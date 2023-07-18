全面解讀Ripple與SEC訴訟：雙方各獲得「部分勝利」，推升加密貨幣市場大幅上漲
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需要注意的是，Ripple部分案件仍在審理中，本次裁決只是初審法院的裁決，其中一些裁決很可能會被上訴並被推翻。無論如何，Ripple訴訟的「部分勝利」給受困於熊市的加密貨幣行業帶來了積極信號，儘管目前還無法確定Ripple案件後續更廣泛的影響——畢竟，再小的利多也是利多。
文：Jordan（PANews）
7月13日晚間，Ripple在與美國證券交易委員會的鬥爭中取得了「部分勝利」，紐約南區地方法院的裁決為加密貨幣行業帶來了一定程度的監管清晰度。
Ripple和美SEC漫長訴訟案件，終於有了一線曙光
Ripple和美國證券交易委員會的「鬥爭」要追溯到2020年，當時美國證券交易委員會對Ripple公司及其高管（包括執行長Brad Garlinghouse和共同創辦人Christian Larsen）提起訴訟，指控他們在發行價值約13億美元的XRP（瑞波幣）之前並未有在該監管機構將XRP代幣註冊為證券。
之後的三年裡，Ripple和美國證券交易委員會開始了漫長的法律拉鋸戰，直到本周四美國紐約南區地方法院法官Analisa Torres裁定，RippleLabs Inc在公開交易所和通過算法出售XRP代幣不構成投資合約要約和銷售行為，因為其中包括向公共買家提供XRP代幣的「程序化銷售（Programmatic sales）」和向人們提供免費獲得XRP的「其他分發（Other Distributions）」。
對於上述部分，美國紐約南區法院的結論是——向公共買家提供XRP代幣的「程序化銷售」並不滿足Howey測試的第三個方面，因為買家不可能意識到可以將代幣價格表現與Ripple公司業績（包括發布各種公司聲明和舉辦營銷活動）關聯起來，而美國證券交易委員會無法明確說明Ripple從「從他人的創業或管理努力中獲得利潤有合理的預期」。
不過，美國紐約南區法院認為，Ripple向機構投資者、對衝基金和其他方出售的價值7.289億美元XRP代幣違反了聯邦證券法，因為這一舉措構成了投資合約的要約和銷售行為，這些買家足夠「老練」，能夠理解XRP代幣價格與Ripple公司業績之間的關聯。此外，法院還裁定Ripple直接向機構買家推銷和推廣XRP，對從投資中獲利有合理預期，Ripple利用向機構投資者銷售XRP代幣獲得的資金開發代幣用途並保護交易市場，繼而促進並提升了XRP代幣價值。
此外，美國證券交易委員會對Ripple執行長Brad Garlinghouse和共同創辦人Christian Larsen提出「協助和教唆索賠」的即決判決動議也被法院駁回，因為法官認為無法清楚判斷「Brad Garlinghouse和Christian Larsen是否真的知道或魯莽地無視美國證券法，或是其他應用於XRP代幣的監管製度法律。」
Ripple和美SEC，各自認為獲得了部分勝利
美國紐約南區法院裁決出爐之後，Ripple和美國證券交易委員會也都對此做出了回應。
實際上，幾乎在裁決消息披露的第一時間，Ripple執行長Brad Garlinghouse就在推特上發文慶祝了這一結果，他表示：「感謝所有幫助我們做出今天決定的人——這一決定是為了美國所有的加密創新，未來還會有更多。本次裁決的最重要部分是：XRP是一種數字代幣，本身並不提現投資合約Howey要求的『合約、交易、或計劃』，這是一個法律問題。」
美國證券交易委員會也做出了相應回覆，據Fox News披露，美國證券交易委員會回應表示：
「法院認為Ripple在某些情況下以違反證券法的投資合約形式提供和銷售XRP代幣，我們對這部分裁決表示滿意，法院同意了美國證券交易委員會（SEC）的觀點，即Howey測試可用於分析加密交易是否為證券，並且拒絕了Ripple對於什麼構成投資合約的自我測試，而是強調了Howey以及隨後的案例已經裁定各種有形和無形資產可以作為投資合約標的。
此外，法院駁回了Ripple的公平通知論點，指出Howey測試是明確的，聲稱不知者無罪並不能成為違反證券法的抗辯。美國證券交易委員會將繼續權衡法院的這項決定。」
加密貨幣市場反應強烈，多交易所重新上架XRP
在美國法院做出對XRP有利裁決之後，多家加密貨幣交易所宣布XRP重新上架計劃，包括：
- Coinbase宣布重新上架XRP為XRP-USD開通全交易模式，並將XRP-USDT和XRP-EUR處於限價模式；
- Kraken Pro宣布已開通XRP全面交易模式；
- Gemini宣布正在探索重新上架XRP；
- Crypto.com宣布上線XRP。
不僅如此，這一「利多」消息也推出了整個加密貨幣市場的大幅上漲，當前市值已衝至1.3兆美元上方（24小時漲幅6%），其中比特幣價格短時升至31,594.31美元高點並突破6000億美元市值，創下自2022年6月以來的最高水平；ETH也短時突破2000美元阻力位，24小時漲幅達到6.9%。
值得一提的是，此前在Coinbase和幣安訴訟案件中被美國證券交易委員會「點名」的三個代幣價格也出現了大幅上漲。根據Coingecko數據顯示，截至7月14日上午10點：Cardano（ADA）24小時漲幅達到24.3%、Solana（SOL）同期上漲了33.3%、Polygon（MATIC）上漲了19.6%。
而XRP更是一度以約75%的漲幅升至近0.9美元，本文撰寫時已小幅回落至0.75美元，其市值也超過428億美元，超越BNB來到加密貨幣市值排行榜第四名，僅次於BTC、ETH、USDT。
另一方面，投資者似乎並未有對這一突發事件做好準備，據Coinglass數據顯示，隨著比特幣和XRP價格快速反彈，過去24小時全網爆倉金額達到2.5181億美元，其中多頭爆倉約6190萬美元，空頭爆倉達到1.8991億美元。此外，比特幣、XRP和ETH是過去24小時空頭爆倉最多的三個幣種，爆倉金額分彆達到6062萬美元、5238萬美元和3977萬美元。
總結
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。