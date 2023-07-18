TNL+ 2023/07/18,
影劇

《Beyond日記之莫欺少年窮》：其實你與昨日的我，活到今天變化甚多

《Beyond日記之莫欺少年窮》：其實你與昨日的我，活到今天變化甚多
圖片來源：電影《Beyond日記之莫欺少年窮》劇照

我們想讓你知道的是

說其結構鬆散，在於這三位主角的故事都是「不必要」的，和主題關係並不緊密。即使改變了角色的行業，或換作其他故事，只要最後聚首一堂演出，都沒有很大分別。不過《Beyond日記之莫欺少年窮》仍是為那個時代留下了一個紀錄。

黃家駒拍過的電影不多，在Beyond在流行樂壇成為萬人偶像之時，得到了更多受邀演戲的機會。1990年的《開心鬼救開心鬼》，Beyond四子飾演中學生組合「Behind」，與黃百鳴飾演的康森貴／朱秀才合作對付清朝惡鬼。

一年之後的《Beyond日記之莫欺少年窮》則是為他們度身訂造、真正領銜主演的電影。這類以偶像歌手為招倈的青春電影，通常以探索自我、實現理想的成長過程為主線，輔以世代差異、朋輩互動和愛情線，最後以一場演出構成戲劇高潮。《莫欺少年窮》的劇本並非全然跟著這類型公式而走，而是讓四位主角各自發展，最後才聚首以音樂表演作結。

《莫欺少年窮》的開場便講高中畢業的四子在沙灘露營，圍著營火談將來，之後便各奔前程。其中只有林世榮（葉世榮飾）入讀大學，選讀了醫科而非熱愛的音樂，以迎合女友父親的期望。世榮的未來岳父是醫生，也是他在醫學院的教授。有趣的是，片中對他的家庭背景並無著墨，未來岳父兼教授就是代表權威和社會期望的father figure。最後他從自我壓抑到釋放，在舞台上向對方宣告自己要棄醫從樂，是年輕人自達真我的反抗聲音，也是這類電影最常見的套路。

有點可惜的是，飾演世榮女友的是當時仍叫王靖雯的王菲，在片中只是當花瓶，未有機會表現歌藝。大概因為導演並無意把這齣戲拍成音樂電影，連符合正常觀眾期望的Beyond演出，竟然也是輕率處理。《莫欺少年窮》並非一個有關熱愛音樂的年輕人怎樣為理想奮鬥的故事。片中沒有四位主角「夾band」綵排或各自苦練的情節，除了世榮有一場打鼓發洩的戲，其他三子的故事線都跟音樂無關。後來四子在片中的樂隊「Begin」參加音樂比賽，導演竟然略去他們演出的情景，而是以對白描述他們得到亞軍，接回世榮怎樣得不到未來岳父的認同，而這場演出僅以「電視台轉播」的幾個畫面表達。

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圖片來源：電影《Beyond日記之莫欺少年窮》劇照

等到結局的演出，主角們唱出《不再猶疑》的同時，世榮也經歷了從逃避到反抗權威、實現自我的時刻。怎料導演不待他們完成整個演出，便結束了電影！雖然《不再猶疑》一曲在放映片尾字幕繼續，這種處理手法毋疑破壞了最後一場戲的完整性。

那麼黃家駒、黃家強和黃貫中的角色在《莫欺少年窮》是做甚麼的呢？世榮的故事線可說符合這類偶像電影的慣例，但另外三位Beyond成員的故事則各自為政。在片首和僅有的演出情節之外，四子作為好友，在戲中大部份篇幅都沒有互動（除了吳駒病了時世榮探望的情節）。其中譚貫中（黃貫中飾）和陳自強（黃家強飾）的故事線屬「初出茅廬的年輕人在社會遭受挫折」的「行業喜劇」，吳駒（黃家駒飾）那邊卻是一家人為了移民的財政負擔而各出奇謀、不惜一切賺快錢，是有點像《富貴逼人》系列那樣誇張惹笑的家庭喜劇。說其結構鬆散，在於這三位主角的故事都是「不必要」的，和主題關係並不緊密。即使改變了角色的行業，或換作其他故事，只要最後聚首一堂演出，都沒有很大分別。

不過《莫欺少年窮》仍是為那個時代留下了一個紀錄。四子面對的壓力來源都是典型的社會精英或權威：林世榮面對醫學教授／女友父親、譚貫中面對胡亂泊車的有錢人、陳自強面對金融業老闆，以及吳駒面對美國移民官。與其說共通的主題是年輕人實現理想，不如說是當年某種香港人在九七前的民粹心態：告別殖民時代的權貴精英主義，以香港為可安居樂業的、重視法治的家園。這就和黃家駒的傳奇身影一樣，屬於為人所愐懷的年代。

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