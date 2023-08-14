失眠睡不好又不想吃藥，四大「助眠食物」讓長輩一覺到天亮
我們想讓你知道的是
長輩失眠時，「助眠食物」是一個值得嘗試的方法。這些食物具有促進睡眠的特性，提供身體所需的養分，是幫助製造血清素和褪黑激素的重要原料。血清素不僅對睡眠有益，還可以穩定情緒，減少焦慮和煩躁，不需要藥物依賴也能幫助長輩輕鬆入眠，遠離夢魘的困擾。
台灣的人口老化問題日益嚴重，隨著年齡增長，長輩們的睡眠結構可能會改變，生理變化因此有所不同，許多年長者都在煩惱失眠問題。根據台灣睡眠醫學學會「65歲以上國人睡眠大調查」結果，發現全台65歲以上國人，每周有失眠經驗的比例超過五成，符合慢性失眠症的比率也有四分之一。
但你知道嗎？失眠不只是單純的睡不好、精神不佳而已，可能是內分泌系統和神經系統的功能漸漸下降，體內褪黑激素的分泌量減少，或暗示著更嚴重需要治療的疾病，可能是慢性病，高血壓、糖尿病、老人憂鬱、失智、胃食道逆流等或藥物治療上等影響。
不過，「助眠食物」是一個值得嘗試的方法。這些食物具有促進睡眠的特性，提供身體所需的養分，是幫助製造血清素和褪黑激素的重要原料。血清素不僅對睡眠有益，還可以穩定情緒，減少焦慮和煩躁，不需要藥物依賴也能幫助長輩輕鬆入眠，遠離夢魘的困擾。
以下為「四大好眠食物」：
1. 富含色氨酸的食物，提高血清素水平
富含色氨酸食物：肉類、蛋類、乳製品、豆類和豆製品、堅果和種子、魚類等。
在豆類或豆製品的選擇上如豆漿、豆腐皆為植物性蛋白質的良好來源，有助於平穩長輩血糖並促進睡眠。肉類可選擇豬後腿肉、雞里肌、火雞肉等種類。在魚類的選擇上，選擇如鮭魚、鰻魚和鮪魚等種類，內含豐富的Omega-3脂肪酸，不僅對長輩心臟健康有益，還有助於改善睡眠品質。而堅果和種子如核桃、松子、南瓜子皆富含健康的脂肪和纖維與大量色氨酸和鎂，有助於提高睡眠品質。
2. 富含維生素B群的食物
富含維生素B群食物：穀類和全穀食物、蛋類、綠葉蔬菜、魚類等。
像是糙米、全麥麵包、燕麥、豆類或瘦肉等食物都是富含大量維生素B群的食物，有助於調節神經功能。而葉菜類蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）富含維生素B群，尤其是維生素B9，這些蔬菜還含有豐富的鎂和其他營養素，有助於舒緩壓力和提高睡眠質量。
3. 富含豐富鈣、鎂食物
豐富鈣、鎂的食物：乳製品、豆製品、堅果和種子、深色蔬菜等。
像牛奶、乳酪、優酪乳等乳製品或是適量小魚乾都是良好的鈣來源。而芝麻則含有豐富的鎂，平時加入飯菜或作為醬料使用皆合適。深色蔬菜也是好選擇，如菠菜內同時富含大量鈣、鎂，加入沙拉或炒飯中給長輩食用皆不錯。
4. 富含褪黑激素食物
富含褪黑激素食物：燕麥、甜玉米、櫻桃、薑、番茄、香蕉等。
番茄中含有一種叫做番茄紅素的物質，可以促進褪黑激素的合成，幫助長輩入眠。櫻桃也是著名含有天然褪黑激素的食物，亦或是選擇玉米、燕麥等，不僅皆含有褪黑激素的前體物質，也有助於提高褪黑激素水平。
雖說上述方法能改善失眠，但長輩並不能只是依賴單一的方法，而是要多管齊下，在享用這些助眠食物的同時，從環境、習慣本身改變。平時應讓長輩進行適度的運動，如瑜珈伸展或散步，並避免在白天時攝取過多咖啡因。盡量保持固定的睡眠時間，營造良好的睡眠環境或睡前養成聆聽助眠的音樂。
而如長輩還是被慢性失眠持續困擾，無法依靠自然療法改善，也建議尋求專業醫生或睡眠專家的協助，讓他們可以進一步評估狀況，讓老年生活品質無擔憂。
本文經優照護授權轉載，原文刊載於此
原標：擺脫失眠困擾，「好眠食物」讓長輩一覺到天亮！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html