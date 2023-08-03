《波登的世界旅遊指南》：每個國家都有不同小怪癖，蘇格蘭的怪癖就是「什麼食物都要油炸」
我們想讓你知道的是
「每個國家的人都有不同的小怪癖，蘇格蘭的怪癖就是『什麼食物都要油炸』。現在我只想聊聊那一大鍋滾燙的熱油，就在那裡，正在呼喚著我。以前有個地方會讓我非常快樂，讓曾經年輕又無憂無慮的我可以在油炸技藝的世界裡盡情嬉戲。」
文：勞莉．屋勒佛、安東尼．波登
蘇格蘭，愛丁堡（PRONOUNCED “EDINBURRAH,” PLEASE）
（請務必要注意愛丁堡的發音是「EDINBURRAH」）
東尼和《波登闖異地》拍攝團隊向來都具有在重要時刻出現在正確地方的本領，他們碰巧在2014年前往蘇格蘭，而當時蘇格蘭人正進行是否要脫英獨立的公投。
「愛丁堡讓我有賓至如歸的感覺。這裡曾有犯罪的歷史，某些食物可能不太光彩。然而這裡也是個越變越好的地方。愛丁堡顯然是全球最優美的城市之一，而且以當地的歷史、獨有的國家認同為傲。」（註1）
抵達後通達四方
愛丁堡機場（Edinburgh Airport，EDI）是蘇格蘭最繁忙的機場，有往返大多數歐洲主要城市的航班，也有往返北美洲、中東和亞洲幾處目的的航班。
旅客可以搭乘巴士、鐵路、路面電車或計程車前往市中心，機場距離市中心約13公里，搭乘計程車需要約20分鐘，車資大約是20英鎊（約25 美元）。不一定要給小費，不過如果要表現得有禮貌，建議可以多付車資到最接近整數的英鎊，並且在司機協助搬運行李後再給予小額小費。進入市中心後，則有市區公車路線和計程車可選擇。
波登最愛的蘇格蘭酒館
英國文學與其文化的重要性讓東尼深深著迷，他每次造訪英國時，常會尋訪其他作家做為旅伴。在愛丁堡，東尼和犯罪小說家伊恩．藍欽（IanRankin）一起去藍欽最愛的酒吧Oxford Bar，他以雷博思探長（Inspector Rebus）為主角的系列小說就是以這家店做為背景。樸素、明亮、沒有節奏強烈的音樂，也不供應食物，就只是個讓大家可以見面、喝酒和聊天的空間。這裡也是東尼最愛的蘇格蘭酒館。
「我覺得這種酒吧就是我小說的主角會想待在裡面喝酒的地方，」藍欽這麼說：「這裡非常樸實、不做作、基本、簡單，幾乎有點像是私人俱樂部，每個人都彼此認識⋯⋯。我筆下的愛丁堡，就是在描述遊客從未見過、事情只發生在檯面下的神祕愛丁堡。我覺得Oxford Bar 就是很適合的代表。」
在2018年末，經營Oxford Bar多年的店主哈利．庫倫（Harry Cullen）轉讓給在《蘇格蘭人報》工作的親戚克利絲蒂．格藍特（Kirsty Grant），她發誓絕不會對這間店做任何更動，並表示她希望這裡可以一直是「一間好酒館」。
蘇格蘭，格拉斯哥
「格拉斯哥是我最愛的蘇格蘭城市，也是我在世上最愛的城市之一。我本來想說的是『我在歐洲最愛的城市』，但格拉斯哥算是歐洲嗎？我不這麼認為，總之這裡感覺更加古老。在很多外人眼裡，格拉斯哥是貧瘠之地，甚至會讓人有點害怕。時間已然前行，但這裡卻沒跟上歷史的腳步。」
「最後，有五成五的蘇格蘭人投票選擇留在聯合王國，這表示有將近半數人口依然渴望獨立。另外有73.5％的青少年投下贊成獨立票，所以英格蘭必須非常小心將來聯合王國和蘇格蘭分道揚鑣的可能性。比起其他城市，格拉斯哥的獨立意識普遍得驚人。除了其他特色外，格拉斯哥向來也以英國最暴力的地區著稱。這種循環很令人熟悉，和我們在其他地方觀察到的狀況有很多類似之處，例如經濟狀況不佳、製造業根基消失、高失業率、外界漠不關心、政府無法或不願解決問題。在倫敦和愛丁堡的權力中心，那些高層根本不在乎格拉斯哥的死活。」（註2）
抵達後通達四方
格拉斯哥國際機場（Glasgow International Airport，GLA）有往返歐洲大陸、北美和中東的航班。乘客可以利用機場快捷巴士或當地公車的市區路線，從機場前往格拉斯哥，或是搭乘排班計程車，可事先安排預訂。
從機場前往市中心的車程約16公里，搭乘計程車的車資大約為17英鎊（22 美元）。
格拉斯哥的地鐵系統有15個站點，是以克萊德河（River Clyde）為中心的環狀路線，範圍涵蓋格拉斯哥的西部和中心地帶。
任何食物都能油炸
「每個國家的人都有不同的小怪癖，蘇格蘭的怪癖就是『什麼食物都要油炸』。現在我只想聊聊那一大鍋滾燙的熱油，就在那裡，正在呼喚著我。以前有個地方會讓我非常快樂，讓曾經年輕又無憂無慮的我可以在油炸技藝的世界裡盡情嬉戲。」那個地方就是University Café，這間有百年歷史的薯條店以炸物聞名。
「沒錯，這家店會油炸瑪氏巧克力棒，還有油炸披薩。我是過來人，真的炸過這些東西。不過這位卡羅（Carlo）和他的雙胞胎兄弟從1918年就一直努力延續維瑞奇亞（Verrecchia）家族的傳統，但可不是巧克力棒。我點了炸魚薯條和一些肉餡羊肚。」
「黑線鱈裹上麵糊，漂浮在給予新生命的神秘油海之中，炸魚像挪亞方舟般上下晃動的同時，各種奇妙食材的風味交疊在一起，在無限的變化中創造出新生。」
「油炸肉餡羊肚是我的最愛。這道食物把神秘的羊內臟做成長條狀，如果你不怎麼喜歡剁碎的肝和肺之類的好料，相信我，這裡的咖哩醬絕對會改變你的想法。
肉餡羊肚大概是世上因為誤解而最被看不起的美食了，事實上，跟你吃過的任何熱狗相比，這裡頭的成份還比較普遍、正常而美味。你知道雞塊裡有多少肛門腺嗎？我不知道，我不是在影射雞塊裡有肛門腺，但如果裡面真的有，你會很驚訝嗎？」
- The Oxford Bar：8 Young St, Edinburgh EH2 4JB，電話：+44 131 539 7119（一般飲料價格約4英鎊／4.5美元）
- The University Café：87 Byres Rd, Glasgow G11 5HN， 電話：+44 141 339 5217（多種品項的價格範圍為2–7英鎊／2.25–7.75美元）
註釋
- 出自《波登不設限》，第4季第6集：倫敦與愛丁堡。
- 出自《波登闖異地》第503集：蘇格蘭。
書籍介紹
本文摘錄自《波登的世界旅遊指南：一直在路上，體驗在地風味的非典型之旅》，時報文化出版
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號