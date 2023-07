法國傳奇女星珍柏金逝世享壽76歲，愛馬仕「柏金包」因她命名成時尚經典

根據《巴黎人日報》(Le Parisien)報導,法國知名演員、歌手、導演珍柏金(Jane Birkin),於上週日在巴黎家中逝世,享壽76歲,死因則尚未證實。消息一出,也代表這名從1960年代發跡的藝術家,劃下了不朽的句點。

珍柏金1946年出生於英國倫敦,到了60年代末期則移居法國。入籍法國之後,珍柏金帶著英國腔的法文,成了個人辨識度極高的標誌性口氣。至於珍柏金的影視生涯同樣發跡在60年代,1965年演出了首部電影,由美國導演理查萊斯特(Richard Lester)執導的《The Knack ...and How to Get It》,在此之後,珍柏金初起步的影視生涯,則迎來了演出影史經典《春光乍現》。

《春光乍現》由義大利名導米開朗基羅安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)執導,而當時僅20歲的珍柏金,在片中有著正面全裸的鏡頭,對於當時仍舊保守的影視產業以及審查制度,產生一定程度的衝擊,至於《春光乍現》則拿下1967年坎城影展最高榮譽金棕櫚。

到了1969年,珍柏金演出了法國新浪潮左岸派知名導演賈克德米(Jacques Demy)的《La Piscine》,與法國知名一線影星亞蘭德倫(Alain Delon)、奧地利女星羅美雪妮黛(Romy Schneider)等人對戲,也成了當時的代表作。

《La Piscine》到了當代也被義大利名導盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)改編成《池畔謎情》,並由雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)、蒂妲絲雲頓(Tilda Swinton)、達柯塔強生(Dakota Johnson)等人演出。

同樣是1969年,珍柏金在影視作品除了與賈克德米、亞蘭德倫合作之外,也在歌壇闖出成績,憑藉與戀人塞吉甘斯柏(Serge Gainsbourg)合唱的歌曲〈Je t'aime... moi non plus〉打響極高知名度,而後珍柏金也與塞吉甘斯柏育有一名女兒,即是當代知名演員夏綠蒂甘斯柏(Charlotte Gainsbourg)。

至於珍柏金與塞吉甘斯柏到了1980年代分手之後,兩人仍舊保持著緊密關係並共同進行創作,在這10年,珍柏金參與了塞吉甘斯柏的三張專輯,包含1983年的《Baby Alone in Babylone》、1987年的《Lost Song》以及1990年的《Amours des feintes》。至於珍柏金個人也發行了多張專輯,包含《Di Doo Dah》等等。

而憑藉著個人魅力與風格,珍柏金成為上個世紀70年代的主要時尚偶像以及象徵。1984 年,愛馬仕(Hermes)以她的名字命名了柏金包(Birkin bag),此款包款風靡40餘年,仍然是時尚圈的重要指標。

至於珍柏金在電影界最知名的獎項入圍,就是1985年、1987年以及1992年,分別憑藉《La pirate》、《La femme de ma vie》以及《La Belle Noiseuse》,二度提名法國凱薩獎最佳女主角、以及一次最佳女配角。

到了21世紀之後,珍柏金嘗試挑戰執導演筒,個人獨立執導的導演首部作品《Boxes》於坎城影展播映,此片珍柏金不只擔任導演,也獨立編寫劇本並演出,而到了2021年,已經是坎城影后的夏綠蒂甘斯柏,也將鏡頭對準自己的母親珍柏金,拍攝了紀錄片《夏綠蒂與珍柏金:私密之詩》,並且廣受好評,同時獲得凱薩獎最佳紀錄片提名。

最後,珍柏金的離世也引起藝文界、時尚圈的不捨,至於法國總統則是在推特寫道:「珍柏金體現了自由,唱出了我們語言中最美麗的歌詞,珍柏金是法國的偶像。」

