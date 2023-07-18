全面解讀Ripple與SEC訴訟：雙方各獲得「部分勝利」，推升加密貨幣市場大幅上漲

文：Jordan（PANews）

7月13日晚間，Ripple在與美國證券交易委員會的鬥爭中取得了「部分勝利」，紐約南區地方法院的裁決為加密貨幣行業帶來了一定程度的監管清晰度。

Ripple和美SEC漫長訴訟案件，終於有了一線曙光

Ripple和美國證券交易委員會的「鬥爭」要追溯到2020年，當時美國證券交易委員會對Ripple公司及其高管（包括執行長Brad Garlinghouse和共同創辦人Christian Larsen）提起訴訟，指控他們在發行價值約13億美元的XRP（瑞波幣）之前並未有在該監管機構將XRP代幣註冊為證券。

之後的三年裡，Ripple和美國證券交易委員會開始了漫長的法律拉鋸戰，直到本周四美國紐約南區地方法院法官Analisa Torres裁定，RippleLabs Inc在公開交易所和通過算法出售XRP代幣不構成投資合約要約和銷售行為，因為其中包括向公共買家提供XRP代幣的「程序化銷售（Programmatic sales）」和向人們提供免費獲得XRP的「其他分發（Other Distributions）」。

對於上述部分，美國紐約南區法院的結論是——向公共買家提供XRP代幣的「程序化銷售」並不滿足Howey測試的第三個方面，因為買家不可能意識到可以將代幣價格表現與Ripple公司業績（包括發布各種公司聲明和舉辦營銷活動）關聯起來，而美國證券交易委員會無法明確說明Ripple從「從他人的創業或管理努力中獲得利潤有合理的預期」。

不過，美國紐約南區法院認為，Ripple向機構投資者、對衝基金和其他方出售的價值7.289億美元XRP代幣違反了聯邦證券法，因為這一舉措構成了投資合約的要約和銷售行為，這些買家足夠「老練」，能夠理解XRP代幣價格與Ripple公司業績之間的關聯。此外，法院還裁定Ripple直接向機構買家推銷和推廣XRP，對從投資中獲利有合理預期，Ripple利用向機構投資者銷售XRP代幣獲得的資金開發代幣用途並保護交易市場，繼而促進並提升了XRP代幣價值。

此外，美國證券交易委員會對Ripple執行長Brad Garlinghouse和共同創辦人Christian Larsen提出「協助和教唆索賠」的即決判決動議也被法院駁回，因為法官認為無法清楚判斷「Brad Garlinghouse和Christian Larsen是否真的知道或魯莽地無視美國證券法，或是其他應用於XRP代幣的監管製度法律。」

Ripple和美SEC，各自認為獲得了部分勝利

美國紐約南區法院裁決出爐之後，Ripple和美國證券交易委員會也都對此做出了回應。

實際上，幾乎在裁決消息披露的第一時間，Ripple執行長Brad Garlinghouse就在推特上發文慶祝了這一結果，他表示：「感謝所有幫助我們做出今天決定的人——這一決定是為了美國所有的加密創新，未來還會有更多。本次裁決的最重要部分是：XRP是一種數字代幣，本身並不提現投資合約Howey要求的『合約、交易、或計劃』，這是一個法律問題。」

We said in Dec 2020 that we were on the right side of the law, and will be on the right side of history. Thankful to everyone who helped us get to today’s decision – one that is for all crypto innovation in the US. More to come. — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 13, 2023

美國證券交易委員會也做出了相應回覆，據Fox News披露，美國證券交易委員會回應表示：

「法院認為Ripple在某些情況下以違反證券法的投資合約形式提供和銷售XRP代幣，我們對這部分裁決表示滿意，法院同意了美國證券交易委員會（SEC）的觀點，即Howey測試可用於分析加密交易是否為證券，並且拒絕了Ripple對於什麼構成投資合約的自我測試，而是強調了Howey以及隨後的案例已經裁定各種有形和無形資產可以作為投資合約標的。

此外，法院駁回了Ripple的公平通知論點，指出Howey測試是明確的，聲稱不知者無罪並不能成為違反證券法的抗辯。美國證券交易委員會將繼續權衡法院的這項決定。」

加密貨幣市場反應強烈，多交易所重新上架XRP

在美國法院做出對XRP有利裁決之後，多家加密貨幣交易所宣布XRP重新上架計劃，包括：

Coinbase宣布重新上架XRP為XRP-USD開通全交易模式，並將XRP-USDT和XRP-EUR處於限價模式；

Kraken Pro宣布已開通XRP全面交易模式；

Gemini宣布正在探索重新上架XRP；

Crypto.com宣布上線XRP。

不僅如此，這一「利多」消息也推出了整個加密貨幣市場的大幅上漲，當前市值已衝至1.3兆美元上方（24小時漲幅6%），其中比特幣價格短時升至31,594.31美元高點並突破6000億美元市值，創下自2022年6月以來的最高水平；ETH也短時突破2000美元阻力位，24小時漲幅達到6.9%。

值得一提的是，此前在Coinbase和幣安訴訟案件中被美國證券交易委員會「點名」的三個代幣價格也出現了大幅上漲。根據Coingecko數據顯示，截至7月14日上午10點：Cardano（ADA）24小時漲幅達到24.3%、Solana（SOL）同期上漲了33.3%、Polygon（MATIC）上漲了19.6%。

作者截圖提供

而XRP更是一度以約75%的漲幅升至近0.9美元，本文撰寫時已小幅回落至0.75美元，其市值也超過428億美元，超越BNB來到加密貨幣市值排行榜第四名，僅次於BTC、ETH、USDT。

另一方面，投資者似乎並未有對這一突發事件做好準備，據Coinglass數據顯示，隨著比特幣和XRP價格快速反彈，過去24小時全網爆倉金額達到2.5181億美元，其中多頭爆倉約6190萬美元，空頭爆倉達到1.8991億美元。此外，比特幣、XRP和ETH是過去24小時空頭爆倉最多的三個幣種，爆倉金額分彆達到6062萬美元、5238萬美元和3977萬美元。

總結