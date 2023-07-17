法國傳奇女星珍柏金逝世享壽76歲，愛馬仕「柏金包」因她命名成時尚經典
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知名女星珍柏金昨日逝世，她在影壇、樂壇的璀璨生涯，也讓無數粉絲弔念，而除此之外，珍柏金最知名的代表作，即是愛馬仕以她的名字命名了柏金包，此款包款風靡40餘年，仍然是時尚圈的重要指標。
根據《巴黎人日報》（Le Parisien）報導，法國知名演員、歌手、導演珍柏金（Jane Birkin），於上週日在巴黎家中逝世，享壽76歲，死因則尚未證實。消息一出，也代表這名從1960年代發跡的藝術家，劃下了不朽的句點。
珍柏金1946年出生於英國倫敦，到了60年代末期則移居法國。入籍法國之後，珍柏金帶著英國腔的法文，成了個人辨識度極高的標誌性口氣。至於珍柏金的影視生涯同樣發跡在60年代，1965年演出了首部電影，由美國導演理查萊斯特（Richard Lester）執導的《The Knack ...and How to Get It》，在此之後，珍柏金初起步的影視生涯，則迎來了演出影史經典《春光乍現》。
《春光乍現》由義大利名導米開朗基羅安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）執導，而當時僅20歲的珍柏金，在片中有著正面全裸的鏡頭，對於當時仍舊保守的影視產業以及審查制度，產生一定程度的衝擊，至於《春光乍現》則拿下1967年坎城影展最高榮譽金棕櫚。
到了1969年，珍柏金演出了法國新浪潮左岸派知名導演賈克德米（Jacques Demy）的《La Piscine》，與法國知名一線影星亞蘭德倫（Alain Delon）、奧地利女星羅美雪妮黛（Romy Schneider）等人對戲，也成了當時的代表作。
《La Piscine》到了當代也被義大利名導盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）改編成《池畔謎情》，並由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、達柯塔強生（Dakota Johnson）等人演出。
同樣是1969年，珍柏金在影視作品除了與賈克德米、亞蘭德倫合作之外，也在歌壇闖出成績，憑藉與戀人塞吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）合唱的歌曲〈Je t'aime... moi non plus〉打響極高知名度，而後珍柏金也與塞吉甘斯柏育有一名女兒，即是當代知名演員夏綠蒂甘斯柏（Charlotte Gainsbourg）。
至於珍柏金與塞吉甘斯柏到了1980年代分手之後，兩人仍舊保持著緊密關係並共同進行創作，在這10年，珍柏金參與了塞吉甘斯柏的三張專輯，包含1983年的《Baby Alone in Babylone》、1987年的《Lost Song》以及1990年的《Amours des feintes》。至於珍柏金個人也發行了多張專輯，包含《Di Doo Dah》等等。
而憑藉著個人魅力與風格，珍柏金成為上個世紀70年代的主要時尚偶像以及象徵。1984 年，愛馬仕（Hermes）以她的名字命名了柏金包（Birkin bag），此款包款風靡40餘年，仍然是時尚圈的重要指標。
至於珍柏金在電影界最知名的獎項入圍，就是1985年、1987年以及1992年，分別憑藉《La pirate》、《La femme de ma vie》以及《La Belle Noiseuse》，二度提名法國凱薩獎最佳女主角、以及一次最佳女配角。
到了21世紀之後，珍柏金嘗試挑戰執導演筒，個人獨立執導的導演首部作品《Boxes》於坎城影展播映，此片珍柏金不只擔任導演，也獨立編寫劇本並演出，而到了2021年，已經是坎城影后的夏綠蒂甘斯柏，也將鏡頭對準自己的母親珍柏金，拍攝了紀錄片《夏綠蒂與珍柏金：私密之詩》，並且廣受好評，同時獲得凱薩獎最佳紀錄片提名。
最後，珍柏金的離世也引起藝文界、時尚圈的不捨，至於法國總統則是在推特寫道：「珍柏金體現了自由，唱出了我們語言中最美麗的歌詞，珍柏金是法國的偶像。」
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核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。