國族意義何在？國族作為一種想像
我們想讓你知道的是
國族其實就好像金錢、法例等是人類的共同想像，我們想像自己跟成千上萬素不相識的人有一種連繫，而這類型的想像有一種神奇的力量，可以把人們牢牢的團結起來。
文：白水
沒有見過的「國族」
世界上有很多國族，但你只會遇上漢族、朝鮮族和日耳曼族等族人，卻不會遇上他們的國族本身。在這個現實世界我們無法「找到」任何一個國族，因為一般而言國族本身是個概念來歸類某一類人，但這看似虛無縹緲的國族又實實際際的影響人類生活。不同的國族不僅僅區分開不同種類的人，國族的身分認同更維繫了一群人，使得他們成為一個群體。
社會學家Benedict Anderson就認為，現代人踏入了一個新的時代。在現代之前，我們透過宗教或王朝來介定自身——我就是主的僕人，我是天朝的臣民，但到了今時今日，我們卻是一國一族的人——我是美國人，我是日本人。到底國族是甚麼呢？它對我們的意義又何在？這就得從幾萬前的人類歷史講起。
人類大歷史：認知革命
就在大概七萬年到三萬年前，人類的認知能力出現了翻天覆地的改變：人擁有了語言的能力，這種認知突破就是所謂的「認知革命」。語言除了使得人類可以進行複雜的溝通，而歷史學家Yuval Noah Harari認為更重要的是，語言使得人類可以建立和傳播「虛構的事物」，從而建立共同的想像又或者信念，這對人類社會極為之重要。
或許我們可以用以下的例子來說明，到底能夠建立「虛構的事物」有何重要。在現代的商業社會貿易，我們需要有錢幣來進行交易，亦都需要有法例來保障我們，而且交易往往牽涉到公司又或者銀行等機構。然而，錢幣其實不過是一張紙又或者一些銅鐵，為甚麼偏偏只有我們錢包裡印有特殊圖樣的紙才是錢幣？保障社會上大多數人的法例亦不過是由少數人來制訂，甚至可能社會上有很多人都沒有讀過大部分的法例，何以法例又能夠保障我們呢？我們常說的公司和銀行其實不是在說它們的實體店舖，店舖沒了可以再興建，然而公司和銀行都不會消失，要消失就需要例如法庭下令強制解散，那到底公司和銀行又是甚麼呢？
錢幣、法制、公司和銀行等商業社會重要的一環其實都是我們共同想像和相信的虛構事物。這當然並不是說它們都沒有實則的體現，例如紙鈔就是金錢這種想像的落實，但紙鈔之所以有效力，是因為我們都相信它的價值，我們相信一張二十元的鈔票可以換取相約二十元價值的東西，否則它不過是一張廢紙。法例也是因為人們願意共同遵守，所以即使大部分人沒有讀完所有法例，但法例還是有它的效力。但假如人們視法例如無物，那即使一個社會有法例但它亦是名存實亡。就連公司和銀行也是一種想像，是我們都相信它們的信用和身分，它才產生作用。
就是因為人類有了語言的能力，可以建構種種虛構的想像，才能建立極之複雜的人類社會。如果要一個比喻來說明，那就是說人類社會的運作就好像一個遊戲，而遊戲要得以進行就需要有遊戲的方式和規則，這都要人類有建立虛構想像的能力，比如大家都相信足球進入了龍門不僅僅等於有一個球由一點移動到另一點，而是這代表了進攻隊獲得一分。
國族作為一種想像的意義
國族其實就好像金錢、法例等是人類的共同想像，我們想像自己跟成千上萬素不相識的人有一種連繫，而這類型的想像有一種神奇的力量，可以把人們牢牢的團結起來。
Harari指出，據研究顯示，一個維持於一百五十人左右的群體只需要大家互相認識、簡單的通訊又或者一些法規，就可以順暢維持運作。一旦群體超過一百五十人，比方說是一萬人，又或者十萬人，乃至一百萬人，就不可能大家都互相認識，亦不可能互相通訊聯繫。這個時侯，這種大規模的組織就難以運作。
能夠令得這種大型組織可以團結起來，就需要群體有一些共同的信念，例如是國族想像。當大家都相信自己屬於這個國族，相信她的文化價值，相信她的歷史，大家就會有了一種歸屬感，願意為她赴湯蹈火。我和千千萬萬的人可能並不相識，但只要大家都是美國人，披上戰衣的就是兄弟，我們可以為了共同的目標而戰而死，這時國族這種想像已經把我們緊緊地連繫起來。
這種國族想像其實是一個近代的產物。社會學家Liah Greenfield指出，拉丁文中的國族「natio」最原初帶有貶意，指一群出生於同一地方的外國人，經過很長時間的歷史演變，國族才慢慢有今時今日的意思，用來指涉特殊的族群。人們亦是到了十六世紀才慢慢以國族身分理解自己。
作為一國一族的人之前，我們卻有別的身分。Anderson認為，歷史上人類理解自己的方式經歷過幾次轉變，而這些理解方式不僅僅界定我們群體的身分，更影響了我們的世界觀和價值觀Anderson就稱之為文化體系。以往宗教和王朝就是一個文化體系。
宗教除了界定了我們是甚麼人，更重要的一點是，它嘗試為人類的生命提供價值指標。Anderson說宗教的貢獻在於「將宿命轉化為連續，將偶然轉化為意義」。人生充滿了偶然和必然，例如我們的出生、殘疾等都是人生中的偶然，我們無法控制，亦無法預料，而人生中的老、病和死卻是必然的宿命。宗教的勵害之處在於嘗試為人生的偶然提供解釋和安慰，例如說這是主的磨練又或者指點天堂的出路。宗教亦嘗試安頓人生中的病老死的宿命。雖然每一個個體都會消逝，但人類的原罪卻會流傳下去，需要一代代人去救贖。於是個體與個體之間出現了一種連續性，我們的使命可以流傳下去，在生者與未生者就有了連繫，得以團結世世代代的人。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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