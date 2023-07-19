中國第二季GDP成長6.3%低於預期，青年失業率再創新高，疫情「宿醉效應」復甦乏力
我們想讓你知道的是
「數據表明，中國在疫情放開後的繁榮顯然已經結束。」澳洲聯邦銀行外匯策略師卡羅爾・孔（Carol Kong）表示，數據描繪出一幅暗淡且步履蹣跚的復甦景象，尤其是青年失業率正創下歷史新高。
7月17日，中國統計局公布第二季及上半年的經濟數據——第二季GDP同比增速達到6.3%，是過去兩年來增幅最高的季度。
但是該數據高點被認為主要因為受到低基數效應影響——去（2022）年第二季中國經濟受到疫情及上海等地封城影響，GDP僅增長0.4%，由於今年第二季是以去年同期GDP為基數計算，因此使當期數據看起來偏高。
如果跟今年第一季比較，第二季僅增長了0.8%，不過整個上半年GDP同比增速達到5.5%，超過3月份「兩會」時定下的全年5%左右的增長目標。
值得一提的是，同時公布的青年失業率達到21.3%，創下2018年有該統計項以來的最高紀錄。
增長6.3%為何還低於預期？
如前所述，雖然今年第二季同比增長達到6.3%，是過去8個季度以來的最高值，但因為去年第二季較低的增長率，扭曲了該數據解讀。
6.3%低於市場的預期。來自美國、中國、英國的三家媒體機構——《彭博社》、《財新傳媒》、《路透社》——分別對機構或經濟學家進行調查並取均值，三者對第二季的增長率預測分別為7.1％、7%、7.3％。實際數據顯著低於這三個預測值。
如果按照環比算，第二季僅增長0.8%，而第一季環比增長為2.2%，體現出經濟復甦放緩的趨勢。
「數據表明，中國在疫情放開後的繁榮顯然已經結束。」澳洲聯邦銀行外匯策略師卡羅爾・孔（Carol Kong）表示，數據描繪出一幅暗淡且步履蹣跚的復甦景象，尤其是青年失業率正創下歷史新高。
經濟學人智庫（EIU）中國區首席分析師蘇月向《BBC中文》表示，數據反映出疫情對中國經濟的影響仍在持續，而恢復到疫情前的增長軌跡需要比預期更長的時間。
穆迪分析公司（Moody's Analytics）的哈利・墨菲・克魯斯（Harry Murphy Cruise）表示，中國經濟復甦的情況低於預期，在經歷了2023年開局幾個月的一劑猛藥之後，疫情的宿醉效應正困擾著中國的復甦。
對此，克魯斯列出了四個涵蓋中國國內和國際環境的因素：
- 首先，消費者對經濟復甦仍持懷疑態度，對就業和收入增長的預期已轉為負面，加劇了人們的擔憂，一方面使得儲蓄率居高不下，另一方面抑制了消費。
- 其次，經濟步履蹣跚，企業對擴大生產或投資猶豫不決而採取觀望態度；直到更廣泛的需求回升，他們才會尋求擴大業務。這體現在民營企業固定資產投資在今年上半年出現下滑。
- 第三，中國房地產市場的問題幾乎沒有好轉的跡象——上半年住宅投資同比下降7.9%。而需求疲弱繼續壓抑房地產價格。
- 最後，全球經濟疲軟壓抑了國際市場對中國產品的需求，5月份中國出口同比下降7.5%，6月份下降12.4%。全球消費廣泛轉向服務業，這給中國的出口導向型企業，尤其是電子產品製造商帶來了額外的痛苦。
青年失業率為何再創新高？
頗受矚目的一個數據是青年人失業率。6月16-24歲勞動力調查失業率錄得21.3%，高於5月0.5個百分點，連續三個月創2018年有統計以來的新高。
不僅如此，畢業季之後今年將有創紀錄的1158萬大學畢業生進入就業市場。當局也承認，未來幾個月青年失業率可能會繼續上升，8月份左右將達到峰值。
恆生銀行（Hang Seng Bank China）的首席經濟學家王丹估計，失業的年輕人只佔中國城市地區潛在勞動力的1.4%。
然而，她告訴《BBC》，青年失業問題「需要更直接的政策回應，因為這部分人群在網路上的聲量很大」。
她補充說，「他們對當前形勢表達不滿可能會使更多人對經濟喪失信心。」
中國在2018年開始發佈青年失業率，但並未發佈農村地區的失業率情況。
今年3月份，中國兩會上，前總理李克強在自己最後一次政府工作報告中提出今年5%左右的增速目標，以及1200萬人的新增就業目標。
李克強在他十年的總理生涯中，多次談過就業和增速的關係。在2013年11月的一次講話中，李克強表示，關注GDP，其實關注的是就業。過去GDP每增長1個百分點會拉動100萬人就業，這幾年產業結構調整，尤其是服務業發展後，目前GDP增長1個百分點，能夠拉動130萬、甚至150萬人就業。反覆測算後認為要保證新增就業1000萬人，需要7.2%的經濟增長。
他當時說，「之所以要穩增長，說到底就是為了保就業」。這句話在隨後十年在政府和經濟界被引用。
