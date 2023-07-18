歐盟－拉美高峰會：與中俄脫鉤結交新盟友，「全球門戶」計畫加碼投資拉美4年450億歐元
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俄烏戰爭已對歐洲的地緣政治經濟戰略帶來重大影響，為了擺脫對俄國能源和中國關鍵原物料的依賴，天然資源豐富的拉美地區成為歐盟的經營重點。尤其西班牙正輪值下半年度的歐盟主席國，以西班牙與拉美的殖民淵源背景，在安排歐盟議程時更著墨於此區。
歐盟與中俄脫鉤，峰會盼重振拉美夥伴關係
（中央社）歐洲聯盟（EU）、拉丁美洲和加勒比海地區超過50位領袖17日將舉行睽違8年的首場峰會。歐盟因俄烏戰爭及對中國的疑慮，正尋求結交新的政經盟友，這次峰會為歐盟提供了助力。
路透社報導，歐盟與「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）將在布魯塞爾舉行為期兩天的峰會，預料雙方都期待建立經濟夥伴關係。但是有關俄羅斯入侵烏克蘭，以及歐洲在奴隸走私方面所扮演角色的微妙討論，都可能讓這次會談變得更為複雜。
官員們表示，無論峰會結果如何，這次會議本身就代表雙方朝向更緊密的關係邁進一步。
阿根廷負責拉美和加勒比海事務的副部長潘迪亞尼（Gustavo Martinez Pandiani）在布魯塞爾對一小群記者表示：「會議最重要的議題即是會議本身。8年後，我們終能重新聯繫。」
歐盟曾表示盼能發表聯合聲明譴責俄羅斯，但也知道這很難實現。儘管拉丁美洲與加勒比海國家聯盟成員國大多支持聯合國2月份要求俄羅斯立即撤軍的決議，但尼加拉瓜投下反對票，玻利維亞、古巴和薩爾瓦多則選擇棄權。
此外，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也將自己定位為中立及潛在的和平調停人。
歐盟現已切斷與俄羅斯的聯繫。去年2月烏克蘭戰爭爆發前，俄羅斯一直是歐盟最大的天然氣供應國。
歐盟也希望減少對中國依賴，並與「可靠合作夥伴」建立聯盟，尋求開放更多貿易市場，並取得對電動車至關重要的礦產，以及更全面轉型至低碳經濟；低碳經濟供應鏈現在由中國主導。
歐盟承認，隨著中國在拉美影響力上升，歐盟有時會忽視該地區的合作夥伴，但定期舉行的歐盟暨拉美與加勒比海國家峰會，有助制衡北京。
歐盟27個成員國和拉丁美洲與加勒比海國家聯盟33個成員國的60位領袖均受邀參加峰會，但薩爾瓦多、墨西哥、秘魯和委內瑞拉總統預料不會出席。
儘管拉丁美洲與加勒比海國家聯盟的夥伴熱衷歐盟投資，但普遍希望獲得處理和生產鋰電池或電動車的經濟效益，而不是將礦產運輸到其它地方加工的較小回報。
智利是全球最大銅生產國與第二大的鋰生產國，歐盟正推動與智利的貿易協議，官員們表示該協議可能在明年生效。
歐盟還尋求解鎖2018年與墨西哥，以及2019年與阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭等國組成的「南方共同市場」（Mercosur）所達成的貿易協議，這些貿易協議部分仍在相關國家的議會中等待批准，不過官員們淡化了這次峰會期間取得任何突破的期望。
歐盟門戶計畫加碼投資拉美，4年內達450億歐元
歐盟－拉丁美洲與加勒比海國家聯盟高峰會首日，歐盟宣布利多，包括「全球門戶」海外投資基建計畫，對拉美地區投資總額將於2027年達450億歐元（約新台幣1兆5700億元）。
近60國參與的歐盟－拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（EU-CELAC）高峰會，今明兩天在歐盟總部布魯塞爾舉行，距離上次峰會已有8年。
自從1999年這兩大區域組織首度辦高峰會以來，雙邊關係波折不斷，歐洲媒體也多不看好這次峰會在政治上的突破，關鍵之一就是對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的態度。以巴西為首的部分拉美國家，未如歐盟所願譴責俄國侵略行為。
不過俄烏戰爭已對歐洲的地緣政治經濟戰略帶來重大影響，為了擺脫對俄國能源和中國關鍵原物料的依賴，天然資源豐富的拉美地區成為歐盟的經營重點。尤其西班牙正輪值下半年度的歐盟主席國，以西班牙與拉美的殖民淵源背景，在安排歐盟議程時更著墨於此區。
歐盟在峰會首日發布一連串以金額為標題的新聞稿，包括歐洲投資銀行（EIB）對巴西最大外銀西班牙國際銀行（Banco Santander）融資3億歐元，協助投資小型太陽能光電廠等；歐洲投資銀行也向智利提供3億歐元的因應氣候變遷計畫資金；對海地提供1千萬歐元的緊急人道救援基金。
此外，歐盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也在致詞時大放利多，宣布歐盟的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，將於2027年底前向拉美和加勒比海地區投資至少450億歐元。
執委會對拉美地區提出了超過130個基礎建設投資案，包括在阿根廷、智利投入鋰礦等關鍵原物料供應鏈的強化，於巴西、牙買加投入電信建設，在哥斯大黎加、巴拉圭投入電力設施等。
范德賴恩強調歐盟的門戶計畫是「高品質」投資，伴隨高標準的環境和社會關懷以及透明度，「這才是歐洲作生意的方式」。
換言之，歐盟藉此與中國「一帶一路」計畫互別苗頭，中國模式飽受黑箱、不顧環境和當地社會衝擊等批評。
歐盟是拉美及加勒比海地區的最大外資來源，根據執委會數據，至2021年歐盟對該地區的累積投資總額達6930億歐元，2022年貨物貿易及2021年服務貿易加總也達3690億歐元。
歐洲外交關係協會（ECFR）5月的一篇分析指出，過去一段期間，在歐洲債務危機、美國對拉美興趣降低，加上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊下，使中國、俄國得以在拉美擴展影響力。
該文以貿易數據比較，雖然歐盟與拉美及加勒比海的貿易額於2008至2018年間成長了一倍，但中國借助「一帶一路」，在同期間與該地區的貿易額卻是大增10倍。
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。