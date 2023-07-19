日本人的表達方式曖昧難懂？聽到「這句話」，代表你跟日本客戶的關係穩了
我們想讓你知道的是
日本人做生意的規矩和台灣真的很不一樣，他們表達方式很曖昧。對我們台灣人來說，日本客戶講話像隔了一層紗似的，讓我們感覺不夠直接明瞭。那麼，到底該怎麼跟日本人做生意？我的經驗如下。
文：你的英日語自學導師 譯難忘
經營日本客群是一個要放長線的長期戰，三年、五年甚至十年起跳的關係培養都是常態。如果日本客戶透露願意深入了解你並分享未來事業計畫，別輕易當作客套話將對方放手，你的大好機會或許來敲門了！
日本人的想法好難懂啊
這是我最常聽到台灣同事和廠商說的一句話。日本人做生意的規矩和台灣真的很不一樣，他們表達方式很曖昧。對我們台灣人來說，日本客戶講話像隔了一層紗似的，讓我們感覺不夠直接明瞭，所以，通常不會在一次談話中就能得到夠滿意的答案，也因為如此，有些台灣廠商不願意做日本市場，因為要花費的時間成本遠比做歐美市場多得多。
例如，日本人常無意間在句尾加上「是吧」？「可能吧」？「會吧」？「或許吧」？等等語尾詞，或是講了一段話之後，又突然說「但是呢」來個轉折，對台灣人來說，聽到最後，反而不知日本人到底是要或不要。
這就是日文的特色──「曖昧」，讓不少台灣人感到困擾，覺得日本人的想法難懂。有人說，聽日本人講話別只聽前頭或聽一半就妄自下結論，一定要從頭聽到尾。我自己的習慣是，聽完日本客戶的發言，我會再透過問句請他們確認最終意願。
如果幸運的話，他們會意識到你希望獲得明確答覆，進而給你確切的「要」或「不要」。若運氣不好（其實大部分的狀況是如此），他們會說「需要時間考慮」，考慮的時間可長可短，一周到一個月以上都有可能。
聽到這句話，有些台灣廠商（包括我同事）可能會跳腳，心想「怎麼來洽談之前，心理不先有個底呢？真浪費時間好沒效率」，但為什麼會有這種狀況呢？
某次我也和某日本客戶遇到前述的狀況，我忍不住探詢了原因，客戶說日本企業做生意有一套習慣的SOP（流程）。面對配合的廠商，他們會想要「先問全盤了解對方的背景，以及所有可採用的選項後，再來做整體的決策」。
這代表他們會在溝通時詢問很多問題，而且不主動告訴對方詢問的動機，問完可能會說「我們再內部討論考慮看看（また内部で検討します）」，不會在當下給答案，接著就離開了。結果造成對方被問得一頭霧水，心想：「日本人問那麼多到底要幹嘛？到底是有沒有意願？」
這位日本客戶對我說，他是代表社長，把所有對我公司的疑惑全部問一遍，收集完我所有的答覆後，他再透過內部會議彙報給社長和其他主管來定奪。
我問他內部會議要開多久才會有結論，他說「不確定，久的話可能要一個月」。我馬上提醒他期限只剩一周，時間不多了，他說：「我不能保證來得及，因為這是我們公司必走的流程。若沒有全盤了解貴公司的背景以及我們將面臨的狀況，我們是不會下決策的。」
當下我給他的回覆是一同以一周為目標，若實在來不及，再由我方提出解決方案（解套）來客製化配合他的需求。幸好他知道我方的急迫性，最終趕上了期限。
讀到這裡，大家應該能了解日本企業的做事風格與背後的原因，這也是為何有台灣廠商認為日本企業行事較保守。當然，並非所有日籍企業都是如此。
若能用日文溝通，就不以英文為主要媒介
我同事會說簡易的英文，與一家日本客戶談合約，全程用英文透過信件溝通，但過程很辛苦，因為同事用台式英文與日本客戶的日式英文溝通，中間容易產生誤會。
最後，我居中幫他們協調，日本客戶認為我同事沒看懂他的英文信，訊息傳達的效率不好。不久發生了有趣的現象，日本客戶開始跳過我同事直接向我聯繫。為什麼會這樣呢？
當然，其中一個原因是日本人和台灣人所講的英文，在邏輯上本就大相逕庭，代溝是很容易發生的，例如日本人講claim（クレーム），你查英文字典明明意思是「聲明」，但日本人的意思卻是「客訴、抱怨」；又或者台灣人說local king，日本人不會想到吳宗憲。
另一個原因，如同前述，日式英文的特色是講法很曖昧，承襲了日文本身的特色，講白就是受到日文表達方式的影響。例如我同事遇到的狀況，就是發了很多次電子郵件，不斷詢問客戶的最終意願，但一直要不到確切的答覆。
這時我同事就納悶了，開始懷疑日本人是否根本看不懂英文信所表達的訊息，或是搞不清楚狀況。另一方面，日本人也納悶了，心想明明都有在信中交代目前暫無答覆了，為何我同事就是沒聽懂意思。
其實，歸納我接觸過的日本廠商，他們有一大共通點——能盡量少用英文就盡量不用。一旦他們得知對方有人會講日文，他們寧可透過日文來溝通。
這也是為何許多透過我尋找台灣廠商的日本人，他們開出的第一條件就是「對方的聯絡窗口一定要會說流利日文，否則不納入優先合作對象」。
所以我衷心建議，尋找日文專才來開拓日本市場，否則透過英文打開日本市場的困難度相對較高。
一句話，代表日本人想與你做長久夥伴
多年來，其中有一位日本廠商令我印象深刻。第一年接觸他時，他的回應很冷淡，當時僅是零星合作，而且都是由我主動提案，他有興趣才會回信接受合作，否則會已讀不回。但每次合作時，我方都以最完善的態度服務他的需求。直到第九年左右，他開始想找台灣以及歐美廠商，正巧我公司能居中牽線，因此他的反應變得很熱絡。
某天他寫信向我公司提出視訊會面（Web面談）的需求，他說：「我想與貴司談談我公司的事業發展構想。」我同事們聽到覺得不可思議，要談也是來談訂單和簽約，怎麼會來談這種事，這不是他們自己的家務事嗎？
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc