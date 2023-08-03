《波登的世界旅遊指南》：每個國家都有不同小怪癖，蘇格蘭的怪癖就是「什麼食物都要油炸」

文：勞莉．屋勒佛、安東尼．波登

蘇格蘭，愛丁堡（PRONOUNCED “EDINBURRAH,” PLEASE）

（請務必要注意愛丁堡的發音是「EDINBURRAH」）

東尼和《波登闖異地》拍攝團隊向來都具有在重要時刻出現在正確地方的本領，他們碰巧在2014年前往蘇格蘭，而當時蘇格蘭人正進行是否要脫英獨立的公投。

「愛丁堡讓我有賓至如歸的感覺。這裡曾有犯罪的歷史，某些食物可能不太光彩。然而這裡也是個越變越好的地方。愛丁堡顯然是全球最優美的城市之一，而且以當地的歷史、獨有的國家認同為傲。」（註1）

抵達後通達四方

愛丁堡機場（Edinburgh Airport，EDI）是蘇格蘭最繁忙的機場，有往返大多數歐洲主要城市的航班，也有往返北美洲、中東和亞洲幾處目的的航班。

旅客可以搭乘巴士、鐵路、路面電車或計程車前往市中心，機場距離市中心約13公里，搭乘計程車需要約20分鐘，車資大約是20英鎊（約25 美元）。不一定要給小費，不過如果要表現得有禮貌，建議可以多付車資到最接近整數的英鎊，並且在司機協助搬運行李後再給予小額小費。進入市中心後，則有市區公車路線和計程車可選擇。

波登最愛的蘇格蘭酒館

英國文學與其文化的重要性讓東尼深深著迷，他每次造訪英國時，常會尋訪其他作家做為旅伴。在愛丁堡，東尼和犯罪小說家伊恩．藍欽（IanRankin）一起去藍欽最愛的酒吧Oxford Bar，他以雷博思探長（Inspector Rebus）為主角的系列小說就是以這家店做為背景。樸素、明亮、沒有節奏強烈的音樂，也不供應食物，就只是個讓大家可以見面、喝酒和聊天的空間。這裡也是東尼最愛的蘇格蘭酒館。

「我覺得這種酒吧就是我小說的主角會想待在裡面喝酒的地方，」藍欽這麼說：「這裡非常樸實、不做作、基本、簡單，幾乎有點像是私人俱樂部，每個人都彼此認識⋯⋯。我筆下的愛丁堡，就是在描述遊客從未見過、事情只發生在檯面下的神祕愛丁堡。我覺得Oxford Bar 就是很適合的代表。」

在2018年末，經營Oxford Bar多年的店主哈利．庫倫（Harry Cullen）轉讓給在《蘇格蘭人報》工作的親戚克利絲蒂．格藍特（Kirsty Grant），她發誓絕不會對這間店做任何更動，並表示她希望這裡可以一直是「一間好酒館」。

蘇格蘭，格拉斯哥

「格拉斯哥是我最愛的蘇格蘭城市，也是我在世上最愛的城市之一。我本來想說的是『我在歐洲最愛的城市』，但格拉斯哥算是歐洲嗎？我不這麼認為，總之這裡感覺更加古老。在很多外人眼裡，格拉斯哥是貧瘠之地，甚至會讓人有點害怕。時間已然前行，但這裡卻沒跟上歷史的腳步。」

「最後，有五成五的蘇格蘭人投票選擇留在聯合王國，這表示有將近半數人口依然渴望獨立。另外有73.5％的青少年投下贊成獨立票，所以英格蘭必須非常小心將來聯合王國和蘇格蘭分道揚鑣的可能性。比起其他城市，格拉斯哥的獨立意識普遍得驚人。除了其他特色外，格拉斯哥向來也以英國最暴力的地區著稱。這種循環很令人熟悉，和我們在其他地方觀察到的狀況有很多類似之處，例如經濟狀況不佳、製造業根基消失、高失業率、外界漠不關心、政府無法或不願解決問題。在倫敦和愛丁堡的權力中心，那些高層根本不在乎格拉斯哥的死活。」（註2）

抵達後通達四方

格拉斯哥國際機場（Glasgow International Airport，GLA）有往返歐洲大陸、北美和中東的航班。乘客可以利用機場快捷巴士或當地公車的市區路線，從機場前往格拉斯哥，或是搭乘排班計程車，可事先安排預訂。

從機場前往市中心的車程約16公里，搭乘計程車的車資大約為17英鎊（22 美元）。

格拉斯哥的地鐵系統有15個站點，是以克萊德河（River Clyde）為中心的環狀路線，範圍涵蓋格拉斯哥的西部和中心地帶。

任何食物都能油炸

「每個國家的人都有不同的小怪癖，蘇格蘭的怪癖就是『什麼食物都要油炸』。現在我只想聊聊那一大鍋滾燙的熱油，就在那裡，正在呼喚著我。以前有個地方會讓我非常快樂，讓曾經年輕又無憂無慮的我可以在油炸技藝的世界裡盡情嬉戲。」那個地方就是University Café，這間有百年歷史的薯條店以炸物聞名。

「沒錯，這家店會油炸瑪氏巧克力棒，還有油炸披薩。我是過來人，真的炸過這些東西。不過這位卡羅（Carlo）和他的雙胞胎兄弟從1918年就一直努力延續維瑞奇亞（Verrecchia）家族的傳統，但可不是巧克力棒。我點了炸魚薯條和一些肉餡羊肚。」

「黑線鱈裹上麵糊，漂浮在給予新生命的神秘油海之中，炸魚像挪亞方舟般上下晃動的同時，各種奇妙食材的風味交疊在一起，在無限的變化中創造出新生。」

「油炸肉餡羊肚是我的最愛。這道食物把神秘的羊內臟做成長條狀，如果你不怎麼喜歡剁碎的肝和肺之類的好料，相信我，這裡的咖哩醬絕對會改變你的想法。

肉餡羊肚大概是世上因為誤解而最被看不起的美食了，事實上，跟你吃過的任何熱狗相比，這裡頭的成份還比較普遍、正常而美味。你知道雞塊裡有多少肛門腺嗎？我不知道，我不是在影射雞塊裡有肛門腺，但如果裡面真的有，你會很驚訝嗎？」

The Oxford Bar：8 Young St, Edinburgh EH2 4JB，電話：+44 131 539 7119（一般飲料價格約4英鎊／4.5美元）

The University Café：87 Byres Rd, Glasgow G11 5HN， 電話：+44 141 339 5217（多種品項的價格範圍為2–7英鎊／2.25–7.75美元）

註釋

出自《波登不設限》，第4季第6集：倫敦與愛丁堡。 出自《波登闖異地》第503集：蘇格蘭。

書籍介紹

本文摘錄自《波登的世界旅遊指南：一直在路上，體驗在地風味的非典型之旅》，時報文化出版