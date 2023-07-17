大同捲入中國華映訴訟案需賠133億元，股價重挫跌停，喊冤被牽扯將提上訴
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台灣相當知名的電器大廠大同捲入中國的訴訟案件，判決指出大同在補償款人民幣30.29億元（新台幣133億元）中，負起連帶清償責任，而大同回應，無端被牽扯，將依法提起上訴。
台灣知名電器公司——大同涉入中國訴訟案。福建高級人民法院判決原屬大同旗下華映百慕達，必須向中國華映科技，支付補償款人民幣30.29億元（新台幣133億元），並要求負擔連帶清償責任。大同回應「無端被牽扯，將依法提起上訴」，但其股價今（17）日仍一度重挫跌停。
大同捲入訴訟案
大同集團成立於1918年，為台灣首批上市企業之一，集團總部位於台北，為全球性綜合大廠，業務主要分為10大事業體，包含重電、電纜、馬達、智慧電表、太陽能、智慧能源、系統整合、家電製造、家電品牌、先端電子等事業部。
而近日福建高級人民法院判決，原本屬於大同集團的「華映百慕達」，必須向「中國華映科技」支付業績補償款人民幣30.29億元，母公司大同、子公司華映都要負擔連帶清償責任。
大同發出聲明回應，該連帶清償責任對象是中國證監會，而不是華映科技，且大同未與華映科技簽訂保證契約，沒有中國擔保法的保證效力。
它們說，大同既非當事人，也不是保證人，無端被牽扯，將依法提起上訴，維護公司及股東權益，大同財務和營運都不受影響。
本案發生於2009年，台灣華映透過轉投資中國華映科技，因應中國證監會要求出具19項承諾，包括3年盈利能力要達一定標準，確保淨資產收益率不低於10%；華映及大同負連帶責任。
大同說明，中國證監會核准該收購案，而華映科技從2010年至2017年，獲利108億元新台幣，2018年華映宣布重整，無法給付貨款，華映科技就出現虧損。
2019年向福建高級人民法院控告大同及華映百慕達、華映，要求支付業績補償款人民幣19.14億元，隨後提高追債金額至人民幣30.29億元。
大同：不服判決，將委請律師提起上訴
大同於7月15日接獲委任律師通知，福建高級人民法院判決，華映（百慕達）應支付華映科技業績補償款人民幣30.29億元，大同及華映負連帶清償責任。對此，大同公司強調，該判決理由矛盾，將委請律師提起上訴，堅信本案最終必能釐清這並非商業合同條款爭執。
目前，大同集團市值逾新台幣千億元，旗下投資橫跨光電、能源、系統整合、工業系統、品牌通路、資產開發等產業。其中，上市櫃公司包含福華電子、尚志精密化學、精英電腦、大同世界科技等。
本來收到儲能事業帶動，成功切入台灣國家智慧電網建設，以智慧電網高壓（工業用）、低壓（民生用）智慧電表基礎建設（Advanced Metering Infrastructure），成為台灣智慧電網、微電網與智慧電表的領導業者之一，
其中，大同智慧電表於上月成功取得台電高壓智慧型電表標案。大同聲稱，它們是台灣市占第一的智慧電表製造商，智慧電表事業部目前在手訂單約新台幣25億元。大同強調，除了在台灣電表市場獨占鰲頭，早年亦將觸角擴及國際市場，目前已是台灣外銷日本及東協國家的智慧電表供應商。
大同整體受惠於碳排、能耗、發電、儲能等概念發酵，年初至今其股價一路向上，但因為訴訟波及，股價今（17）日一度重挫跌停，下跌5.4元至48.9元，反轉至日線與月線之下，而未來訴訟案是否將造成大同重大虧損，市場投資人仍相當謹慎。
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核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。