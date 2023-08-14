失眠睡不好又不想吃藥，四大「助眠食物」讓長輩一覺到天亮

台灣的人口老化問題日益嚴重，隨著年齡增長，長輩們的睡眠結構可能會改變，生理變化因此有所不同，許多年長者都在煩惱失眠問題。根據台灣睡眠醫學學會「65歲以上國人睡眠大調查」結果，發現全台65歲以上國人，每周有失眠經驗的比例超過五成，符合慢性失眠症的比率也有四分之一。

但你知道嗎？失眠不只是單純的睡不好、精神不佳而已，可能是內分泌系統和神經系統的功能漸漸下降，體內褪黑激素的分泌量減少，或暗示著更嚴重需要治療的疾病，可能是慢性病，高血壓、糖尿病、老人憂鬱、失智、胃食道逆流等或藥物治療上等影響。

不過，「助眠食物」是一個值得嘗試的方法。這些食物具有促進睡眠的特性，提供身體所需的養分，是幫助製造血清素和褪黑激素的重要原料。血清素不僅對睡眠有益，還可以穩定情緒，減少焦慮和煩躁，不需要藥物依賴也能幫助長輩輕鬆入眠，遠離夢魘的困擾。

以下為「四大好眠食物」：

1. 富含色氨酸的食物，提高血清素水平

富含色氨酸食物：肉類、蛋類、乳製品、豆類和豆製品、堅果和種子、魚類等。

在豆類或豆製品的選擇上如豆漿、豆腐皆為植物性蛋白質的良好來源，有助於平穩長輩血糖並促進睡眠。肉類可選擇豬後腿肉、雞里肌、火雞肉等種類。在魚類的選擇上，選擇如鮭魚、鰻魚和鮪魚等種類，內含豐富的Omega-3脂肪酸，不僅對長輩心臟健康有益，還有助於改善睡眠品質。而堅果和種子如核桃、松子、南瓜子皆富含健康的脂肪和纖維與大量色氨酸和鎂，有助於提高睡眠品質。

2. 富含維生素B群的食物

富含維生素B群食物：穀類和全穀食物、蛋類、綠葉蔬菜、魚類等。

像是糙米、全麥麵包、燕麥、豆類或瘦肉等食物都是富含大量維生素B群的食物，有助於調節神經功能。而葉菜類蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）富含維生素B群，尤其是維生素B9，這些蔬菜還含有豐富的鎂和其他營養素，有助於舒緩壓力和提高睡眠質量。

3. 富含豐富鈣、鎂食物

豐富鈣、鎂的食物：乳製品、豆製品、堅果和種子、深色蔬菜等。

像牛奶、乳酪、優酪乳等乳製品或是適量小魚乾都是良好的鈣來源。而芝麻則含有豐富的鎂，平時加入飯菜或作為醬料使用皆合適。深色蔬菜也是好選擇，如菠菜內同時富含大量鈣、鎂，加入沙拉或炒飯中給長輩食用皆不錯。

4. 富含褪黑激素食物

富含褪黑激素食物：燕麥、甜玉米、櫻桃、薑、番茄、香蕉等。

番茄中含有一種叫做番茄紅素的物質，可以促進褪黑激素的合成，幫助長輩入眠。櫻桃也是著名含有天然褪黑激素的食物，亦或是選擇玉米、燕麥等，不僅皆含有褪黑激素的前體物質，也有助於提高褪黑激素水平。

Photo Credit: 優照護

雖說上述方法能改善失眠，但長輩並不能只是依賴單一的方法，而是要多管齊下，在享用這些助眠食物的同時，從環境、習慣本身改變。平時應讓長輩進行適度的運動，如瑜珈伸展或散步，並避免在白天時攝取過多咖啡因。盡量保持固定的睡眠時間，營造良好的睡眠環境或睡前養成聆聽助眠的音樂。

而如長輩還是被慢性失眠持續困擾，無法依靠自然療法改善，也建議尋求專業醫生或睡眠專家的協助，讓他們可以進一步評估狀況，讓老年生活品質無擔憂。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

原標：擺脫失眠困擾，「好眠食物」讓長輩一覺到天亮！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航