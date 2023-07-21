遲到多年的台灣MeToo運動衝擊空前，「亞洲第一」的性別平權難以改變父權沉痾？

文：上官亂

受到《人選之人—造浪者》揭露政治圈性騷擾劇情的啓發，5月31日民進黨前黨工陳汘瑈的一篇文章，掀開了台灣MeToo運動浪潮，至今已經近一個月（編按：原文發表日期為6月27日）。從最初的一個個案控訴星火燎原，如今已經延燒遍演藝圈、體壇、藝文界、產業界、學界，而且在黃子佼自毀式爆料之後，掀起高潮。這波浪潮還會持續多久，延燒到什麼層面，仍然難以預料。

但就目前的社會影響力來看，這場MeToo對台灣社會的衝擊是空前的，對民主制度建設、性平教育成果的考驗也是空前的。但是，很多人擔心其對選情的顛覆性影響，或者對藝文界的毀滅性打擊，卻都沒有發生。和2018年的美國和中國的MeToo運動相比，以「人權立國」的台灣，顯示出了驚人的適應力和抗壓力，但也暴露出了很多問題。

遲到五年在台灣爆發的MeToo運動有何不同？

「MeToo」這個標語早在2006年就被人權運動家伯克（Tarana Burke）提出，最早在被性侵犯的有色人種、特別是底層女性中推廣，核心就是「用同理心實現賦權」。2017年， 紐約時報揭露好萊塢大牌製片哈維溫斯坦長年利用職權，性騷擾包括大咖女星葛妮絲派特羅在內的女性。隨後，女演員米蘭諾的發推文，鼓勵女性使用「#MeToo」説出自己遭受的性暴力，這個話題在推特上引發眾多回響，終於讓美國與整個西方前所未有地關注到了性暴力、性別歧視、權勢性暴力等議題，運動遍及85個國家及地區，影響深遠，包括中國。

Photo Credit: GettyImages 圖為人權運動家伯克（Tarana Burke）。

事實證明，MeToo運動不僅為個案贏得了正義，也帶來了制度的改變。自2017年到2021年，美國通過了286項MeToo相關法案，2022年紐約還通過了《成人倖存者法案》，該法案允許性侵害的倖存者在一年的窗口內對肇事者提出投訴，無論侵害發生在何時，這將使大量超過訴訟時效的倖存者有機會尋求正義。法國在2019年通過法律，將對街頭性騷擾處以罰款；西班牙2022年10月通過「沒有同意，就是性侵」法。日本2020年實施職權騷擾防治法，公司須設立管道因應騷擾相關的諮商需求。

但是在中國，2018年那場MeToo運動的境遇比較特殊。和台灣的MeToo始於政治圈截然相反，大家小心翼翼避開政治，生怕被貼上敏感的標籤。為了避免MeToo演變成大規模社會運動，中國當局的打擊來得很快。在微博上「#MeToo」的話題很快被刪除，為躲避審查，女權主義者只能以「米兔」代稱。以弦子曝光朱軍為高潮，MeToo運動在觸及體制內人士的時候被全面叫停，之後雖有斷斷續續的波瀾，卻難以形成浪潮。

最近一次造成國際影響的案件是彭帥自爆某中共領導人對她多年的性剝削，結局是彭帥被消聲，事件被禁止談論，相關話題沒入了敏感詞的汪洋大海。而在2018年多次報導MeToo運動，並參與協助性騷和性侵被害者發聲的公民記者黃雪琴，也在2021年被以煽動顛覆政權罪逮捕。

MeToo運動雖然促成了廣大女性（特別是活躍在社群媒體上的年輕女性）的女權意識的覺醒，但是在公共影響的層面上，運動被侷限在高校、公益界和媒體界等權力結構相對扁平的領域裡，在小範圍內引起了部分自由派男性的反省。因為難以推進對制度和法規的建設和執行，更別提在社會各界長期推動性別平等的議程，於是輿論熱度曇花一現之後，性別不平等問題仍然頑固。

立法上的進展不是沒有——中國最高人民法院曾在2018年，將「性騷擾責任糾紛」增列為了民事案件的案由；在2022年最新修訂的《婦女權利保障法》裡對性騷擾的概念進行了界定，對預防性騷擾做出了較為詳細的指導——但問題始終是這些制度否能夠落地並有效地執行。在一個沒有司法獨立、還常常把維權當做「尋釁滋事」，把受害者當做維穩對象的體制下，學校、企業和機構在面對性騷擾時候的不作為也很少面臨什麼後果。

其實2018年第一陣MeToo之風也曾刮進台灣，但社會上只是零星響應。5年後，情況已大不同，台灣的MeToo運動直接從政壇開始，因為迅速得到總統的回應，社會效應幾乎一下達到巔峰，而且迅速波及幾乎所有的主要政黨。民進黨主席賴清德、總統蔡英文都第一時間道歉，並提出改革方向，包括重新檢視性平申訴機制的實用性，跨部會進行性平法規總檢討，力求在立法院下個會期列為優先法案。MeToo之火剛剛燃起，台灣社會的性別權力結構已經出現自上而下改革的動能。

這種顯而易見的差別在中國的微博上引起了小範圍的討論，言語間充滿羨慕。有網友整理出台灣這次MeToo事件的發酵經過，從政壇、演藝圈、學界、體育界各個案例，到台灣立法院預計提出修法來應對。有評論感慨道：「短短一段時間，台灣已經從MeToo運動走到了立法程序，那我們呢？」「性騷擾我們也有，但被指控性騷擾的民意候選人退選，演員退圈，涉事主管辭職，建立投訴信箱，推動立法完善……我們沒有。」讓人不勝唏噓。

運動遭遇似曾相識的反彈聲音，台灣多年的性平努力依然沒有改變父權沈痾？

對於受害者的指控，大多數網友和民意代表都在第一時間相挺。很多文化圈和媒體圈的男性也開始自我反省，過去是否有冒犯女性。但這並不代表人人都能共情受害者，或者全然支持MeToo運動。