事事都小心翼翼，每個人總是溫柔客氣；怕太過明目張膽顯了野心，卻忘了逆來順受是沒了出息。
更不用說在這種大中華儒佛之理下，漸漸成了一種病態的社交禮儀文化「強順人情，勉就世故」。好像凡事直接一點就是不尊重，說實話就會被討厭，好像所有事情一定要粉飾一番，這樣彼此都好下台。
你們不累沒關係，但總把事情搞得更複雜，就是罪呀！
我還是以為，也許做事雷厲風行會給人有脾氣的感覺，但做事就要有原則，才能做到對事不對人，也更能專注高效地把事情做好。當然，這背後還是有一個最現實的前提，是要先有實力磅底的「底氣」，不然說這麼多也都只是說大話罷了。
古往今來，那些報章雜誌歷史課本上的成功人士，多半都不是什麼太過溫和的人。
你有覺得郭台銘和馬雲做事會輕易妥協或迎合嗎？人家賈伯斯和伊隆﹒馬斯克脾氣都可大了，但我相信他們之所以能在自己的領域有成，絕對不是因為懂得妥協讓步，更不是因為沒有脾氣，而是懂得掌握好脾氣的尺度，同時還是堅持自己的原則，才能真正從雲端走下來。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL