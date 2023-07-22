吳家輝《台北小吃。港式情書》：細記港式麵包店，拯救一眾在台港人的救苦救難觀世音
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國境封閉的2年裡，雖然落腳台北，但心中可從未停止對香港的思念。所以我試著從美食尋找親情的回憶、從味蕾找到與香港的連結，也在文字筆觸中，探尋這既熟悉又陌生的城市裡與自己對話。在日常吃食之間，有時想到家人朋友，有時想到成長背景，慢慢的，一點一點，我在台北拼湊出屬於香港人的自我歸屬⋯⋯
文：吳家輝
香港麵包匠人小故事
細記港式麵包店
在疫情爆發留台未能回港這兩、三年間，朋友知道港仔想念港式麵包，好心買來菠蘿包作安慰。台式的。沒有不好吃，就是缺少了情感背景，也不像港版使用豬油製作頂層脆皮，香酥口味有落差。在熱情好意不容婉拒下，只能一口一惆悵的往肚裡吞。
關於港式麵包，資深麵包師傅邱勇靈先生在著作《港麵包．港味道》中翻舊帳，記下這一筆：
麵包正式登陸香港在二次世界大戰後的1950年代，英殖時期定然受英倫影響，又因不少來自中國各地的麵包師傅逃避內戰到港來，形成不同流派。最後留下廣東派和山東派經市場淘汰後，前者揉合了廣東點心特色，引入了包餡概念，成品甜度偏高，經典款式包括菠蘿包、雞尾包、墨西哥包和焗烤叉燒包；後者則因為山東青島曾被德國統治，所以麵包帶濃厚德國風味，少糖，味道偏清淡，豬仔包和葡萄包是這個派別最受歡迎的品項。
這些經典麵包都各有故事。
首先要為雞尾包申冤，以為包中藏雞尾，其實並沒有。當年人節檢，烘焙師傅把賣不掉的麵包加入砂糖搓碎變成內餡，重新製成麵包出售，因為如雞尾酒（Cocktail）般混合了不少食材，所以稱之為雞尾包，在港知名度不輸菠蘿包，是港仔的最愛。
墨西哥麵包亦非真正來自墨西哥。據說曾居當地一港人，開設冰室在回流後。憑記憶把在墨國很受歡迎的Concha麵包，揉合菠蘿包的外形元素，以卡士達作餡，製作成包於店中販售，命名墨西哥，受歡迎程度橫跨數十年。
當然不能少了菠蘿包，起源有二。一說從前人不滿意麵包味道太清淡，於是加入以砂糖、雞蛋、麵粉與豬油製作頂層酥皮，成就了一代港式麵包經典。又有說頂層酥皮靈感來自合桃酥，明顯的廣東派麵包手法，中西合璧得很香港。
這些麵包沒有必吃不可的大美味，卻是香港人的常吃，是早餐的方便選擇，亦是午後、飯前或是深宵充飢的小點心，更曾是港仔家人一日三餐的口糧替代物於那貧窮的年代⋯
有著這樣的歷史、故事和情感，一口港式麵包，不僅是口味享受，吃著，還能喚起心中的懷念情素，有別於全球超過五千多款麵包存活於港人之中。
所以當2021年8月細記港式麵包店開幕於南京三民捷運站後街，根本是拯救一眾在台港人的救苦救難觀世音。
她麵包呈現出鹹甜鬆軟的港味騙不了人，無論是前面提到的菠蘿雞尾墨西哥，或是沙嗲牛肉包、叉燒包、提子包（黑糖葡萄乾包），巧用豬油的傳統技法，創造風味，增強麵包體的軟綿度，達致久放不硬的效果，是港包的特色。又有蛋塔、椰塔、雞腿派，都是港人的常吃。
親手揉製出這些真港味的細哥，是店東，是麵包師傅，也是跨越香港麵包界23年的老行尊，曾效力所有大型麵包連鎖店如翠華如聖安娜，早已練就出一份職人架勢。為麵包，管你是老闆，不對的都會頂回去。即便在台開店，牌性依舊，矢言不為市場改變口味。
「喜歡台式、日式和歐式麵包可以去別家，台灣有很多選擇。」他曰。
口味上是動不得的死硬派，但不代表細哥是故步自封老屁股一名，在食材使用上的接受能力極高，即便很想把從前香港使用的原材料帶來台灣，苦於運費不菲，變成當今九成的食材採用台灣出品M.I.T.。
細哥說：「找到對的材料，就能做出正宗港包的味道。」
他的自信來自香港麵包師的訓練有素，同時展現了港人隨機應變和適應能力強的特性。而且能結合兩地烘焙文化，把香港麵包獨特的風味傳承海外，何嘗不是細哥在業界多年的貢獻？
談麵包，正經八八，配合細哥不怒自威的外型，那股氣勢就是強，令平時說話隨心所欲的港仔為免被揍被修理，在初認識時也要收斂。
後來發現，原來一切外在形象都是假像，基本上細哥和港仔一樣是「口水佬」一名，台稱「吹水怪」。這位雄赳赳大男人原來隱藏了一個交友魂。
曾目睹細哥拉新朋友的功力，明明只是購買麵包，聽到對方說粵語或是帶有港音的中文，他都會熱情邀請進店聊天。
「來來來，進來聊幾句吧。」
如此這般的聊下來，讓細哥聊出一個朋友圈。
不是說笑，後來到訪的一眾在台港店和老闆們聊起，驚覺原來都認識細哥都是朋友。
細哥交友又不設下限，有退休夫妻專業中產家庭主婦。原來留學港生亦也不少，面對這班年青人，他會化身老大哥善誘啟發，也有直擊面斥。
港仔曾受教。
當時細哥知道港仔執著台灣港式餐廳的口味正宗與道地，語重心長勸曰：「人在外地，味道有八成相似已是十足港味了。」
這樣的三言兩語，不是什麼驚天大道理，卻盡顯他看事通透情商高。
以上這些反差萌，還少了細心這一項。
有一次在細記中為在台吃不到炸兩而感嘆。幾天後收到細哥傳來晚餐圖，竟然是炸兩照！除了餐廳資料外，他只簡單寫下兩字：「好吃」。
另一次，很想吃椰檳，是另一古早港式麵包。問細哥會不會加入生產線？
「不了。」他回，原因是市場、成本、售價難平衡。
又再收到細哥的訊息於數週後，依舊是照片打頭陣，這次出現的是椰檳，原來是他為一個案子準備的包點，刻意多做幾個放於店中販售，並以圖通知，讓港仔能在台再次嚐到心頭愛。
這樣一家港人港店，一直不被看好於開店之初，甚至有「港式麵包如果有市場，早就走紅」之類的潑冷水式說話。現實是細記的客人八、九成是台灣人，更得到不少媒體採訪推廣，讓一眾好事之徒的眼鏡跌一地。
港仔不禁為細記被肯定、港式麵包被受落而欣喜，更感開心是台灣朋友品嚐過後也說好。
「以後懂得去那裡買來道地港味來逗你開心了。」朋友吃著雞尾包說曰。
港仔聞言，面不紅耳不熱，大笑大樂。
- 地址：台北市松山區南京東路5段291巷6弄2號
- 電話：09-00142828
- 時間：Mon-Sat 07:30~20:30 Sun 09:00~16:00
書籍介紹
本文摘錄自《台北小吃。港式情書：尋訪台北38+巷弄美食，重溫香港舊日人情味》，墨刻出版
作者：吳家輝
內行人的吃法・最感心的小故事
一碗烏醋麵、一杯鳳梨冰、一塊炸排骨
一盤鮮水餃、一顆水煎包、一塊蘿蔔絲餅
原來，在台灣的飲食生活，處處都能喚醒港人的回憶
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航