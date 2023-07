我在好萊塢現場的罷工觀察：演員與資方對「串流」利潤產生分歧，新時代影視產業該何去何從？

第75屆電視艾美獎入圍名單於7月12日週三公布,總結了本屆電視獎季的主要角逐者,本當是宣告獎季進入最終決戰白熱化的時刻,卻絲毫不見各大串流平台、電視網以往摩拳擦掌的趨勢,畢竟有件事情將左右整個獎季的結局,甚至比獎季本身更加重要。

在美國編劇工會(Writers Guild of America,WGA)自5月2日,啟動罷工邁入第三個月的時間點,美國演員工會(Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists,SAG-AFTRA)也於美國時間7月14日正式宣布啟動罷工,這是自1960年來編劇與演員工會再一次同時罷工。

編劇罷工的來龍去脈以及影響,在兩個月前的文章已經大致講解,不過似乎編劇罷工沒有受到多數觀眾的廣泛關注,相較而言,演員罷工才剛宣布的一天內,不少平時沒有特別密切關注影視新聞的朋友,紛紛私訊詢問到底是怎麼回事,足以可見演員狹帶的明星光環,果然比編劇更有影響力。

Photo Credit: GettyImages 演員工會主席Fran Drescher(圖中白帽者)於2023年7月14日,在加州洛杉磯的Netflix工作室外發表罷工相關談話

工會的影響力以及罷工脈絡

這裡先簡單介紹背景,好萊塢的各大工會如導演工會(Directors Guild of America,DGA)、演員工會、編劇工會、IATSA(由剪輯工會、攝影工會、美術設計工會等幕後工會組成的組織),定期會與代表迪士尼、Netflix、華納兄弟探索、NBCUniversal等片廠的「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers,AMPTP)進行合約協商。

合約內容往往包括保障工會成員的工時、最低薪資、工作環境與待遇等等議題,簡單來說便是勞方與資方在雙方訴求之間的協議。

編劇工會與AMPTP在合約談判破裂後,正式宣布旗下超過1萬5000名成員自5月2日起開始罷工,如今罷工已超過兩個月,仍絲毫不見雙方有重啟談判的意願。

這段期間,電視談話性節目全面停播;不少仍在劇本階段的電影與影集都面臨停工的命運;幾位與平台簽下獨家合約的編劇也遭到解約;MTV電影獎、日間時段艾美獎等獎項宣布停辦;少了編劇的參與,也讓電視獎季的熱度銳減。