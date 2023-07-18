德國龍頭企業出走敲警鐘，歐洲經濟火車頭為何瀕臨「去工業化」危機？
我們想讓你知道的是
拒絕俄國天然氣重創仰賴廉價能源的德國產業，儘管天然氣批發價格近日已趨於穩定，但仍約為俄烏戰前的3倍，這讓像巴斯夫這樣的企業別無選擇，只能出走；光巴斯夫在德國國內的主要業務，2021年消耗的天然氣量就相當於整個瑞士的消耗量。
（中央社）歐洲經濟火車頭的德國因俄烏戰事、地緣競爭催化而加速走上「去工業化」（deindustrialization）道路，恐使已然政治兩極的歐陸面臨更不安前景。
化工龍頭巴斯夫出走敲響警鐘
政治新聞網Politico.eu一篇分析指出，當前德國一些重要龍頭企業紛紛出走。150多年來作為德國商業中流砥柱之一的化工巨頭巴斯夫集團（BASF），最新一項達100億美元（約新台幣3104億）規模、打造先進複合廠區以維繫永續生產黃金標準的旗艦級投資，選擇的是9000公里外的中國而非德國本地。
不僅把企業的未來放在亞洲，巴斯夫還縮減在德國境內的規模。他們今年2月宣布關閉位於公司故鄉路德維希港（Ludwigshafen）的肥料工廠及其他一些國內設施，帶來約2600人的裁員。
巴斯夫執行長布魯德穆勒（Martin Brudermuller）4月份提及公司去年在德國本地虧損達1.3億歐元（約新台幣45.3億）時告訴股東：「益發憂心國內市場，錢真是越來越難賺了。」
這類不安如今瀰漫整個德國經濟。德國今年Q1經濟已步入衰退，一票相關調查顯示企業與消費者都對未來深感疑慮。
這種擔憂並非無的放矢。近20年前德國藉由一系列雄心勃勃的勞動市場改革擺脫「歐洲病夫」臭名，解放工業潛力而開啟一段繁榮時期，特別是中國對德製機械和汽車的強勁需求推升這一波繁榮。
昔日榮耀麻痺危機感，如今遇完美風暴
然而繁榮與經濟實力麻痺領導階層，虛假的安全感讓他們未能續行改革，現開始嘗到苦果。如今戰爭、地緣競逐加上環保轉型突然間匯聚成一股完美風暴，更像是經濟運勢基本逆轉的預兆，而非決策者所祈禱希望只是一場短暫「技術性」衰退如此單純。
面對高能源成本、勞工短缺和繁文縟節法規限制的複合性利空來襲，德國從福斯汽車（VW）、西門子（Siemens）等諸多大企業到更多無名的中小企業現已夢醒，紛紛轉往北美和亞洲等新天地。
就業市場傳來的也是更多警報。德國今年6月失業率較去年同期增加約20萬人，這還是通常企業會增加職缺的月份。儘管總體失業率仍處於5.7％的相對低位，但德國官員已有迎接更多壞消息的心理準備。
德國聯邦就業局局長納勒斯（Andrea Nahles）說：「勞動市場已開始感受到經濟狀況的困難。失業率開始提高，就業增長失去動能。」
長期以來一直是德國企業健康指標的工程業，新訂單銳減，僅5月就減少10％，還是連續第8個月下滑。從建築到化工都存在類似疲軟現象。
外國赴德投資也在減少。2022年赴德投資的外資連續第5年減少，已達2013年以來的最低點。
為數以千計德國中小企業提供諮詢、遊說的協會BVMW，會內首席經濟學家佛維茨（Hans-Jurgen Volz）說：「之前會聽人說『慢慢走上去工業化』，現在我可以告訴大家，『慢慢』可以拿掉了。」
化學、汽車到機械等打響「德國工藝」的領域都崛起於19世紀，其中許多產品如內燃機，不是已過時就是在德國生產成本過高。
AI等未來領域，德國落後美中
被認為是推動下一代經濟增長的人工智慧（AI），德國更已落後。2022年在AI領域被引用最多的100篇科學論文中，只有4篇是德國論文，反觀美國為68篇，中國為27篇。
德國經濟研究所（DIW）所長伏拉茲謝（Marcel Fratzscher）說：「在一些最重要的未來導向領域裡，德國拿不出東西。現有的都是上一代產業。」
雖然歐盟官員將歐洲面臨去工業化風險歸咎於美國、中國的不公平政策陷歐洲企業於劣勢，但問題在德國多為自身因素所致，也都難以解決。
簡單來說，高技術勞工、仰賴廉價能源的創新企業等讓德國成為歐洲工業強權的憑藉正在瓦解。隨戰後嬰兒潮世代接近退休，德國人口結構很快將使企業缺乏工程師、科學家和其他技術工人，而這些人才對在全球市場上保持競爭力至關重要。德國在接下15年內約有30%的勞動力將達退休年齡。
人力結構無解，捨俄汽與核能雪上加霜
透過移民彌補勞動力短缺的努力目前看不出成效。儘管德國每年持續接納數以千計的難民，但大多數都不具備企業所需的職能；上月發布的一份由政府委製近400頁的報告還顯示，一半受訪德國人抱持反穆斯林觀點，無疑會讓德國更沒賣點，更難從土耳其等穆斯林國家吸引高教育程度勞工前來就業。
俄烏戰爭導致能源價格飛漲、德國應對氣候變遷作法等，又讓問題雪上加霜。
拒絕俄國天然氣重創仰賴廉價能源的德國產業，儘管天然氣批發價格近日已趨於穩定，但仍約為俄烏戰前的3倍，這讓像巴斯夫這樣的企業別無選擇，只能出走；光巴斯夫在德國國內的主要業務，2021年消耗的天然氣量就相當於整個瑞士的消耗量。
德國推動的綠能轉型也只是讓局面更棘手。德國拒絕俄國天然氣的同時，還關閉所有核電廠；縱使補貼再生能源近25年後，德國仍沒有足夠風力發電機和太陽能電池板滿足需求，使德國人得付高於國際平均水準3倍的電費。
汽車工業長期以來是德國一大自豪的來源，但如今汽車工業反成為德國的阿基里斯腱，淪入這般處境的原因很大程度與傲慢有關。多年來像賓士、BMW及福斯汽車等公司都不願放棄內燃機，認為特斯拉等電動車創新者頂多是曇花一現。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。