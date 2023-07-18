川普避談美國協防台海戰爭、反斥台灣人「搶走美國的工作」：5位共和黨總統候選人對台立場一次看
我們想讓你知道的是
川普表示，中國的確有可能控制全世界，「只是有可能而已」，他話鋒一轉，稱台灣人很聰明，「把我們的工作機會都拿走了」。目前檯面上幾位共和黨的總統候選人，又是怎麼看待中國威脅與台灣問題呢？
美國前總統、下屆總統大選的熱門候選人川普（Donald Trump）17日接受《福斯新聞》（Fox News）訪問，被問及如果台海爆發戰爭美國是否願意協防台灣，川普對此並未正面回答，但反批台灣奪走美國半導體產業工作，認為美國政府早該阻止他們。
美國前總統川普受Fox News主播巴帝羅默（Maria Bartiromo）專訪，主持人問及，如果與中國有軍事衝突，美國是否應該保護台灣？川普表示，如果他身為總統，他並不想就此回應，因為這將不利於美國的談判地位。
但川普話鋒一轉，表示他想強調的是，台灣確實拿走了很多美國半導體業的工作，以前美國會製造自己的晶片，現在台灣製造了90%的晶片。
主持人糾正說，「90%是高階晶片，不是所有的晶片」，並反問如果中國拿下了台灣，他們就可以控制全世界，難道不是事實嗎？
川普表示，中國的確有可能控制全世界，「只是有可能而已」。但是請記得，台灣人很聰明，「他們把我們的工作機會都拿走了，我們早就應該要阻止他們，我們早就該對台灣人課稅，我們早就該對台灣的（貨品）課關稅。」
針對川普對台的評論，美國MSNBC評論員指出，川普對美國是否協防台灣的回答其實與美國一直以來「戰略模糊」的政策一致，不過川普對台晶片的看法、將台灣視為經濟上的對手，「是錯誤的」。
評論員指出，對於美國是否出兵協防台灣的疑慮，應該強調（不出兵）的後果，而不只是在經濟，他也指出，日本、韓國等美國在亞洲的盟友此時都在看美國是否準備好為台灣挺身而出，如果不想讓中國掌控未來世界的經濟，美國應做到威嚇中國，告訴中國國家主席習近平「想拿下台灣的後果太大」。
美國總統拜登（Joe Biden）自去年1月上任以來四度公開表態願防衛台灣，將美國對台政策從「戰略模糊」帶往「戰略清晰」，共和黨的總統候選人又是怎麼看待中國威脅與台灣問題呢？
其他候選人對台立場為何？
- 迪尚特（Ron DeSantis）
今年5月於推特宣布有意競選2024大選的佛州州長迪尚特，一直被認為是川普在黨內初選的強勁對手。迪尚特今年4月在東京接受《日經亞洲》採訪時表示，若要防止台海發生衝突，關鍵在於威懾力（Deterrence）：「如果習近平覺得他發動某種敵對行動的代價，大於他將得到的任何益處，那麼你就不會看到這種事發生。」
迪尚特認為，維持台海現況應是努力的目標，他也點明台灣是「一個盟友」、「一個繁榮的自由社會」，更是一個作為半導體關鍵供應者的「重要戰略利益」。
不過迪尚特在訪談中並沒有說明，他是否支持在中國攻打台灣時軍事介入。
迪尚特今年3月接受接受《福斯國家網》（Fox Nation）訪問時，當時主持人問，如果中國入侵台灣，美國是否應該介入？迪尚特的回應為：「台灣是美國的強大盟友。我認為這是一個關鍵利益。我認為這對我們以及日本和韓國等美國主要盟友而言，都是如此。」
迪尚特也稱中國的崛起比俄羅斯和普亭來得「更為強大」，是美國面臨的「最大威脅」。
- 彭斯（Mike Pence）
美國前副總統彭斯在任期內就強調美方信守《臺灣關係法》，與台灣站在一起捍衛自由，並肯定台灣在世界經貿具舉足輕重的地位。
而彭斯在卸任後，今年3月於愛荷華州針對外交政策發表談話時也指出，中國在亞太地區的軍事侵略和挑釁有增無減，他認為美國必須向台灣提供能自我防衛的資源，增加對台軍售，這樣以來中國在採取任何行動之前，將會思考後果。
彭斯也強調美國應繼續與日本、韓國、澳洲、印度等印太盟友維持關係，透過增強實力減少未來衝突的可能性，他強調「和平來自於力量」，這是美國確保民主台灣持續繁榮的方法。
- 拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）
不同於迪尚特和彭斯都是經驗老道的政治人物，拉馬斯瓦米是一名印度裔美國生物技術企業家，沒有從政經驗。
拉馬斯瓦米將中國視為美國在外交上最大的威脅，他表示如果自己當選總統，將會禁止企業與中國做生意。
拉馬斯瓦米最廣為人知的發言，是今年4月他在美國步槍協會（NRA）的活動上公開表示，美國步槍協會可以在台灣開設分支機構，在每個台灣家庭中配備一把槍、並教台灣人怎麼用槍，他認為這樣能夠在不與中國開戰的情況下保護台灣。
拉馬斯瓦米的狂言不被認為可行，更有可能是他在爭取步槍協會的支持，而根據民調他也不太可能在共和黨黨內初選脫穎而出。
- 海利（Nikki Haley）
前美國駐聯合國大使海利是有意角逐共和黨總統提名的少數女性政治人物，她在今年2月宣布參與共和黨內初選。
海利批評前「老闆」川普對中國的威脅採取的措施太少，並且在與習近平交朋友的熱情上表現出道德弱點。她在今年6月接受《CNN》採訪時被問及美國協防台灣的立場，強調美國應該增強軍事力量和能源自主，以預防中國發動戰爭；美國應該明確表示，如果中國入侵台灣，意味著全面的經濟脫鉤，這將嚴重損害中國利益。
海利沒有承諾是否在台灣議題上擺脫戰略模糊的政策，但她支持美國提供台灣資源自我防衛。
美國2024總統大選將於11月5日舉行，共和黨將於2024年3月進行總統初選。不過川普目前仍是共和黨總統初選候選人中民調最高的一位。根據美國民調網站「538」，截至6月17日，川普的支持率為50%，遠高於排名第二的迪尚特（20.5%），排名在後的分別為彭斯（7.3%）、拉馬斯瓦米（5%）和海利（4.2%）。
我國外交部今日回應川普的談話內容，稱台美經貿合作交流密切，雙方經貿及產業結構是互補互利互惠，對川普前總統的發言沒有評論。
延伸閱讀
- 郭台銘投書《華盛頓郵報》：兩岸應在「一中框架」上直接談判，憂心台灣對美國產生「不健康的依賴」
- 2024年美國總統大選：選情趨白熱化，盤點共和黨表態參選的11位競爭者
- 拜登宣布競選連任黨內挑戰少，高齡、經濟表現與川普都成挑戰
- 川普角逐共和黨2024總統提名的最大勁敵，佛州州長迪尚特是如何崛起的？
- 共和黨首位川普挑戰者，前美國駐聯合國大使海利宣布參選2024總統
核稿編輯：楊士範
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。