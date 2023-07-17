大同捲入中國華映訴訟案需賠133億元，股價重挫跌停，喊冤被牽扯將提上訴

台灣知名電器公司——大同涉入中國訴訟案。福建高級人民法院判決原屬大同旗下華映百慕達，必須向中國華映科技，支付補償款人民幣30.29億元（新台幣133億元），並要求負擔連帶清償責任。大同回應「無端被牽扯，將依法提起上訴」，但其股價今（17）日仍一度重挫跌停。

大同捲入訴訟案

大同集團成立於1918年，為台灣首批上市企業之一，集團總部位於台北，為全球性綜合大廠，業務主要分為10大事業體，包含重電、電纜、馬達、智慧電表、太陽能、智慧能源、系統整合、家電製造、家電品牌、先端電子等事業部。

而近日福建高級人民法院判決，原本屬於大同集團的「華映百慕達」，必須向「中國華映科技」支付業績補償款人民幣30.29億元，母公司大同、子公司華映都要負擔連帶清償責任。

大同發出聲明回應，該連帶清償責任對象是中國證監會，而不是華映科技，且大同未與華映科技簽訂保證契約，沒有中國擔保法的保證效力。

它們說，大同既非當事人，也不是保證人，無端被牽扯，將依法提起上訴，維護公司及股東權益，大同財務和營運都不受影響。

本案發生於2009年，台灣華映透過轉投資中國華映科技，因應中國證監會要求出具19項承諾，包括3年盈利能力要達一定標準，確保淨資產收益率不低於10%；華映及大同負連帶責任。

大同說明，中國證監會核准該收購案，而華映科技從2010年至2017年，獲利108億元新台幣，2018年華映宣布重整，無法給付貨款，華映科技就出現虧損。

2019年向福建高級人民法院控告大同及華映百慕達、華映，要求支付業績補償款人民幣19.14億元，隨後提高追債金額至人民幣30.29億元。

大同：不服判決，將委請律師提起上訴

大同於7月15日接獲委任律師通知，福建高級人民法院判決，華映（百慕達）應支付華映科技業績補償款人民幣30.29億元，大同及華映負連帶清償責任。對此，大同公司強調，該判決理由矛盾，將委請律師提起上訴，堅信本案最終必能釐清這並非商業合同條款爭執。

目前，大同集團市值逾新台幣千億元，旗下投資橫跨光電、能源、系統整合、工業系統、品牌通路、資產開發等產業。其中，上市櫃公司包含福華電子、尚志精密化學、精英電腦、大同世界科技等。

本來收到儲能事業帶動，成功切入台灣國家智慧電網建設，以智慧電網高壓（工業用）、低壓（民生用）智慧電表基礎建設（Advanced Metering Infrastructure），成為台灣智慧電網、微電網與智慧電表的領導業者之一，

其中，大同智慧電表於上月成功取得台電高壓智慧型電表標案。大同聲稱，它們是台灣市占第一的智慧電表製造商，智慧電表事業部目前在手訂單約新台幣25億元。大同強調，除了在台灣電表市場獨占鰲頭，早年亦將觸角擴及國際市場，目前已是台灣外銷日本及東協國家的智慧電表供應商。

大同整體受惠於碳排、能耗、發電、儲能等概念發酵，年初至今其股價一路向上，但因為訴訟波及，股價今（17）日一度重挫跌停，下跌5.4元至48.9元，反轉至日線與月線之下，而未來訴訟案是否將造成大同重大虧損，市場投資人仍相當謹慎。

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核稿編輯：翁世航