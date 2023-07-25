拉美掀起「第二波粉紅浪潮」，新自由主義如何撕裂「太平洋聯盟」的經貿合作？

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

繼「拉美失落十年」（Latin American Lost Decade）後，與拉美相關流傳較廣的另一個名詞是「粉紅浪潮」（pink tide），泛指千禧年初期，在拉美透過民主選舉而執政的左派政權。

第一波粉紅浪潮以委內瑞拉的查維茲（Hugo Chávez）和巴西的魯拉（Luiz Inácio Lula）最著名，延續百年來拉美左派的三項傳統，反美、反壟斷、反自由貿易。2022年墨西哥前外交部長卡斯塔涅達（Jorge Castañeda）把第二波粉紅浪潮的拉美左翼區分為三類。

第一類是接近獨裁的國家，也就是2018年11月美國國家安全顧問波頓（John Bolton）宣告將加強制裁的「暴政的三頭馬車」：古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜， 2022年6月美洲峰會這三個國家因未獲美國邀請引發喧然大波。

第二類是有社會民主（social-democratic）傾向者，包括自稱「自由社會主義者」的智利總統博里奇（Gabriel Boric），他不僅譴責對烏克蘭的入侵，並批評古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉侵犯人權，他更邀請了被尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）驅逐的作家參加他的就職典禮。另一位是信奉綠色環保主義的哥倫比亞佩特羅。

第三類包括墨西哥、秘魯，儘管口頭嚴詞譴責但未退出自貿體系，如墨西哥總統雖受美國百般刁難也不可能退出「美墨加協議」（UMCA） ，秘魯前總統卡斯提略（Pedro Castillo）則站在極左的立場呼籲制憲會議重寫憲法，導致國內對他策劃查維茲式奪權的擔憂。

拉美太平洋聯盟（Alianza del Pacífico）由墨西哥、哥倫比亞、秘魯和智利等四位右翼國家領導人創立於2011年，該聯盟目前正面臨上述第二類和第三類左翼政權間的較勁。相較於中美洲共同市場和南方共同市場，太平洋聯盟是拉美貿易開放度最高的經濟一體化組織。