2023/07/17,
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【圖表】謝淑薇拿下第6座女雙大滿貫，世界排名超越詹家姊妹

【圖表】謝淑薇拿下第6座女雙大滿貫，世界排名超越詹家姊妹

我們想讓你知道的是

謝淑薇16日連袂老搭檔捷克選手史翠可娃拿下生涯第六座女雙大滿貫，同時因為連續拿下法網及溫網冠軍，也締造「海峽大滿貫」的成就。他的世界排名積分因此再次衝上前15名，重回台灣「一姊」寶座。從世界球后、退出台灣網壇、到再創佳績，讓我們一起回顧謝淑薇生涯大滿貫紀錄。

文：梁敏萱｜圖：盧信希

2023溫布頓草地網球錦標賽16日舉行女子雙打決賽，台灣網球好手謝淑薇攜手老搭檔捷克選手史翠可娃（Barbora Strycova），與比利時與澳洲組合經歷一番激戰，最後以7比5、6比4的成績，連下兩局奪得溫布頓女雙第二座冠軍。

這不僅是謝淑薇生涯第4座溫網冠軍，也是生涯第6座四大滿貫賽雙打冠軍。此次冠軍積分也讓謝淑薇世界排名從第29名來到第11名，超越台灣另一位女雙選手詹皓晴的第23名，重回台灣「一姊」寶座。

謝淑薇大滿貫紀錄和歷年排名_雙打

回顧謝淑薇生涯歷程，15歲起初次參加職業賽與WTA競賽，從世界排名第513名開始爬升，直到2013年拿下生涯首座，也是台灣首座女子雙打大滿貫，當時世界排名也站上世界第三。不過，2016年因為里約奧運爭議不斷，讓謝淑薇決定退出台灣網壇，不再接受國家隊徵召。

2019年謝淑薇與史崔可娃搭檔闖進5次決賽，奪下4座冠軍，讓她在2020年積分排名登上世界第一，首度站上女子雙打年終世界球后寶座，但2021年之後卻因為養傷缺席，直到今年才又復出WTA巡迴賽賽場。她先與中國選手王欣瑜在法網奪冠後，再與老搭檔史翠可娃連袂拿下溫網冠軍，寫下難得一見的「海峽大滿貫」紀錄。

《中央社》報導，「海峽」指的是分隔法國和英國的英吉利海峽（English Channel），「海峽大滿貫」即代表是在單季連續贏得法國網球公開賽和溫網冠軍。因兩種場地（紅土、草地）球速截然不同，選手要迅速適應不容易，因此被視為困難度相當高的成就。

值得一提的是，謝淑薇挺進大滿貫冠軍賽的搭檔就有4次不同，包含中國選手彭帥、王欣瑜、捷克選手史翠可娃、比利時選手梅騰絲（Elise Mertens），也被網友讚賞為「百搭」天后。

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核稿編輯：林奕甫


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