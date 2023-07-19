吃不到白飯怒刷一星負評，熱炒店老闆可以提告北科大學生嗎？
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前陣子造成輿論的白飯之亂，熱炒店與北科大學生各執一詞，今天不談論哪一方更有理，而是學生因為沒有白飯一事刷店家一星負評，有可能面臨潛在法律責任嗎？
近期台北科技大學資訊與財金管理系營隊一群學生因吃光熱炒店2鍋白飯還到店家google評論上狂刷一星負評，消息曝光引來網路上一片撻伐，許多網友紛紛留言要老闆提告，究竟在google上刷負評會不會吃上官司？怎樣的情況下店家可以提告？
在網路上與人起口角最常遇到的官司就是妨礙名譽，刑法的妨害名譽罪，大致可分成「公然侮辱」和「誹謗」兩種，前者構成要件著重於在對方於公開場合對他人人格進行詆毀且迫害其名譽與尊嚴的言行，例如辱罵他人賤人、腦殘、垃圾等等。
後者則較偏向對其人格進行評價性的描述，如謠傳某知名人物外遇、偷吃等不實情事，就有可能構成誹謗罪。
公然侮辱於《刑法》第309條：「公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。」
《誹謗罪》則是規範於第310條：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。」
根據自身經驗給評論，較難構成犯罪
回到在學生在店家google評論上刷一星負評這件事，如果學生在google這個人人可以瀏覽的公開的平台上辱罵店家無恥、黑店等等詆毀店家商譽的評論，就有可能構成公然侮辱。
而如果散佈店家不實資訊者，就有可能構成誹謗罪，例如謠傳店家鍋子都不洗、白飯放好幾天等等非事實的描述。
倘若只是根據自身經歷，照實給予評價，例如：店家態度不好、用餐環境擁擠、餐點口味太鹹等個人主觀上的評價，基本上是不會構成犯罪。
相反，如果是因為跟風刷一星負評，並散佈不實資訊，就很有可能構成誹謗罪，或是像新聞報導中，明明沒去用餐過，因為私人恩怨而去留一星負評，經檢方調查後，認為有捏造事實及誹謗他人的故意，就會遭到起訴、判刑。
商譽受損，可選擇民事賠償
另外，除了刑事的提告外，店家因為留言者的不實言論造成店家的商譽受損，也可以選擇民事的賠償。《民法》第184條第1項：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」
《民法》第195條第1項：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。
《法操》提醒您《憲法》雖保護人民有言論自由，但若惡意中傷店家，造成店家商譽大受影響，則不在憲法保障的範圍之內，很有可能觸犯了刑法的妨害名譽等罪並有可能遭到店家民事上的求償。
本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此
原文標題：【司想評論】吃不到白飯給負評！在google上刷一星，會吃上官司嗎？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：朱家儀
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
「LG ThinQ」輕鬆遠端遙控智慧家電 不在身邊也能照顧家人 ThinQ就是I Think of You!
「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成，能依照使用者習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，運用各種高科技與物聯網應用，不僅為使用者帶來更便利的生活，更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。
科技不再冰冷，而是能夠傳遞溫度與感情，因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號，意即當你在使用ThinQ時，就代表著I Think of You Very Much，為使用者傳達「我想你，我想照顧你」的心意，即使是冷冰冰的3C產品，只要善加運用也能傳遞溫度，真正打破物理上的距離，讓家人之間的心更靠近。
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除了遠端遙控功能，LG ThinQ的智慧推播通知、雲端客製行程下載的服務亦受到許多消費者好評，廚電產品如洗碗機、衣物護理類型產品如洗衣機、蒸氣電子衣櫥、乾衣機等，都可透過ThinQ APP下載更多客製化行程，針對不同碗盤及衣料材質提供合適清潔保養行程，更保護呵護心愛的碗盤與衣物；ThinQ APP的智慧推播通知，除了在家電行程結束時會推播提醒外，更會貼心推播提醒定期保養、行程推薦等訊息，不必在家電前守候等待，亦不用紀錄何時該養護家電，更具人性化的設計，讓家電與使用者產生密切關連。
家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式
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