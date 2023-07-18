MeToo運動修法：文化部檢討逾130項獎補助要點、增加撤回機制，公開表示「性平事件零容忍」

台灣今（2023）年年中爆發的MeToo運動引起社會大眾關注，運動的力量也加速推動多名立法委員及民間團體進行「性平三法」的修正草案，而行政院會在7月13日通過性平三法，送請立法院審議。

其中，有關近期藝文、影視界性平事件，文化部也已對外宣示，對於性平事件「零容忍」，並針對通則與個案展開一系列檢討及修訂。

關於藝文、音樂、影視界的MeToo，也有許多知名藝人、藝術家的案件引起極大關注，包含含許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜、黃子佼、炎亞綸、NONO、黑人陳建州等人，而知名攝影師謝春德也遭爆出曾性侵13歲女童，引發藝文界眾怒，並在6日發起「藝術不染色：視覺藝術落實性別平等與公眾課則機制倡議」連署。

連署中表示，「建請藝文相關機構增列性平條款於補助、受獎、聘雇合約中，針對相關情事採取『零容忍政策』，也就是說所有政府機關的獎項、補助計畫都對性平事件加害人予以暫停、終止、退回、拒絕，甚至求償，共同打造更安全的工作環境」。

針對立法院即將在7月底前召開臨時會，討論性平三法的修法，連署內容也提出了以下三點呼籲：

建請各級文化機關與藝文相關機構對職場性騷、性侵採取「零容忍政策」，並增列性平條款於補助、受獎、聘雇、標案合約中。 聘僱人員不滿30人的藝術中小型機構，應當讓藝術工作者也能獲得相應的保護。 文化機構與藝術大學應完善性平申訴程序，以受害人保護和利益優先的精神，除受害者的心理諮商和法律協助更需要建立完善支援系統之外，在執行過程中也應秉持公正透明，避免性平委員的組成流於形式。

就在昨（17）日，文化部也公開對外表示，經邀請法律、性平等相關專家學者召開諮詢委員會，以及內部討論後，除修訂「文化部性騷擾防治措施及申訴調查處理要點」，放寬匿名或第三者揭露的受理條件；也提出對外獎補助案的通案處理機制與個案後續處理程序。

文化部指出，藝文產業經營較其他產業相對不易，尤其藝文工作須經長久準備期後始有成果得以獲得微薄收入，且藝文工作者多為個人接案，收入並不穩定，因此政府以更高預算比例補助各藝文產業發展。

不過，也因高政府資源的投入，在面對性平事件，文化部表示必須以更高的道德標準檢視，「避免以國家資源間接強化不平等的權力資源關係」。同時，亦須衡酌藝文團隊整體發展、權益及其他藝文工作者的照顧，以免因個別加害者的作為重挫藝文產業發展。

最後，文化部也說明，在整體獎補助機制方面，文化部已全面檢討逾130項獎補助要點，加入「如有違反勞工、性別平等相關法令規定，得視情節輕重撤銷或廢止補助，追回部分或全部補助款項」規定，以建立未來發生類似情況的撤銷或追回款項依據；同步要求各單位主動檢視已受獎補助對象是否有涉及性平MeToo事件。

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核稿編輯：楊士範