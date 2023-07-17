「中華郵政身心障礙桌球賽」桌球好手齊聚一堂展實力

現場除了邀請中華郵政董事長吳宏謀和桌球國手楊子儀共同開球，為活動揭開序幕，競賽獎金更高達27萬5,000元，創歷史新高，主辦單位特別提供「個人化郵票」獎狀，讓得獎選手們珍藏。

Photo Credit : 中華郵政 中華郵政董事長吳宏謀出席活動，與各地好手共享榮耀。

因疫情影響，睽違3年再度舉辦全國身心障礙桌球賽，來自全國各地100多名選手難掩興奮的心情，齊聚一堂切磋球技，在比賽場上盡情揮拍奮力拚搏，不受行動限制全力爭取榮耀，在在展現了身心障礙桌球賽的活動精神，讓身障朋友們健康、快樂地運動。

112年郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽得獎名單如下，詳見112年郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽Facebook粉絲專頁：

TT1 男子團體組 第一名 北桌4、第二名 南星隊、第三名 北桌20

TT2 男子團體組 第一名 北桌6、第二名 南星隊、第三名 青山勇士

TT3 男子團體組 第一名 平勝隊、第二名 寧漢隊、第三名 脊中活力

TT4 男子團體組 第一名 中福C隊、第二名 勇士們、第三名 北桌8、第三名 脊中活力

TT5 男子團體組 第一名 中福D隊、第二名 北桌18

TT7-8 男子團體組 第一名 北桌2、第二名 秀水乒乓球館、第三名 怪刺客、第三名 北桌16

TT9 男子團體組 第一名 人來瘋、第二名 豐泉隊

TT10 男子團體組 第一名 超級帥、第二名 麻辣燙、第三名 建力隊

TT4-5 女子團體組 第一名 新北屏、第二名 中福A隊、第三名 北桌17

TT7-10 女子團體組 第一名 高雄大學、第二名 北桌9、第三名 北桌15、第三名 北桌10

TT11男子單打 第一名 陳Ο諺、第二名 謝Ο、第三名 黃Ο祐、第三名 王Ο昕

TT11女子單打 第一名 李Ο萱、第二名 黎Ο亞、第三名 葉Ο嘉