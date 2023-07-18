郭台銘投書《華盛頓郵報》：兩岸應在「一中框架」上直接談判，憂心台灣對美國產生「不健康的依賴」
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郭台銘指出，他一直主張立即恢復「兩岸直接談判」，因為他相信這是「真正可以緩解緊張局勢、維護台灣民主、自由和法治的唯一途徑。」執政黨不應利用黨派政治優勢或中美對抗局勢，來取代與對台灣未來影響最大的一方進行對話和談判的實際工作。
（中央社）《華盛頓郵報》17日刊登鴻海集團創辦人郭台銘投書。郭台銘在文中說明中美衝突局勢下，台灣應如何追求和平，同時他也不忘批評日前賴清德副總統在《華爾街日報》的投書內容。
根據華郵刊登的投書內容，郭台銘批評蔡英文總統與賴清德拒絕接受「一中框架」，主張台灣需在一中框架的基礎上直接與中國談判，同時憂心台灣對美國產生「不健康的依賴」。
郭台銘表示，北京、華盛頓和台北三方都對當前的對抗局勢負有共同責任，但台灣面臨的風險最大，「這得由台灣、台灣人民和台灣領導人採取必要措施，以保障自身未來。」
郭台銘認為，目前執政的民進黨領導階層只是讓局勢更加緊繃。根據所謂的「九二共識」，台灣和中國都同意接受「一中框架」，並曾進行討論，多年來達成許多成果豐碩的協議。不過，蔡英文總統於2016年就任後不久，北京就以她拒絕接受中方詮釋（將台灣視為中國的一部分）為由，中止兩岸會談，會談迄今仍未恢復。
民進黨籍總統候選人、現任副總統賴清德呼籲減少與大陸的貿易聯繫（他稱之為「依賴」），並堅稱可利用國際合作夥伴網路來取代這種關係。他也和蔡英文一樣，拒絕接受「一中框架」。
郭台銘強調，實際上，執政黨亟欲拋棄的「九二共識」曾經促進兩岸密切交流、大規模投資與雙向貿易、經濟成長、每週數百架直航班機、緊張局勢緩和，以及兩岸對和平解決危機的樂觀情緒。
台灣現任領導人及同黨候選人若放棄一中框架，將「大幅升高戰爭威脅，導致台灣在國際上遭到孤立，同時也會損害我們的經濟，嚇跑投資人，並讓台灣變得更不安全。」
郭台銘指出，他一直主張立即恢復「兩岸直接談判」，因為他相信這是「真正可以緩解緊張局勢、維護台灣民主、自由和法治的唯一途徑。」執政黨不應利用黨派政治優勢或中美對抗局勢，來取代與對台灣未來影響最大的一方進行對話和談判的實際工作。
郭台銘稱，必須確保未來台灣和中國的關係不會像現在一樣互相敵對，而他自己與中國的廣泛商業往來和個人經歷（包括中國的領導階層和人民）都讓他明白，未來這種狀況是可以實現的。
投書內容稱，台灣人民需要和平與穩定，以確保光明的未來不會受到不確定性籠罩。不幸的是，魯莽言論和充滿挑釁意味的政策正導致歷史重演的可能性升高。
郭台銘說，台灣人民非常感謝美國70年來提供的物質和道義支持，台灣的民主、經濟活力和強大的國防很大程度上都要感謝美國人民。雖然這種支持現階段仍至關重要，但台灣有一天還是必須承擔起自己的責任，而非在長期保護下養成不健康的依賴心理。台灣必須掌控自己的命運，強化威懾能力，同時也要提出對自己、以及區域和全球有利的和平方針。
他強調，唯有在一中框架上直接與中國合作，才可能達到上述目標。
投書還指出，兩岸政府高層領導人需要進行直接、面對面的會談。儘管協商過程勢必非常漫長且艱辛，一中框架仍有空間可讓台灣充分捍衛其民主、自由和原有生活方式。但與此同時，中國和台灣必須先就能夠將兩岸從災難邊緣拉回來的框架和進程達成一致，這點至關重要。
截至截稿為止，賴清德辦公室尚無回應。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