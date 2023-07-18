為何他們在異鄉偷偷埋葬死嬰？從日本越南移工涉嫌遺棄嬰兒屍體一案談起
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阮隆泰將嬰兒屍體埋葬後，他用石頭在安葬位置做了標記，並雙手合十想著：「睡在這裡，一起和爸爸媽媽回去越南吧！」事發後有同事建議應撥打119叫救護車，阮隆泰的妻子也隨後被送往醫院。當醫生得知嬰兒已被埋葬，便請警察陪同回到埋葬位置，而阮隆泰就因涉嫌將嬰兒屍體遺棄而被逮捕。
一名在日本工作的34歲越南公民阮隆泰（Nguyen Long Thai），今年6月初晚間時被妻子驚慌的聲音喚醒，竟發現妻子手上捧著嬰兒的屍體，當時她懷孕21週。
阮隆泰大學畢業後於越南建築業擔任工程師，五年前持工作簽證來到日本，約一年半前，妻子將分別7歲和5歲的孩子交由公婆照顧，到日本與丈夫團聚，
今年年初，他們滿心期盼10月份時迎來第三個孩子，卻在婦產科醫師表示可能會有流產風險後，決定要先返回越南，卻不幸在出發前一晚發生流產的悲劇。當時兩人因不了解日本是如何處理嬰兒屍體，遂致電給太太的母親；丈母娘對女婿表示要「立刻埋葬」，還要放一些錢和兩人的衣物。
阮隆泰隨即將屍體埋葬，還用石頭在安葬位置做了標記，當時他雙手合十想著：「睡在這裡，一起和爸爸媽媽回去越南吧！」事發後，有同事建議應撥打119叫救護車，阮隆泰的妻子因而被送往醫院。當醫生得知嬰兒已被埋葬，便請警察陪同回到埋葬位置，而阮隆泰就因涉嫌將嬰兒屍體遺棄而被逮捕。
凸顯越南移工在異鄉支持體系不足
阮隆泰和妻子的狀況並非唯一案例。2020年11月，一名於熊本縣海鮮加工廠工作的24歲越南實習移工黎氏翠靈（Le Thi Thuy Linh），她遭遇肚中的雙胞胎流產，因擔心被遣送回國，於是將嬰兒屍體置於紙箱中密封，並放在家中架上。事後她因涉嫌將嬰兒屍體遺棄，於2022年1月被判處緩刑三個月。
直到今年3月，日本最高法院宣佈黎氏翠靈被無罪釋放，推翻了地方法院和高等法院判緩刑的裁決，也是日本最高法院對遺棄死產嬰兒案例的首次判決案例。
黎氏翠靈的辯護團隊和支持者表示，黎氏翠靈一案反映了日本技術實習生計劃的問題，而在最高法院判決出爐後，他們表示希望這一判決能成為改變的墊腳石。
判決團隊首席律師Hiroki Ishiguro表示，此案突顯許多外國實習生在日本面臨的孤立處境，也沒有制度與他們的生活和工作建立連結，而日本政府需要採取積極措施，以確保有足夠的支持體系。任職於關注日本移民工的非政府組織Kumustaka的Shinichiro Nakashima也表示，該裁決證明了「日本確實有正義存在！」
需有完善制度接住在日越南移工
在有黎氏翠靈無罪釋放的前例下，阮隆泰於逮補9日後被釋放，並已和妻子帶著裝有孩子骨灰的小甕返回越南。阮隆泰接受采訪時表示，當他渴望已久的第三個孩子在預產期前4個月時死產，他並不知道在日本該如何處置。他也表示：「我希望建立一個制度，讓外國工人能從組織和公司那裡接受到有關日常生活規範的教育。我希望沒有人會經歷我所經歷的事。」
日本於1993年設立技術實習計劃，旨在向發展中國家轉移技術和知識，據日本出入境管理部門稱，目前約有32萬8000名越南人作為技術實習生生活在日本。不過該計劃有被批評為替企業從亞洲進口廉價勞動力提供掩護，而儘管日本法律禁止因懷孕而解僱女性，但還是有外國實習生在生產後被公司強迫返國的情況。
根據日本厚生勞動省的調查顯示，從2017年11月至2020年12月，有637名實習生因懷孕或分娩而不得不中斷實習計畫；截至2021年8月，只有2%（即11人）有恢復工作。
延伸閱讀
- 《絕望工廠 日本》：被仲介、學校和工廠層層剝削的越南「留學生」
- 流離台灣的越南移工文雄與阿山：如果留在越南能養活自己的話，為何我還要離開
- 20具浮屍案：7人為曾來台的越南移工，是否遭人蛇集團海上丟包仍待調查
新聞來源
- Vietnamese man awaits decision on abandoning stillborn baby（The Asahi Shimbun）
- Arrested Vietnamese in Japan feared forced return if pregnancy found（Kyodo News）
- Top court acquits Vietnamese trainee of abandoning stillborn twins（The Japanese Times）
- Vietnamese teenager arrested after abandoning dead baby in Japan（VN Express）
- Vietnamese trainee acquitted in Japan of abandoning stillborn twins（日經亞洲）
核稿編輯：杜晉軒
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