川普避談美國協防台海戰爭、反斥台灣人「搶走美國的工作」：5位共和黨總統候選人對台立場一次看

美國前總統、下屆總統大選的熱門候選人川普（Donald Trump）17日接受《福斯新聞》（Fox News）訪問，被問及如果台海爆發戰爭美國是否願意協防台灣，川普對此並未正面回答，但反批台灣奪走美國半導體產業工作，認為美國政府早該阻止他們。

美國前總統川普受Fox News主播巴帝羅默（Maria Bartiromo）專訪，主持人問及，如果與中國有軍事衝突，美國是否應該保護台灣？川普表示，如果他身為總統，他並不想就此回應，因為這將不利於美國的談判地位。

但川普話鋒一轉，表示他想強調的是，台灣確實拿走了很多美國半導體業的工作，以前美國會製造自己的晶片，現在台灣製造了90%的晶片。

主持人糾正說，「90%是高階晶片，不是所有的晶片」，並反問如果中國拿下了台灣，他們就可以控制全世界，難道不是事實嗎？

川普表示，中國的確有可能控制全世界，「只是有可能而已」。但是請記得，台灣人很聰明，「他們把我們的工作機會都拿走了，我們早就應該要阻止他們，我們早就該對台灣人課稅，我們早就該對台灣的（貨品）課關稅。」

針對川普對台的評論，美國MSNBC評論員指出，川普對美國是否協防台灣的回答其實與美國一直以來「戰略模糊」的政策一致，不過川普對台晶片的看法、將台灣視為經濟上的對手，「是錯誤的」。

評論員指出，對於美國是否出兵協防台灣的疑慮，應該強調（不出兵）的後果，而不只是在經濟，他也指出，日本、韓國等美國在亞洲的盟友此時都在看美國是否準備好為台灣挺身而出，如果不想讓中國掌控未來世界的經濟，美國應做到威嚇中國，告訴中國國家主席習近平「想拿下台灣的後果太大」。

美國總統拜登（Joe Biden）自去年1月上任以來四度公開表態願防衛台灣，將美國對台政策從「戰略模糊」帶往「戰略清晰」，共和黨的總統候選人又是怎麼看待中國威脅與台灣問題呢？

其他候選人對台立場為何？

迪尚特（Ron DeSantis）

今年5月於推特宣布有意競選2024大選的佛州州長迪尚特，一直被認為是川普在黨內初選的強勁對手。迪尚特今年4月在東京 接受《日經亞洲》採訪時表示， 若要防止台海發生衝突，關鍵在於威懾力（Deterrence）： 「如果習近平覺得他發動某種敵對行動的代價，大於他將得到的任何益處，那麼你就不會看到這種事發生。」

迪尚特認為，維持台海現況應是努力的目標，他也點明台灣是「一個盟友」、「一個繁榮的自由社會」，更是一個作為半導體關鍵供應者的「重要戰略利益」。

不過迪尚特在訪談中並沒有說明，他是否支持在中國攻打台灣時軍事介入 。

迪尚特今年3月接受接受《福斯國家網》（Fox Nation）訪問時，當時主持人問，如果中國入侵台灣，美國是否應該介入？迪尚特的回應為：「台灣是美國的強大盟友。我認為這是一個關鍵利益。我認為這對我們以及日本和韓國等美國主要盟友而言，都是如此。」

迪尚特也稱中國的崛起比俄羅斯和普亭來得「更為強大」，是美國面臨的「最大威脅」。

彭斯（Mike Pence）

美國前副總統彭斯在任期內就強調美方信守《臺灣關係法》，與台灣站在一起捍衛自由，並肯定台灣在世界經貿具舉足輕重的地位。

而彭斯在卸任後，今年3月於愛荷華州針對外交政策發表談話時也指出，中國在亞太地區的軍事侵略和挑釁有增無減，他認為美國必須向台灣提供能自我防衛的資源，增加對台軍售，這樣以來中國在採取任何行動之前，將會思考後果。

彭斯也強調美國應繼續與日本、韓國、澳洲、印度等印太盟友維持關係，透過增強實力減少未來衝突的可能性，他強調「和平來自於力量」，這是美國確保民主台灣持續繁榮的方法。

拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）

不同於迪尚特和彭斯都是經驗老道的政治人物，拉馬斯瓦米是一名印度裔美國生物技術企業家，沒有從政經驗。

拉馬斯瓦米將中國視為美國在外交上最大的威脅，他表示如果自己當選總統，將會禁止企業與中國做生意。

拉馬斯瓦米最廣為人知的發言，是今年4月他在美國步槍協會（NRA）的活動上公開表示，美國步槍協會可以在台灣開設分支機構，在每個台灣家庭中配備一把槍、並教台灣人怎麼用槍，他認為這樣能夠在不與中國開戰的情況下保護台灣。

Photo Credit: GettyImages 拉馬斯瓦米4月出席美國步槍協會活動。

拉馬斯瓦米的狂言不被認為可行，更有可能是他在爭取步槍協會的支持，而根據民調他也不太可能在共和黨黨內初選脫穎而出。

海利（Nikki Haley）

前美國駐聯合國大使海利是有意角逐共和黨總統提名的少數女性政治人物，她在今年2月宣布參與共和黨內初選。

海利批評前「老闆」川普對中國的威脅採取的措施太少，並且在與習近平交朋友的熱情上表現出道德弱點。她在今年6月接受《CNN》採訪時被問及美國協防台灣的立場，強調美國應該增強軍事力量和能源自主，以預防中國發動戰爭； 美國應該明確表示，如果中國入侵台灣，意味著全面的經濟脫鉤，這將嚴重損害中國利益。

海利沒有承諾是否在台灣議題上擺脫戰略模糊的政策，但她支持美國提供台灣資源自我防衛。

美國2024總統大選將於11月5日舉行，共和黨將於2024年3月進行總統初選。不過川普目前仍是共和黨總統初選候選人中民調最高的一位。根據美國民調網站「538」，截至6月17日，川普的支持率為50%，遠高於排名第二的迪尚特（20.5%），排名在後的分別為彭斯（7.3%）、拉馬斯瓦米（5%）和海利（4.2%）。

我國外交部今日回應川普的談話內容，稱台美經貿合作交流密切，雙方經貿及產業結構是互補互利互惠，對川普前總統的發言沒有評論。

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核稿編輯：楊士範