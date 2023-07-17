2023/07/17,
商業

沙烏地政府人工智慧指數全球第1，鴻海憑藉電動車合作基礎有望再拿下AI訂單

沙烏地政府人工智慧指數全球第1，鴻海憑藉電動車合作基礎有望再拿下AI訂單
圖說：來自土耳其機器人索菲亞獲得了沙烏地阿拉伯公民身份，並創造了歷史，成為第一個擁有身份證的機器人｜Photo Credit：GettyImages

我們想讓你知道的是

近日人工智慧（AI）產業成為市場矚目的焦點，而許多人並不知道沙烏地阿拉伯（Kingdom of Saudi Arabia）近年以國家之力發展AI產業有成，而其中一個最大的合作夥伴就是台灣鴻海。

近日生成式人工智慧（Generative AI）成為熱潮，和AI搭得上關係的公司，也跟著水漲船高。而近年，沙烏地阿拉伯（Kingdom of Saudi Arabia）積極發展人工智慧產業，外界預期鴻海將憑藉和沙國的電動車合作的基礎上，進一步拿下更多AI產業伺服器代工訂單。

沙國AI政府戰略指數中排名全球第1

作為石油大國的沙國於2020年7月17日宣布成立數據和人工智慧管理局（SDAIA）。它們將國家數據和AI產業當作國家級的政策，並預計成為全球的AI全球中心。

事實上，沙烏地阿拉伯近年積極發展AI，已經有相當成果。《沙烏地阿拉伯通訊社》（Saudi Press）報導指出，據研究調查機構Tortoise Intelligence統計，沙國政府的AI政府戰略指數中排名全球第1，德國和中國分別排名第2和第3。

該指數共分為7個指數排名，分政府戰略、資源、發展、人才、基礎設施、運行環境和商業。

谷歌（Google）負責全球公共事務和公共政策的副總裁卡蘭巴蒂亞（Karan Bhatia）日前強調，沙國政府利用正確的政策，提供國內企業適合發展AI的環境，盡力地發揮沙國AI產業潛力，他還說：「目前沙國處於有利地位。」

另據統計2030年，沙烏地阿拉伯將從AI中獲得2000億美元的收入。巴蒂亞指出，沙國有許多產業都融入了AI，例如旅遊業和航空業，一直在探索如何融入AI並從中受益，並降低成本、改善服務。

Google積極協助沙國打造AI產業，一方面和沙國郵政合作，此外Google Shopping、Grow my Store 和Google Cloud，以及許多沙國電子商務業者也相關計畫。

鴻海和沙國發展電動車，進一步搶AI產業

至於AI的伺服器硬體建設商機，外界將目光放到鴻海，因為鴻海已經和沙國建立相關的產業連結，例如2022年11月，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）和鴻海已經在電動車產業成立合資企業——Ceer。

值得注意的是，Ceer將提供一系列電動車的設計、製造和銷售服務，並將引領娛樂智慧座艙、智慧閘道器和自動輔助駕駛技術等領域。

鴻海指出，Ceer將會運用BMW授權的技術開發電動車，此外電子電氣架構，並且在智慧座艙、智慧閘道器和自動輔助駕駛技術領域，都將進行合作。未來每輛車都將在沙國設計和製造，計劃於2025年上市開賣。

鴻海董事長劉揚偉表示，在沙烏地阿拉伯設立一家專注於設計和製造的電動車公司。我們將利用鴻海的科技專長來支持Ceer的願景，打造一系列具備智慧網路的閘道器、通訊娛樂和自動輔助駕駛功能的電動車。鴻海目標是在沙烏地阿拉伯和周邊地區，將電動車打造成為市場主流的產品。

而AI和電動車的自駕車系統息息相關，若鴻海能透過和PIF管道，進一步拿下相關AI產業的訂單，將有助於其開拓中東市場，搭上近日火燙的AI產業，獲得市場的關注。

最後，鴻海於2022年和台灣微軟展開合作，建立雲原生技術開發、混合辦公場域建立與核心系統上雲布局全球等三大戰略。

鴻海進一步說明，鴻海研究院憑藉微軟Azure雲端平台的高速算力，取得多項AI突破，拓展的自駕車及數位醫療產業持續攀升。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。