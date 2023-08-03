《幸齡人生70開始》：我們正進入「不是早死就是癡呆到死」的時代
我們想讓你知道的是
以後我們的壽命會延長到將近一百歲，雖然身體仍可以保持一定程度的健康，但另一方面大腦卻無法像身體一樣保有健康，身體與大腦之間將會產生失衡。結果就導致現代人獲得延長的老年期間必須與失智症共存。
文：和田秀樹
不是早死，就是癡呆到死的時代
由於醫學的進步，現在我們已經克服了許多疾病，使壽命獲得延長。舉例來說，戰勝結核病之後，日本人的平均壽命就延長了二十年左右。
現代的醫學以日新月異的腳步持續發展，在不久的未來，甚至可能會出現癌症的治療方式。如果真能成功戰勝癌症，人類的平均壽命應該可以再延長五年左右吧！
雖然從前以夢幻抗癌新藥之姿掀起熱議的歐狄沃（藥品名稱為納武利尤單抗，歐狄沃Opdivo為商品名稱），現在發現其實效果有限，不過相信以後也會持續研發出其他種類的藥物，一旦有治療法確定可以提升免疫活性，就一定能戰勝癌症。
此外，iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）的研究也持續進步，功效備受期待。所謂的iPS細胞，是一種可以分化成身體各種組織與器官細胞的萬能細胞。也就是說，只要這項技術持續進步，就可能使老化的器官重返年輕。
舉例來說，當一個人發現動脈硬化時，只要將iPS細胞誘導為該處細胞，也許就能使老化的血管再生為年輕血管；或是再生出骨骼細胞，便能用來治療骨質疏鬆症。
在眼科的治療中，這項技術已經實際用來實現視網膜的再生，接下來只剩下成本的問題而已，相信在不遠的未來，將iPS細胞運用在各種再生技術與治療上的醫療方式肯定會越來越普遍。
像這樣，醫學的進步戰勝了許多原本可能致死的疾病，可以想像未來我們的壽命也將持續延長。
不過，於此同時也會出現一個很大的問題，那就是醫學的進步儘管可以在某種程度上克服癌症、心臟疾病、腦血管疾病這三大成人病；透過iPS細胞的治療就算可以讓各種器官宛若新生、重返年輕，但卻無法阻止腦部的老化，也無法使大腦重獲新生。
我們的身體無論是肝臟、腎臟、肌膚等，各部位的細胞都會進行細胞分裂，隨著時間更迭不停替換新的細胞。但只有大腦是唯一一個原則上不會製造新細胞的器官。大腦的神經細胞不會進行細胞分裂，而是一直使用相同的細胞。
因此，就算將iPS細胞大量使用在大腦神經細胞，也不見得能在大腦中進行分裂、製造出新的腦神經細胞。
假設真的可以製造新的腦神經細胞、取代舊細胞，但新的腦神經細胞也並沒有輸入原有的資訊，而是會成為一個全新的大腦。到時候可能就會需要將舊有資訊寫入新細胞的技術，但在目前的階段，這樣的技術仍屬於不可能實現的範疇。
對我們人類而言，這樣的步驟稱之為「學習」，但是在大腦中應該是因為蛋白質產生變性等某種變化所造成的反應，若能揭開其中的奧祕，也許就有可能讓再生的新腦神經細胞植入以往舊有的資訊。不過這應該也是非常久以後的願景，至少在我們的有生之年仍不可能實現。
雖然世界各地都有非常多人正在研究隨著大腦老化伴隨而來的阿茲海默症，但目前尚未出現有效的治療方式。
雖然仍只是假說的階段，一般認為阿茲海默症是由於大腦中類澱粉蛋白（amyloid）這種物質的堆積而引起，所以如果能研發出一種可以阻止類澱粉蛋白產生、堆積的藥物，便能根治阿茲海默症。
這種治療藥物的實驗從二、三十年前就開始進行，儘管在動物實驗上多少有些成功的案例，不過人體實驗的成果卻不如預期，有許多公司都早已放棄這項研究。也就是說，要停止大腦老化就是如此困難的一件事。雖然聽說這種藥物在美國已經獲得認證，不過卻要價不菲、代價高昂。
無論如何，雖然醫學的進步已經可以戰勝重大疾病，讓許多種器官重返年輕，但最終人類還是無法避免大腦的老化。
我以前在專門服務高齡人士的浴風會醫院診療時，每週都會接到許多亡故者的病理解剖報告，當時我從這些報告中發現，只要是八十五歲以上的人，大腦中都一定會有阿茲海默型失智症的變性情形。
總而言之，到了一定的歲數之後，大腦一定會漸漸老化。就算程度輕重不同，只要過了八十五歲，一般而言在大腦的病理中也一定會出現阿茲海默症。
以後我們的壽命會延長到將近一百歲，雖然身體仍可以保持一定程度的健康，但另一方面大腦卻無法像身體一樣保有健康，身體與大腦之間將會產生失衡。結果就導致現代人獲得延長的老年期間必須與失智症共存。
在我醫學院剛畢業的一九八五年左右，若是罹患了阿茲海默症，大約經過五、六年就會死亡，但現在阿茲海默症患者活上十年的例子比比皆是。而且，一般認為以後阿茲海默症患者可能還會活得更久。
說得難聽一點，在現在這個壽命越來越長的時代中，若不是因為意外，或罹患未解之病而早死，就是在癡呆的情況下活到近百歲後才會亡故。所以與以往相比，我們人生的晚年將會產生極大的改變。
書籍介紹
本文摘錄自《幸齡人生70開始：70歲是老年健康決勝點！做好這些事 安心慢老快樂活》，商周出版
作者：和田秀樹
譯者：林慧雯
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百歲人生時代，邁進80歲「幸齡者」的具體生活提案。
70歲起的生活方式，將決定未來可以維持活力充沛、頭腦清晰的健康狀態到什麼時候。由超過30年臨床經驗，日本精神科權威、高齡醫學專家親授，年過70起該留意的日常生活習慣、醫療保健、健康管理等事項，安心迎接快樂幸齡者生活。
拒絕70歲後斷崖式衰老！由於醫學的進步，現在我們已經克服了許多疾病，使壽命延長。在這個健康壽命趕不上平均壽命的時代，老後如何過生活至關重要，而70歲正是與老化奮戰的最後機會，也是「百歲人生」向上或向下的轉捩點。
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我們想讓你知道的是
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