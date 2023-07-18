TNL+ 2023/07/18,
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【關鍵專訪】當代館館長駱麗真談《垃圾桶中的愛─班克斯》：Banksy的惡作劇，是珍寶還是垃圾？

【關鍵專訪】當代館館長駱麗真談《垃圾桶中的愛─班克斯》：Banksy的惡作劇，是珍寶還是垃圾？
當代館館長駱麗真｜Photo Credit: 台北當代藝術館提供

我們想讓你知道的是

由知名塗鴉藝術家班克斯創作，被譽為21世紀最具代表性的當代藝術作品之一的〈垃圾桶中的愛〉 ，今年7月1日至8月13日在台北當代館登場。這名藝術家以及這檔展覽的核心在哪？透過專訪當代館館長駱麗真一起瞭解。

回顧2018年10月5日，倫敦蘇富比拍賣行，發生了一起令現場出席者乃至於全球震驚的藝術事件。一幅價值104萬英鎊（約4168萬台幣）的知名畫作，在成交落槌的幾秒之間被深藏於畫框中的碎紙機絞碎成條狀，如同廢紙。

這個藝術事件成為了蘇富比拍賣史上的一場意外，但卻只是英國藝術家班克斯（Banksy）再次以調皮的姿態進行的另一場藝術表演。

03圖片來源：台北當代藝術館提供
Photo Credit: 台北當代藝術館提供
Banksy作品〈垃圾桶中的愛〉

誰是Banksy？以惡搞與趣味聞名的塗鴉藝術家

在事情發生的當下，人們或許會感到驚訝，但熟識Banksy的人會認為，這也不過是Banksy一直以來在做的事。多數時候，他以塗鴉藝術為風格，在熙來攘往的街道、無人使用的廢棄建築、戒備森嚴的博物館，甚至是戰爭發生的地區，噴上能夠傳達他訴求的圖案。

Banksy喜歡透過繪畫主題、圖像內容或是行為藝術挑動群眾情緒，以黑色幽默對體制、霸權或社會現況等社會議題進行再思考。

從上世紀90年代開始，Banksy活躍於英國布里斯托（Bristol）地下藝術圈，深受樂團如Massive Attack與Portishead等影響。他在一次需要躲避警察追捕的塗鴉行動之後，奠定能夠快速完稿的模板創作為他日後主要的創作手法。他曾經在各地開辦過幾次畫展或活動，也曾繪製幾幅惡搞大師油畫的作品，混入博物館的陳列之中，多天不被任何人發現。

Banksy的作品首次被更多人注意到，是在1998年布里斯托社區斯托克斯克羅夫特（Stokes Croft）牆上繪製的〈The Mild Mild West〉。作品中泰迪熊手拿燃燒的雞尾酒作勢朝防暴警察丟去。

Banksy利用這幅作品抗議防暴警察攻擊參與當地跨年派對手無縛雞之力的人們。後來，他在各地牆面上繪製了其他作品，如〈氣球女孩〉（Girl with Balloon）、〈接吻的警察〉（Kissing Corps）、〈炸彈擁抱者〉（Bomb Hugger）更是引起更多人們對他的注意與討論的作品。

我們都是班克斯——Banksy與他的精神

「我們都是班克斯」（We are all Banksy） ——強烈衝擊（Massive Attack） 樂團Del Naja

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