TNL+ 2023/07/18,
影劇

我在好萊塢現場的罷工觀察：演員與資方對「串流」利潤產生分歧，新時代影視產業該何去何從？

我在好萊塢現場的罷工觀察：演員與資方對「串流」利潤產生分歧，新時代影視產業該何去何從？
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我們想讓你知道的是

美國時間7月14日，美國演員工會正式宣布啟動罷工，暑期鉅片《奧本海默》立刻傳出英國首映現場演員們離席的消息。由於演員們的影響力，讓不少平時沒有關注影視新聞的人，紛紛詢問發生什麼事？自1960年來，編劇與演員工會再度同時罷工的原因，其實很大一部份來自於勞資雙方對「串流」無法產生共識。這場罷工的來龍去脈究竟為何，未來又會帶來什麼影響，以下是我在好萊塢第一線的觀察。

第75屆電視艾美獎入圍名單於7月12日週三公布，總結了本屆電視獎季的主要角逐者，本當是宣告獎季進入最終決戰白熱化的時刻，卻絲毫不見各大串流平台、電視網以往摩拳擦掌的趨勢，畢竟有件事情將左右整個獎季的結局，甚至比獎季本身更加重要。

在美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）自5月2日，啟動罷工邁入第三個月的時間點，美國演員工會（Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists，SAG-AFTRA）也於美國時間7月14日正式宣布啟動罷工，這是自1960年來編劇與演員工會再一次同時罷工。

編劇罷工的來龍去脈以及影響，在兩個月前的文章已經大致講解，不過似乎編劇罷工沒有受到多數觀眾的廣泛關注，相較而言，演員罷工才剛宣布的一天內，不少平時沒有特別密切關注影視新聞的朋友，紛紛私訊詢問到底是怎麼回事，足以可見演員狹帶的明星光環，果然比編劇更有影響力。

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演員工會主席Fran Drescher（圖中白帽者）於2023年7月14日，在加州洛杉磯的Netflix工作室外發表罷工相關談話

工會的影響力以及罷工脈絡

這裡先簡單介紹背景，好萊塢的各大工會如導演工會（Directors Guild of America，DGA）、演員工會、編劇工會、IATSA（由剪輯工會、攝影工會、美術設計工會等幕後工會組成的組織），定期會與代表迪士尼、Netflix、華納兄弟探索、NBCUniversal等片廠的「電影電視製作人聯盟」（Alliance of Motion Picture and Television Producers，AMPTP）進行合約協商。

合約內容往往包括保障工會成員的工時、最低薪資、工作環境與待遇等等議題，簡單來說便是勞方與資方在雙方訴求之間的協議。

編劇工會與AMPTP在合約談判破裂後，正式宣布旗下超過1萬5000名成員自5月2日起開始罷工，如今罷工已超過兩個月，仍絲毫不見雙方有重啟談判的意願。

這段期間，電視談話性節目全面停播；不少仍在劇本階段的電影與影集都面臨停工的命運；幾位與平台簽下獨家合約的編劇也遭到解約；MTV電影獎、日間時段艾美獎等獎項宣布停辦；少了編劇的參與，也讓電視獎季的熱度銳減。

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