在日本充斥著負面意義的「刺青」，正在慢慢走出黑社會陰影

文：Julian Ryall

位於橫濱的日本文心紋身博物館（Bunshin Tattoo Museum）致力於展示中野義仁（Yoshihito Nakano）的作品，他是一位傳統紋身大師，廣為人知的藝名是堀吉三世（Horiyoshi III）

該博物館由堀吉的妻子中野真由美（Mayumi Nakano）管理。接受採訪時，她穿著一件無袖襯衫，從手腕到肩膀上都有鮮豔的紅色、綠色和黃色交織的花朵紋身。她坦言自己在20歲第一次紋身，由她的丈夫親手繪製。

「紋身在日本被人誤解。」她告訴《德國之聲》。她周圍都是複雜的紋身設計模板和堀吉滿意的客戶的照片。

「紋身一直與黑社會聯繫在一起，但我希望這種情況會隨著時間推移而改變。在其他國家，紋身並沒有伴隨著恥辱，但日本社會還沒有準備好改變。」中野說。

精通一門禁忌藝術

今年77歲的堀吉在接受採訪時表示，他第一次對紋身著迷是在11或12歲的時候，當時他在當地的公共浴室看到一名全身都有傳統紋身的黑社會成員。在成為橫濱傳奇紋身大師堀吉正大的學徒後，他獲得了堀吉三世的稱號。

堀吉因其作品獲得了無數獎項。他過去一直用手繪製設計輪廓，直到20世紀90年代，他開始使用電機。顏色和陰影仍然採用傳統的「tebori」技術添加，該技術使用細長的竹子或金屬桿，尖端附有針。

與大多數日本紋身藝術家一樣，堀吉的設計是彩虹色的「錦鯉」、龍、虎、蛇、牡丹花和楓葉的變體。其他的靈感來自佛教神靈或神話中的生物。亮粉色的櫻花也是很受歡迎的設計。

堀吉在接受《日本時報》採訪時曾說過：「我畫的生物在人的皮膚上活靈活現。」

然而，毫無疑問，絕大多數日本人將紋身視為犯罪分子的標誌。而且這種情況並沒有隨著時間的推移而改變。

曾經被作為犯罪處罰

在古代，北海道的原住民愛努人用靛藍植物製成的墨水進行紋身。日本大陸最南端的島嶼沖繩縣（當時是琉球王國，現在併入日本），也受到當地環境和文化的啟發，發展了皮膚上的藝術。

在江戶時代，即1603年至1867年間，國家的統治變得更加集中，對某些類型的犯罪以紋身作為懲罰。

小偷身上有紋身，殺人犯的臉上也有永久的紋身。毫不奇怪，儘管裝飾性紋身同時發展並出現了獨特的藝術流派，但紋身成為了罪犯的代名詞。

1868年明治時代初期，紋身被完全取締。人們認為，隨著日本開放邊境並向海外派出政治和貿易使團，精緻的紋身會令外國人感到震驚或冒犯。

然而，地下紋身行業蓬勃發展，外國人特別熱衷於獲得日式皮膚藝術。

英國王室也在訪日時紋身

英國王室對日本紋身特別感興趣。1869年，愛丁堡公爵阿爾弗雷德王子訪問東京時在右前臂上紋了一條扭動的龍。

同樣，阿爾伯特親王（Prince Albert Victor）和威爾斯親王喬治（George V）都是英國皇家海軍酒神號（HMS Bacchante）艦艇上的水手，在1881年訪問期間紋了身。

1948年，紋身在日本重新合法化，但它沒有無法擺脫其與犯罪的聯繫。尤其是在二戰後艱難的幾十年裡，數以萬計的男子加入了黑幫。

紋身在日本仍是一種亞文化

鑑於這種關聯，企業們長期以來一直拒絕僱用任何有紋身的人，因為擔心客戶或商業夥伴會認為該公司與日本黑道有聯繫。

同樣，任何有紋身的人都可能被禁止進入公共游泳池或公共浴室。人們會對有明顯紋身的人在海灘上敬而遠之。

然而，儘管日本公眾拒絕接受紋身，但有跡象表明政府的態度正在發生變化。由於擔心入伍率下降，日本防衛省表示正計劃修改規定，允許有紋身的男性或女性參軍。

天普大學東京校區日本文化教授克利夫蘭（Kyle Cleveland）表示：「在日本，紋身在很大程度上仍然是一種與音樂、藝術或時尚人士相關的小眾亞文化。」

他對《德國之聲》說：「但重要的是要區分歷史根源、與黑幫的聯繫以及當今人們的紋身，尤其是年輕人的紋身。」

克利夫蘭說，在東京奧運會之前，日本社會曾就來自世界各地的運動員帶著明顯紋身參加比賽展開過一場辯論。隨著外國遊客湧入日本，這種辯論至今仍在繼續。但他補充說，這些紋身與仍然標誌著黑社會的紋身不一樣。

克利夫蘭說，黑幫成員身上的紋身「具有明確的象徵意義，旨在表明犯罪集團的成員身份。」

另一方面，克利夫蘭指出，其他更常見的設計，例如花卉或動物的俏皮設計、最喜歡的引言或圖像，都是極其個人化的，並且通常標誌著人生的變化，例如婚姻、出生或死亡。

他補充說，目前日本社會將兩者混為一談，使得紋身很難有吸引力。

在文心紋身博物館，中野真由美並不相信日本即將發生變化，儘管紋身在世界其他地方很流行。

桌子上放著一張鑲框的鮑伊（David Bowie）1990年左右參觀堀吉三世工作室時的照片。

「他是一位真正的紳士。」她說，「他能理解。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：紋身藝術在日本：如何走出黑社會陰影？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九