在日本充斥著負面意義的「刺青」，正在慢慢走出黑社會陰影
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日本紋身藝術家表示，他們的藝術經常被人誤解，並與黑幫、黑道聯繫在一起。紋身者經常被禁止進入公共浴場，還不允許參軍。但是，情況正在發生改變。
文：Julian Ryall
位於橫濱的日本文心紋身博物館（Bunshin Tattoo Museum）致力於展示中野義仁（Yoshihito Nakano）的作品，他是一位傳統紋身大師，廣為人知的藝名是堀吉三世（Horiyoshi III）
該博物館由堀吉的妻子中野真由美（Mayumi Nakano）管理。接受採訪時，她穿著一件無袖襯衫，從手腕到肩膀上都有鮮豔的紅色、綠色和黃色交織的花朵紋身。她坦言自己在20歲第一次紋身，由她的丈夫親手繪製。
「紋身在日本被人誤解。」她告訴《德國之聲》。她周圍都是複雜的紋身設計模板和堀吉滿意的客戶的照片。
「紋身一直與黑社會聯繫在一起，但我希望這種情況會隨著時間推移而改變。在其他國家，紋身並沒有伴隨著恥辱，但日本社會還沒有準備好改變。」中野說。
精通一門禁忌藝術
今年77歲的堀吉在接受採訪時表示，他第一次對紋身著迷是在11或12歲的時候，當時他在當地的公共浴室看到一名全身都有傳統紋身的黑社會成員。在成為橫濱傳奇紋身大師堀吉正大的學徒後，他獲得了堀吉三世的稱號。
堀吉因其作品獲得了無數獎項。他過去一直用手繪製設計輪廓，直到20世紀90年代，他開始使用電機。顏色和陰影仍然採用傳統的「tebori」技術添加，該技術使用細長的竹子或金屬桿，尖端附有針。
與大多數日本紋身藝術家一樣，堀吉的設計是彩虹色的「錦鯉」、龍、虎、蛇、牡丹花和楓葉的變體。其他的靈感來自佛教神靈或神話中的生物。亮粉色的櫻花也是很受歡迎的設計。
堀吉在接受《日本時報》採訪時曾說過：「我畫的生物在人的皮膚上活靈活現。」
然而，毫無疑問，絕大多數日本人將紋身視為犯罪分子的標誌。而且這種情況並沒有隨著時間的推移而改變。
曾經被作為犯罪處罰
在古代，北海道的原住民愛努人用靛藍植物製成的墨水進行紋身。日本大陸最南端的島嶼沖繩縣（當時是琉球王國，現在併入日本），也受到當地環境和文化的啟發，發展了皮膚上的藝術。
在江戶時代，即1603年至1867年間，國家的統治變得更加集中，對某些類型的犯罪以紋身作為懲罰。
小偷身上有紋身，殺人犯的臉上也有永久的紋身。毫不奇怪，儘管裝飾性紋身同時發展並出現了獨特的藝術流派，但紋身成為了罪犯的代名詞。
1868年明治時代初期，紋身被完全取締。人們認為，隨著日本開放邊境並向海外派出政治和貿易使團，精緻的紋身會令外國人感到震驚或冒犯。
然而，地下紋身行業蓬勃發展，外國人特別熱衷於獲得日式皮膚藝術。
英國王室也在訪日時紋身
英國王室對日本紋身特別感興趣。1869年，愛丁堡公爵阿爾弗雷德王子訪問東京時在右前臂上紋了一條扭動的龍。
同樣，阿爾伯特親王（Prince Albert Victor）和威爾斯親王喬治（George V）都是英國皇家海軍酒神號（HMS Bacchante）艦艇上的水手，在1881年訪問期間紋了身。
1948年，紋身在日本重新合法化，但它沒有無法擺脫其與犯罪的聯繫。尤其是在二戰後艱難的幾十年裡，數以萬計的男子加入了黑幫。
紋身在日本仍是一種亞文化
鑑於這種關聯，企業們長期以來一直拒絕僱用任何有紋身的人，因為擔心客戶或商業夥伴會認為該公司與日本黑道有聯繫。
同樣，任何有紋身的人都可能被禁止進入公共游泳池或公共浴室。人們會對有明顯紋身的人在海灘上敬而遠之。
然而，儘管日本公眾拒絕接受紋身，但有跡象表明政府的態度正在發生變化。由於擔心入伍率下降，日本防衛省表示正計劃修改規定，允許有紋身的男性或女性參軍。
天普大學東京校區日本文化教授克利夫蘭（Kyle Cleveland）表示：「在日本，紋身在很大程度上仍然是一種與音樂、藝術或時尚人士相關的小眾亞文化。」
他對《德國之聲》說：「但重要的是要區分歷史根源、與黑幫的聯繫以及當今人們的紋身，尤其是年輕人的紋身。」
克利夫蘭說，在東京奧運會之前，日本社會曾就來自世界各地的運動員帶著明顯紋身參加比賽展開過一場辯論。隨著外國遊客湧入日本，這種辯論至今仍在繼續。但他補充說，這些紋身與仍然標誌著黑社會的紋身不一樣。
克利夫蘭說，黑幫成員身上的紋身「具有明確的象徵意義，旨在表明犯罪集團的成員身份。」
另一方面，克利夫蘭指出，其他更常見的設計，例如花卉或動物的俏皮設計、最喜歡的引言或圖像，都是極其個人化的，並且通常標誌著人生的變化，例如婚姻、出生或死亡。
他補充說，目前日本社會將兩者混為一談，使得紋身很難有吸引力。
在文心紋身博物館，中野真由美並不相信日本即將發生變化，儘管紋身在世界其他地方很流行。
桌子上放著一張鑲框的鮑伊（David Bowie）1990年左右參觀堀吉三世工作室時的照片。
「他是一位真正的紳士。」她說，「他能理解。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：紋身藝術在日本：如何走出黑社會陰影？
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號