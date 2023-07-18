郭台銘投書《華盛頓郵報》：兩岸應在「一中框架」上直接談判，憂心台灣對美國產生「不健康的依賴」

（中央社）《華盛頓郵報》17日刊登鴻海集團創辦人郭台銘投書。郭台銘在文中說明中美衝突局勢下，台灣應如何追求和平，同時他也不忘批評日前賴清德副總統在《華爾街日報》的投書內容。

根據華郵刊登的投書內容，郭台銘批評蔡英文總統與賴清德拒絕接受「一中框架」，主張台灣需在一中框架的基礎上直接與中國談判，同時憂心台灣對美國產生「不健康的依賴」。

郭台銘表示，北京、華盛頓和台北三方都對當前的對抗局勢負有共同責任，但台灣面臨的風險最大，「這得由台灣、台灣人民和台灣領導人採取必要措施，以保障自身未來。」

郭台銘認為，目前執政的民進黨領導階層只是讓局勢更加緊繃。根據所謂的「九二共識」，台灣和中國都同意接受「一中框架」，並曾進行討論，多年來達成許多成果豐碩的協議。不過，蔡英文總統於2016年就任後不久，北京就以她拒絕接受中方詮釋（將台灣視為中國的一部分）為由，中止兩岸會談，會談迄今仍未恢復。

民進黨籍總統候選人、現任副總統賴清德呼籲減少與大陸的貿易聯繫（他稱之為「依賴」），並堅稱可利用國際合作夥伴網路來取代這種關係。他也和蔡英文一樣，拒絕接受「一中框架」。

郭台銘強調，實際上，執政黨亟欲拋棄的「九二共識」曾經促進兩岸密切交流、大規模投資與雙向貿易、經濟成長、每週數百架直航班機、緊張局勢緩和，以及兩岸對和平解決危機的樂觀情緒。

台灣現任領導人及同黨候選人若放棄一中框架，將「大幅升高戰爭威脅，導致台灣在國際上遭到孤立，同時也會損害我們的經濟，嚇跑投資人，並讓台灣變得更不安全。」

郭台銘指出，他一直主張立即恢復「兩岸直接談判」，因為他相信這是「真正可以緩解緊張局勢、維護台灣民主、自由和法治的唯一途徑。」執政黨不應利用黨派政治優勢或中美對抗局勢，來取代與對台灣未來影響最大的一方進行對話和談判的實際工作。

郭台銘稱，必須確保未來台灣和中國的關係不會像現在一樣互相敵對，而他自己與中國的廣泛商業往來和個人經歷（包括中國的領導階層和人民）都讓他明白，未來這種狀況是可以實現的。

投書內容稱，台灣人民需要和平與穩定，以確保光明的未來不會受到不確定性籠罩。不幸的是，魯莽言論和充滿挑釁意味的政策正導致歷史重演的可能性升高。

郭台銘說，台灣人民非常感謝美國70年來提供的物質和道義支持，台灣的民主、經濟活力和強大的國防很大程度上都要感謝美國人民。雖然這種支持現階段仍至關重要，但台灣有一天還是必須承擔起自己的責任，而非在長期保護下養成不健康的依賴心理。台灣必須掌控自己的命運，強化威懾能力，同時也要提出對自己、以及區域和全球有利的和平方針。

他強調，唯有在一中框架上直接與中國合作，才可能達到上述目標。

投書還指出，兩岸政府高層領導人需要進行直接、面對面的會談。儘管協商過程勢必非常漫長且艱辛，一中框架仍有空間可讓台灣充分捍衛其民主、自由和原有生活方式。但與此同時，中國和台灣必須先就能夠將兩岸從災難邊緣拉回來的框架和進程達成一致，這點至關重要。

截至截稿為止，賴清德辦公室尚無回應。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航