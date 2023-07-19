中國第二季GDP成長6.3%低於預期，青年失業率再創新高，疫情「宿醉效應」復甦乏力

7月17日，中國統計局公布第二季及上半年的經濟數據——第二季GDP同比增速達到6.3%，是過去兩年來增幅最高的季度。

但是該數據高點被認為主要因為受到低基數效應影響——去（2022）年第二季中國經濟受到疫情及上海等地封城影響，GDP僅增長0.4%，由於今年第二季是以去年同期GDP為基數計算，因此使當期數據看起來偏高。

如果跟今年第一季比較，第二季僅增長了0.8%，不過整個上半年GDP同比增速達到5.5%，超過3月份「兩會」時定下的全年5%左右的增長目標。

值得一提的是，同時公布的青年失業率達到21.3%，創下2018年有該統計項以來的最高紀錄。

增長6.3%為何還低於預期？

如前所述，雖然今年第二季同比增長達到6.3%，是過去8個季度以來的最高值，但因為去年第二季較低的增長率，扭曲了該數據解讀。

6.3%低於市場的預期。來自美國、中國、英國的三家媒體機構——《彭博社》、《財新傳媒》、《路透社》——分別對機構或經濟學家進行調查並取均值，三者對第二季的增長率預測分別為7.1％、7%、7.3％。實際數據顯著低於這三個預測值。

如果按照環比算，第二季僅增長0.8%，而第一季環比增長為2.2%，體現出經濟復甦放緩的趨勢。

「數據表明，中國在疫情放開後的繁榮顯然已經結束。」澳洲聯邦銀行外匯策略師卡羅爾・孔（Carol Kong）表示，數據描繪出一幅暗淡且步履蹣跚的復甦景象，尤其是青年失業率正創下歷史新高。

經濟學人智庫（EIU）中國區首席分析師蘇月向《BBC中文》表示，數據反映出疫情對中國經濟的影響仍在持續，而恢復到疫情前的增長軌跡需要比預期更長的時間。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）的哈利・墨菲・克魯斯（Harry Murphy Cruise）表示，中國經濟復甦的情況低於預期，在經歷了2023年開局幾個月的一劑猛藥之後，疫情的宿醉效應正困擾著中國的復甦。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

對此，克魯斯列出了四個涵蓋中國國內和國際環境的因素：

首先，消費者對經濟復甦仍持懷疑態度，對就業和收入增長的預期已轉為負面，加劇了人們的擔憂，一方面使得儲蓄率居高不下，另一方面抑制了消費。

其次，經濟步履蹣跚，企業對擴大生產或投資猶豫不決而採取觀望態度；直到更廣泛的需求回升，他們才會尋求擴大業務。這體現在民營企業固定資產投資在今年上半年出現下滑。

第三，中國房地產市場的問題幾乎沒有好轉的跡象——上半年住宅投資同比下降7.9%。而需求疲弱繼續壓抑房地產價格。

最後，全球經濟疲軟壓抑了國際市場對中國產品的需求，5月份中國出口同比下降7.5%，6月份下降12.4%。全球消費廣泛轉向服務業，這給中國的出口導向型企業，尤其是電子產品製造商帶來了額外的痛苦。

青年失業率為何再創新高？

頗受矚目的一個數據是青年人失業率。6月16-24歲勞動力調查失業率錄得21.3%，高於5月0.5個百分點，連續三個月創2018年有統計以來的新高。

不僅如此，畢業季之後今年將有創紀錄的1158萬大學畢業生進入就業市場。當局也承認，未來幾個月青年失業率可能會繼續上升，8月份左右將達到峰值。

恆生銀行（Hang Seng Bank China）的首席經濟學家王丹估計，失業的年輕人只佔中國城市地區潛在勞動力的1.4%。

然而，她告訴《BBC》，青年失業問題「需要更直接的政策回應，因為這部分人群在網路上的聲量很大」。

她補充說，「他們對當前形勢表達不滿可能會使更多人對經濟喪失信心。」

中國在2018年開始發佈青年失業率，但並未發佈農村地區的失業率情況。

今年3月份，中國兩會上，前總理李克強在自己最後一次政府工作報告中提出今年5%左右的增速目標，以及1200萬人的新增就業目標。

李克強在他十年的總理生涯中，多次談過就業和增速的關係。在2013年11月的一次講話中，李克強表示，關注GDP，其實關注的是就業。過去GDP每增長1個百分點會拉動100萬人就業，這幾年產業結構調整，尤其是服務業發展後，目前GDP增長1個百分點，能夠拉動130萬、甚至150萬人就業。反覆測算後認為要保證新增就業1000萬人，需要7.2%的經濟增長。

他當時說，「之所以要穩增長，說到底就是為了保就業」。這句話在隨後十年在政府和經濟界被引用。

十年過去了，中國當前保就業的壓力更大，按照今年的經濟增長和新增就業目標，GDP每增長1個百分點，需要拉動240萬新增就業。

中國政府會推出刺激政策嗎？

要回答這個問題，所有的目光都集中在本月晚些時候召開的政治局會議上，屆時中共最高領導人將制訂今年下半年的政策路線。

Photo Credit: Ed Lawrence/BBC

新加坡的加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示，6.3%令人失望，顯然增長勢頭正在放緩。這種放緩幅度下，實際上存在著增長目標可能無法實現的風險，「因此我認為，這的確提高了盡快提供更多政策支持的緊迫性」。

蘇月也持相似觀點。她認為，這些數據支持了那些加大經濟刺激力度的呼聲，尤其是在財政方面。

「我們預計即將於7月底召開的政治局會議上，將出現更多有利於經濟增長的措辭，屆時政府將回顧上半年的經濟表現，並為今年下半年的政策定調。」蘇月認為，推出任何積極的財政刺激計劃仍值得懷疑，政府仍將實施支持性的、謹慎的財政政策。因為，中國剛經歷過充滿挑戰的去槓桿化進程，政府更希望確保公共開支的效率，而不是簡單地誇大增長數字。

穆迪分析的克魯斯則預計未來幾個月貨幣政策將有所放鬆，並對包括房地產和建築業在內的關鍵行業提供有針對性的財政支持。「但這些額外的支持並不是靈丹妙藥。越來越多的人認為，2023年將是中國難以忘懷的一年。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航