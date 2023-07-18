超越有機的永續農耕推手 安麗紐崔萊永續農耕概念村 見證台版糧善力量

全球營養保健領導品牌紐崔萊(Nutrilite)，自1934年以來藉由科技及植物科學的力量，提供營養及健康方面的創新解決方案，並以「植萃力量」結合植物科技、有機農場、永續農耕、全程追溯四大行動，堅持超越有機、永續經營的理念，是全球唯一在自有的有機農場栽種、採收與生產植物原料的維生素及營養補充品品牌。安麗台灣為了深度溝通紐崔萊超越有機的「永續農耕」，特地與宜蘭地區農耕團體合作打造紐崔萊永續農耕概念村，帶領逾200位菁英直銷商造訪壯圍鄉，深度體驗以相同永續耕法理念的台版糧善力量，讓直銷商深刻感受紐崔萊堅持的永續理念。

安麗台灣帶領逾200位菁英直銷商造訪壯圍鄉，深度體驗以相同永續耕法理念的台版糧善

早在永續成為企業經營管理顯學之前，紐崔萊創辦人卡爾．仁伯(Carl Rehnborg)便已身體力行，發展出生態鏈經營模式保護環境、培育作物的獨家永續耕法，在全球打造4座、相當於94個大安森林公面積的自有有機農場，透過生物天敵防治法，由瓢蟲負責除蟲、貓頭鷹抓鼠、羊群除草、蚯蚓翻土、獵鷹及茶隼嚇阻掠食者，以大自然為師，貫徹天然、零殺蟲劑與除草劑標準，成為建立超越有機的永續農耕模式先驅，實踐人類、動物、植物與大地共生，達到極致健康平衡。

此次活動最重要的行程即為造訪紐崔萊有機概念村，由安麗台灣與曾獲全國十大傑出青年農民和神農獎的黃文杰合作，號召在地理念相同的小農共同打造。黃王杰原本在桃園電子業工作，由於曾在台灣爆發的「農藥事件」，讓他深刻體會發展有機農業對於農民、一般大眾，甚至是全台灣的重要性，因此在1994年返鄉踏上無農藥、無化肥的有機農耕之路。



黃王杰採取類似紐崔萊農場的生態鏈經營模式，刻意在青蔥田間營造夜間下雨，以由上往下灑水取代挖溝放水，讓喜歡夜間出沒、討厭水的甜菜夜蛾避之唯恐不及，一旁清澈見底的農田水溝，魚蝦優游、鳥兒穿梭，春天夜裡還可見螢火蟲現蹤，成為有機生態成果重要指標。為了讓直銷商親身感受有機蔬菜的天然風味，安麗也在數個月前即與黃王杰一同合作種植紐崔萊「double X蔬果綜合營養片」中使用的三種原料 – 菠菜、薄荷與迷迭香，讓直銷商親自採收，也作為晚宴的菜餚食材。

除了農場參訪，此次的紐崔萊植物營養之旅也帶給直銷商各種驚喜與收穫。一如以往的高規格安排，此次安麗台灣特別與台鐵合作，完成了最美火車新自強號EMU3000「植萃專車」企業包車的首航，並與當地農民事先溝通進行佈線，打造首座紐崔萊彩繪稻田地景迎接所有直銷商的到來；此外，安麗台灣特地邀請到榮獲全國十大傑出農業專家，宜蘭大學園藝學系副教授鄔家琪帶來有機知識講座，將理論與實際體驗結合，讓直銷商們留下深刻印象。最後，安麗也包下宜蘭在地五星級村却國際溫泉酒店，場內的各種花藝布置，彰顯紐崔萊與所有直銷商長期致力推廣有機和健康的努力，蘭陽舞蹈團更是為紐崔萊打造全新舞碼，希望傳達大自然的生命力，餐食則使用當日下午眾人親自採收的菠菜和薄荷，特製成薄荷飲品、蔬菜料理，體現「產地到餐桌、新鮮直送」的健康理念。

均衡飲食、補充營養保健品、適度運動與身心靈平衡是安麗人追求的極致健康，而地球的永續也需要造所有人一同努力，紐崔萊期盼透過植萃力量，達到對環境永續的承諾、與自然共生，同時照顧到消費者健康，滿足民眾對大健康的渴望與需求，並將永續思維植入每一位消費者心中，幫助更多人過得更好、更健康！