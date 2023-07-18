黃家駒與並不那麼寫實的《籠民》

《籠民》是黃家駒的電影遺作，在1992年上映，不過黃家駒並非他的角色「毛仔」的最初人選。導演張之亮最初想為這齣寫實題材的電影找一個具叫座力的明星，想邀請周星馳參演遭拒，最後毛仔一角才落在家駒身上。不過毛仔只是戲中其中一個籠中居民，是年輕人的代表。《籠民》是群戲，講述「華夏男子公寓」的籠屋住客面臨收樓逼遷的反應。

張之亮的靈感來源來自真實的籠屋居民。1990年，深水埗南昌街的籠屋曾發生七死四十九傷的火災，引起社會關注。後來張之亮獲報界朋友邀請到籠屋單位了解住客的狀況，再以此為題拍攝電影。雖然《籠民》看來走「社會寫實」路線，有大量非專業演員參演，以長鏡頭的調度和富有生活感的對白營造真實感，但片中的籠屋居民生活卻不像新聞報道和所謂「議題電影」那般集中描寫他們有多慘。

《籠民》的編導嘗試把「華夏男子公寓」描寫為社會的縮影，即使同樣是籠屋居民，卻形成了一個有複雜關係的小型社區。當中涉及勞資關係、世代之別、內外之分。他們有時互相猜疑，有時團結一致；有時動氣爭執，有時歌舞醉樂。其中有個從不離開自己的籠、販賣日活用品的阿伯陳十一（綽號「七十一」），也有一個下屬「妹頭」（另一個阿伯）。而喬宏飾演的包租公「肥姑」，帶著有學習障礙的兒子太子森，一面管理著公寓大小事務，另一方面則因逼遷的事務去找區議員求助。兩個區議員則在電視台的攝影機之前，上演了（不夠）三天的「住籠屋真人show」。

就如片中那些政客無法真的代表選民，《籠民》當然無法全面地代表香港社會——最明顯的原因是當中只有男人——但這片的群戲構成了一個社會寓言，折射出「過渡期」中的香港社會裡各種權力關係。可以說《籠民》是以電影方式評論而非反映「社會現實」。「華夏男子公寓」一眾住客面對逼遷，有的決定留守、有的登記等待政府安置、有的就賠償討價還價。其中毛仔則一度被收買，配合一個表面上為民請命、實質為虎作倀的區議員騙取居民的搬遷授權。

《籠民》其中一個問題或許是把敘事拖得太長，其中兩個區議員的「籠屋show」所佔篇幅不少，可見編導對發展不久的議會民主制度存疑。以「華夏男子公寓」中的三教九流之輩為對比，整部電影都滲透著對殖民精英與權貴階層的批判，把政商兩界的代表都描寫為反面人物。雖然籠屋居民與鼠為鄰，猶可設籠捕獲，但上層的「碩鼠」則難以敵擋。

如果觀眾期望《籠民》是「寫實」的，則可能會嫌它對籠屋生活的描寫太浪漫化。「華夏男子公寓」的住客生活並不困苦，沒有貧病交煎，而是一個「窮風流」的小社區。雖然張之亮最初的創作靈感源自現實中受苦的籠屋居民，籠屋在片中反而成為一個要珍惜和守護的社群或生活形態。與其說此片是一個對低下層居住空間的描寫，不如說它是一個時代的消逝，抒發著無權力者的無力感，記錄低一個不完美但寶貴的家園、欲守護卻無法留住的生活方式如何步向終局。在逼遷之前的中秋夜，住客們唱的《紅唇綠酒》，在林振強的詞中，也透露出大限將臨、「今朝有酒今朝醉」的心態：「管他朝風怎吹，管他朝飄哪裡，今宵只爭取，今宵的醉。」

雖然演出經驗不多，黃家駒在《籠民》的演出，比他之前在喜劇《開心鬼救開心鬼》及《Beyond日記之莫欺少年窮》中的表現更出色。或許是因為毛仔這角色帶著一種在社會邊緣的年輕人的憤怒，亦經歷著妥協與堅持、世俗與理想之間的掙扎。這些特質跟黃家駒的音樂人生有不少重合之處，使演員和角色氣質配合，使他的演出顯得生動自然。