十年過去了，中國當前保就業的壓力更大，按照今年的經濟增長和新增就業目標，GDP每增長1個百分點，需要拉動240萬新增就業。
中國政府會推出刺激政策嗎？
要回答這個問題，所有的目光都集中在本月晚些時候召開的政治局會議上，屆時中共最高領導人將制訂今年下半年的政策路線。
新加坡的加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示，6.3%令人失望，顯然增長勢頭正在放緩。這種放緩幅度下，實際上存在著增長目標可能無法實現的風險，「因此我認為，這的確提高了盡快提供更多政策支持的緊迫性」。
蘇月也持相似觀點。她認為，這些數據支持了那些加大經濟刺激力度的呼聲，尤其是在財政方面。
「我們預計即將於7月底召開的政治局會議上，將出現更多有利於經濟增長的措辭，屆時政府將回顧上半年的經濟表現，並為今年下半年的政策定調。」蘇月認為，推出任何積極的財政刺激計劃仍值得懷疑，政府仍將實施支持性的、謹慎的財政政策。因為，中國剛經歷過充滿挑戰的去槓桿化進程，政府更希望確保公共開支的效率，而不是簡單地誇大增長數字。
穆迪分析的克魯斯則預計未來幾個月貨幣政策將有所放鬆，並對包括房地產和建築業在內的關鍵行業提供有針對性的財政支持。「但這些額外的支持並不是靈丹妙藥。越來越多的人認為，2023年將是中國難以忘懷的一年。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 中國第2季GDP年增率6.3％低於預期，6月青年失業率21.3％創新高，官方數據承認房價下挫
- 出口疲軟、內需放緩，PPI出現2016年以來最大降幅，中國經濟恐出現螺旋式通縮危機
- 中國房地產持續低迷，人民銀行釋出利多政策真能挽救銷售不振？
- 《華爾街日報》：習近平對外企的施壓，讓中國經濟關鍵引擎熄火
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
不在家也能照顧家人！遠端操控助你把關家中環境
夏日將至，台灣的潮濕氣候總讓人難以忍受，再加上近年來空氣品質每況愈下，三不五時就發生「紫爆」，父母上班難免擔心家人是否感到過敏或不適。好在，有了LG ThinQ後，只要使用APP就能隨時隨地監控家中空氣品質。如果發現髒空氣來襲，只要簡單操作就能開啟LG空氣清淨機，甚至調整風速大小、擺動模式，為家人把關室內的好空氣；若是突然下起午後雷陣雨，濕度急遽上升，也能即時打開除濕機進行室內除濕，或是設定目標濕度，讓居家環境恢復乾爽，照顧全家人的美麗心情。
免苦苦等待，放心做自己的事！超聰明推播通知，讓你享受愜意的居家時光
你是否曾為緊盯洗衣行程，或是為家電保養紀錄而煩惱的經驗？這些小細節LG ThinQ APP都幫你照顧到了！LG ThinQ APP具有智慧推播通知功能，無論是特定家電行程結束，還是家電需要清潔保養時，都會自動跳出推播通知，提醒你照顧記得家電，再讓它繼續替你照顧家人。例如LG蒸氣洗碗機使用30次後，手機就會出現保養清潔的提醒，甚至當家電遭遇無預警的異常，APP也會主動跳出提醒，讓你放心做自己的事！
雲端客製行程下載，把家電變成專業乾洗店！
精緻衣物、西裝套裝、特殊制服，這類平時少穿的衣服總是不知如何處理嗎？LG ThinQ還提供「雲端客製行程下載」服務，能讓家中的Styler蒸氣電子衣櫥，瞬間升級為居家專業乾洗店。使用者只要打開ThinQ APP，進入Styler蒸氣電子衣櫥選擇下載行程，就能從雲端下載許多原本機器沒有的客製化行程，為精緻衣物或特殊材質衣物，做簡單的清潔護理；除了衣物，甚至連家裡的玩偶、枕頭枕心，都可以放到Styler蒸氣電子衣櫥蒸氣殺菌除臭，呵護保養珍貴的衣物，彷彿把專業乾洗店搬到家裡。
拆電費帳單不再像是拆炸彈！「能源監控」讓你隨時查看居家用電瓦數
炎炎夏日襲來，夏季電價也同時上路，總是擔心一不注意電費爆增嗎？LG ThinQ不光能遠端遙控家電，甚至還能監控LG家電用電量，讓你一目了然。以LG WiFi雙迴轉變頻空調為例，除了能遠端控制風量／模式調整、預約行程，最近天氣愈來愈炎熱，若擔心空調開得時間太久，只要搭配「能源監控」功能，就能查看目前所使用的電瓦數，精打細算幫你省下每一塊錢。
晉升智慧家庭，就是這麼簡單！
「LG ThinQ」能在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，延伸出的應用當然不僅於此，還有更多新「玩法」等你去解鎖。透過「LG ThinQ」體驗愜意美好的智慧生活，就是這麼簡單！
了解更多LG ThinQ：https://reurl.cc/YemrX0
看大家如何運用LG ThinQ APP：https://reurl.cc/o7mo7j