（更新）政大書城8月底停業出現轉機，創辦人：希望出版同業集思廣益如何改變困境
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李銘輝昨晚與台南市副市長葉澤山深談後，出現轉圜。他今天一早致電記者，表示「圖書帶給我精彩的日子，不會隨便放棄。」但表示不打算接受政府補助，而是希望用從現在到「8月31日停業」這40天作為一個契機，希望出版同業一起討論出版界的困境，「讓大家集思廣益，如何改變經營環境。」
（2023年7月18日，11:15更新）
政大書城創辦人李銘輝昨（17）日寄出公告信件給出版社，表示政大書城將營業至8月31日後就要全面停業。但根據今早的最新消息，李銘輝在與台南市副市長葉澤山深談後表示「不會隨便放棄」，整起事件出現轉機。
《自由時報》報導，李銘輝表示，這5年尤其經過疫情累計虧損近4000萬，雖然政府有補助，也透過蕭美琴、蘇巧慧等委員，遊說文化部力促圖書出版免稅並實施，可惜出版界並沒有善用，進而讓電商用5折、6折破盤價崩壞文化出版品，他覺得非常可惜。
李銘輝說，「圖書這一行是我一生的志業」，不會輕易放棄，但如果無法解決眼前的困境，最終手段就是停業。
《聯合新聞網》報導，李銘輝昨晚與台南市副市長葉澤山深談後，出現轉圜。他今天一早致電記者，表示「圖書帶給我精彩的日子，不會隨便放棄。」但表示不打算接受政府補助，而是希望用從現在到「8月31日停業」這40天作為一個契機，希望出版同業一起討論出版界的困境，「讓大家集思廣益，如何改變經營環境。」
（以下原發表於2023年7月18日，9:45）
政大書城董事長李銘輝宣布8/31停業，書迷聞訊憂台南與花蓮2家實體店面熄燈
（中央社）臉書粉絲專頁「我在出版業上班」昨（17）日貼出政大書城董事長李銘輝署名啟事，內容指政大書城將於8月31日停業，分享數迅速破百，有網友留言「太震驚了」，但台南、花蓮實體店面昨天仍正常營業。
據了解，該公告信件由政大書城創辦人、董事長李銘輝署名，16日統一發布給出版社，內容寫道：「政大書城謹訂於112年8月31日停業。」政大書城門市現今共包含台南及花蓮店，門市人員目前未接到相關停業通知，尚待公司說明。
政大書城台南店昨天正常營業，員工表示，接獲不少民眾關心電話，但目前收到的是和網友所見相同啟事公告，尚未接獲負責人告知細節，究竟是現有台南與花蓮2家實體店面都歇業，或是暫時停業，還不清楚。
政大書城台南店位於中西區西門路接近中正路口處，建物早年曾是台南知名「圓典百貨」，後來隨百貨公司歇業閒置許久，政大書城於2013年進駐建物地下室以來，為當地商圈創造新活力，曾有不少知名作家選在此處舉辦簽書會，是很多愛書人喜愛造訪地點。
政大書城花蓮店昨天也照常營業，員工說，尚未接到停業公告，如果停業，會在臉書facebook公告。消息傳出，許多民眾都十分關心花蓮店是否「會跟著熄燈」。
政大書城花蓮店位於花蓮市中山路火車站附近商圈，2011年開幕令花蓮人相當開心與歡迎，雖然書店開在3樓，卻是當時花蓮唯一的大型書店，空間、氣氛自由，吸引許多學子等來此閱讀；若想購買書城沒有販售的書，也能熱心幫忙代訂。
政大書城於1993年由李銘輝創立，落腳於國立政治大學集英樓，後續在國立台灣師範大學附近設立門市，另於北部還開設台大、南西門市，而後更插旗花蓮、高雄、台南等地。但在2010年前後，政大書城北部門市陸續收攤，而高雄夢時代門市則於今年5月停止營運。
政大書城時常推出書籍折扣活動，成為讀者挖寶聖地，停業消息引發網友熱議與不捨，在「我在出版業上班」粉專貼文下，就有網友紛紛回憶「我畢業後第一份工作就是高雄政大書城」、「師大店是我的回憶以前都在那買書，公館店還是曾和女性友人小約會的小小回憶」、「上禮拜還在台南店看到十幾個人排隊要結帳」等。
新聞來源
- 政大書城8/31停業 常推折扣成挖寶聖地書迷聞訊不捨（中央社）
- 政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機（聯合新聞網）
- 政大書城停業有轉圜？ 李銘輝：圖書是一生志業 我困獸猶鬥（自由時報）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
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