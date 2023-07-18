（更新）政大書城8月底停業出現轉機，創辦人：希望出版同業集思廣益如何改變困境

（2023年7月18日，11:15更新）

政大書城創辦人李銘輝昨（17）日寄出公告信件給出版社，表示政大書城將營業至8月31日後就要全面停業。但根據今早的最新消息，李銘輝在與台南市副市長葉澤山深談後表示「不會隨便放棄」，整起事件出現轉機。

《自由時報》報導，李銘輝表示，這5年尤其經過疫情累計虧損近4000萬，雖然政府有補助，也透過蕭美琴、蘇巧慧等委員，遊說文化部力促圖書出版免稅並實施，可惜出版界並沒有善用，進而讓電商用5折、6折破盤價崩壞文化出版品，他覺得非常可惜。

李銘輝說，「圖書這一行是我一生的志業」，不會輕易放棄，但如果無法解決眼前的困境，最終手段就是停業。

《聯合新聞網》報導，李銘輝昨晚與台南市副市長葉澤山深談後，出現轉圜。他今天一早致電記者，表示「圖書帶給我精彩的日子，不會隨便放棄。」但表示不打算接受政府補助，而是希望用從現在到「8月31日停業」這40天作為一個契機，希望出版同業一起討論出版界的困境，「讓大家集思廣益，如何改變經營環境。」

（以下原發表於2023年7月18日，9:45）

政大書城董事長李銘輝宣布8/31停業，書迷聞訊憂台南與花蓮2家實體店面熄燈

（中央社）臉書粉絲專頁「我在出版業上班」昨（17）日貼出政大書城董事長李銘輝署名啟事，內容指政大書城將於8月31日停業，分享數迅速破百，有網友留言「太震驚了」，但台南、花蓮實體店面昨天仍正常營業。

據了解，該公告信件由政大書城創辦人、董事長李銘輝署名，16日統一發布給出版社，內容寫道：「政大書城謹訂於112年8月31日停業。」政大書城門市現今共包含台南及花蓮店，門市人員目前未接到相關停業通知，尚待公司說明。

政大書城台南店昨天正常營業，員工表示，接獲不少民眾關心電話，但目前收到的是和網友所見相同啟事公告，尚未接獲負責人告知細節，究竟是現有台南與花蓮2家實體店面都歇業，或是暫時停業，還不清楚。

政大書城台南店位於中西區西門路接近中正路口處，建物早年曾是台南知名「圓典百貨」，後來隨百貨公司歇業閒置許久，政大書城於2013年進駐建物地下室以來，為當地商圈創造新活力，曾有不少知名作家選在此處舉辦簽書會，是很多愛書人喜愛造訪地點。

政大書城花蓮店昨天也照常營業，員工說，尚未接到停業公告，如果停業，會在臉書facebook公告。消息傳出，許多民眾都十分關心花蓮店是否「會跟著熄燈」。

政大書城花蓮店位於花蓮市中山路火車站附近商圈，2011年開幕令花蓮人相當開心與歡迎，雖然書店開在3樓，卻是當時花蓮唯一的大型書店，空間、氣氛自由，吸引許多學子等來此閱讀；若想購買書城沒有販售的書，也能熱心幫忙代訂。

政大書城於1993年由李銘輝創立，落腳於國立政治大學集英樓，後續在國立台灣師範大學附近設立門市，另於北部還開設台大、南西門市，而後更插旗花蓮、高雄、台南等地。但在2010年前後，政大書城北部門市陸續收攤，而高雄夢時代門市則於今年5月停止營運。

政大書城時常推出書籍折扣活動，成為讀者挖寶聖地，停業消息引發網友熱議與不捨，在「我在出版業上班」粉專貼文下，就有網友紛紛回憶「我畢業後第一份工作就是高雄政大書城」、「師大店是我的回憶以前都在那買書，公館店還是曾和女性友人小約會的小小回憶」、「上禮拜還在台南店看到十幾個人排隊要結帳」等。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航