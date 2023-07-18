中國第2季GDP年增率6.3％低於預期，6月青年失業率21.3％創新高，官方數據承認房價下挫

中國第2季經濟成長年增6.3％，低於外界預期

（中央社）中國國家統計局昨日（17）公布，中國第2季國內生產毛額（GDP）年增率為6.3％，低於先前多家機構預測。今（2023）年上半年GDP年增率為5.5％。

去年第2季上海等多地封控影響經濟表現，導致當時GDP年增僅0.4％，去年上半年GDP年增只有2.5％。在低基數的情況下，儘管中國當前經濟情況不佳，但今年第2季的GDP年增數值應是年內最高。

根據國家統計局官網，初步核算，上半年GDP人民幣59兆3034億元（約新台幣255兆46億元），按不變價格計算，年增長5.5％。分產業看，第一產業增加值3兆416億元，年增3.7％；第二產業增加值23兆682億元，年增4.3％；第三產業增加值33兆1937億元，年增6.4％。

昨天公布的經濟數據堪稱中國經濟的期中考。分季來看，第1季GDP年增4.5％，第2季年增6.3％。先前多家機構預測，第2季GDP年增為6.7％到7.0％左右。

中國上半年多項經濟數據不樂觀，6月青年失業率21.3％創新高

（中央社）中國官方昨天公布6月份及上半年經濟數據。6月消費總額年增僅3.1％，成斷崖式下滑；民間固定資產投資年增率持續為負，青年失業率再創新高至21.3％，房地產投資額降幅擴大。

根據中國國家統計局昨天公布的國民經濟數據，在消費方面，上半年，社會消費品零售總額人民幣（下同）22兆7588億元（約新台幣97兆8628億元），年增8.2％。6月份，社會消費品零售總額3兆9951億元，年增3.1％，是目前年內最低點。

社零總額的增速自4月一路往下，4月為18.4％，5月為12.7％，6月為3.1％。考慮到去年第2季中國多地封控，今年的4月及5月皆因比較基期較低緣故，顯得數值較高。

在投資方面，上半年，全國固定資產投資（不含農戶）24兆3113億元，年增3.8％。其中，民間固定資產投資12兆8570億元，年減0.2％。與1到5月相比，上半年固定資產投資的增幅縮小0.2個百分點，民間投資降幅擴大0.1個百分點。

上半年，規模以上工業增加值年增3.8％（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。6月份，規模以上工業增加值年增4.4％。分經濟類型看，上半年，國有控股企業增加值年增4.4％；股份制企業增長4.4％，外商及港澳台商投資企業增長0.8％；私營企業增長1.9％。

在房地產方面，上半年，全國房地產開發投資5兆8550億元，年降7.9％，比1到5月的降幅7.2％再擴大0.7個百分點。

上半年，房地產開發企業房屋施工面積年降6.6％，商品房銷售面積年降5.3％，其中住宅銷售面積下降2.8％。商品房銷售額年增1.1％，其中住宅銷售額增長3.7％。

6月份青年人失業率持續攀升，16至24歲勞動力調查失業率21.3％，高於5月0.5個百分點，連續3個月創2018年有統計以來的新高、及逾20％。主要勞動年齡群體即25至59歲人群調查失業率為4.1％，與5月持平。全國城鎮調查失業率為5.2％，與5月持平。

一般認為，拉動經濟成長的「三駕馬車」為消費、投資、出口。除了前兩項數據昨天公布，中國海關總署日前也已經公布6月和上半年的出口數據。

6月進出口雙降，以美元計價6月出口年減12.4％，遠高於市場估的下跌9.5％，是逾3年來最大降幅；進口年減6.8％，也高於市場預估的下降4.1％。今年上半年，以美元計價中國出口年減3.2％，進口下降6.7％；貿易順差4086.9億美元。

Photo Credit: 中央社 中國房地產市場低迷，經濟復甦未如預期。圖為北京市東城區一處街邊相連著的3家店面都空置未使用。

北京不再粉飾，官方數據披露中國房價下挫

（中央社）《美國之音》（VOA）15日報導，北京當局公布中國房價6月份下挫，此前約5個月始終聲稱狀態平穩，這是官方今年首次公布，承認房價不振的數據，顯示支撐中國經濟的房市面臨嚴峻挑戰。

報導說，中國國家統計局15日公布，6月70個大中城市新房價格比5月降0.06％，至於6月中古屋的價格也降了0.44％。

中國是全球第2大經濟體，房地產業占經濟規模的比例超過25％，堪稱是帶動成長的支柱，但近年來因中共領導人習近平力主「房住不炒」，有關單位加強監管縮緊銀根，導致整個行業陷入前所未有的金融危機。

雖然中央和地方及監管部門隨後相繼發布一系列政策維穩房市，卻因失業、收入降和信心缺等多重壓力，消費者和遍體鱗傷的建商對激勵措施反應冷，中國的房價頻傳斷崖式崩跌。

中國國家統計局報告說，6月70個大中城市，新房和中古屋售價漲的城市分別為31個和7個，比5月分別減少15個和8個。

另據美國《華爾街日報》11日報導，中國當局救房市並非採取提振家庭收入和消費的措施，卻是繼續使建商更易於取得貸款或滾轉舊貸款，如此仍難以提振疲弱的經濟。

報導說，降息以激勵借貸的舉措凸顯，鑑於中國解除嚴格疫情防控措施引發的一波熱情已經退去，中國政府官員對經濟前景日益感到不安。

甚至許多經濟學家開始懷疑，降息措施是否足以扭轉信心減弱的局面，以遏阻中國經濟趨緩的頹勢。

美媒：中國經濟可能表面亮麗，實質像陷入衰退

（中央社）中國昨天公布第2季GDP年增率低於預期，只有6.3％。《華爾街日報》報導形容，中國經濟可能表面亮麗，實質更像陷入衰退；中國政策重心從實現快速成長，轉向為未來可能與世界發生衝突做好準備。