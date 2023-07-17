2023/07/17,
歐洲

俄羅斯指控烏克蘭襲擊克里米亞大橋釀2死1傷，宣布即日起退出「黑海穀物協議」

俄羅斯指控烏克蘭襲擊克里米亞大橋釀2死1傷，宣布即日起退出「黑海穀物協議」
克里米亞大橋遇襲後影像。Photo Credit: GettyImages

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在莫斯科稱烏克蘭襲擊了克里米亞大橋幾小時後，俄羅斯宣布停止參與「黑海穀物出口協議」，俄羅斯政府已正式通知土耳其、烏克蘭和聯合國。消息傳出後，小麥價格上漲了3.5%：

俄羅斯週一（17日）指控烏克蘭襲擊克里米亞大橋，造成2人死亡、交通暫停，而在幾個小時後，俄羅斯宣布即日起退出由聯合國斡旋的「黑海穀物出口協議」，恐將再度衝擊全球穀物供應。

克里姆林宮週一宣稱，烏克蘭海軍無人機擊中了連接俄羅斯和克里米亞的一座重要橋樑，造成一對夫婦死亡、他們的女兒重傷。

俄羅斯外交部聲稱美國和英國亦參與這次的行動，已對所謂的「恐怖行動」展開調查。《CNN》引述烏克蘭國家安全局（SBU）一名消息人士，指對克里米亞大橋發動的襲擊是SBU和烏克蘭海軍的聯合行動，但但烏克蘭當局尚未正面證實對此事負責。

來自現場的影像顯示，克里米亞大橋的道路嚴重受損。

不過俄羅斯交通部表示，支撐大橋的部分並未受損。俄羅斯國營通訊社俄新社和塔斯社報導稱，大橋上的鐵路交通出現延誤，但仍在持續運行。

克里米亞大橋二度遇襲

克里米亞在2014年遭到俄羅斯併吞，而連結俄羅斯和克里米亞的克里米亞大橋在2018年開通，而在去（2022）年10月克里米亞大橋遇襲，導致一輛貨車爆炸、橋上7個貨運油罐車起火，造成3人死亡，也導致公路橋的部分路面倒塌。

幾個月後烏克蘭才承認是烏克蘭所為，主要目標是截斷俄羅斯軍隊的後勤補給。克里米亞大橋發生爆炸後部分關閉，直到今年2月才重新開放。

網路上也流傳烏克蘭人慶祝克里米亞大橋被襲的畫面。

俄羅斯宣布退出「黑海穀物協議」

而在莫斯科稱烏克蘭襲擊了克里米亞大橋幾小時後，俄羅斯宣布停止參與「黑海穀物出口協議」，俄羅斯政府已正式通知土耳其、烏克蘭和聯合國。

「黑海穀物協議」是由聯合國、俄羅斯、土耳其和烏克蘭四方在2022年7月達成的協議，允許烏克蘭的糧食、食品和化肥在戰時經由海上安全通道出口到世界各地，這項關鍵協議穩定了全球糧食價格，並為依賴烏克蘭出口的開發中國家提供解套。不過這項協議有效期為120天，必須經各方同意才能延長。此協議將於本月18日到期。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）週一表示：「不幸的是，黑海穀物協議中涉及俄羅斯的部分迄今尚未實施......因此這項協議效力將終止。」

消息傳出後，小麥價格上漲了3.5%。烏克蘭是世界上最大的葵花籽油、玉米、小麥和大麥出口國之一，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，其海軍封鎖了烏克蘭的港口、攔截約2000萬噸的糧食，當時導致全球糧食價格飆升，也威脅一些嚴重依賴烏克蘭糧食的中東和非洲國家的糧食供應。根據《BBC》，2022年聯合國世界糧食計劃署購買的小麥糧食，有一半以上來自烏克蘭。

俄羅斯退出黑海穀物協議，是否為了報復烏克蘭？

克里姆林宮發言人培斯科夫否認俄羅斯終止這項協議的原因與克里米亞大橋遇襲有關。他表示一旦俄羅斯要求協議達成的部分完成，俄方將立即恢復執行該協議。

俄羅斯此前表示，希望讓俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）跨境支付系統，該銀行在去年6月因俄羅斯被制裁遭踢出SWIFT跨境支付系統，歐盟表示暫不考慮恢復俄羅斯銀行重新加入。

俄羅斯另外也要求能經由烏克蘭港口管道，重新向國際市場輸出俄羅斯氨氣；以及恢復向俄羅斯供應農業機械和零組件、取消對俄羅斯船隻和貨物保險的限制、以及將俄羅斯化肥公司的帳戶解凍。

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核稿編輯：翁世航


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