便祕、憂鬱、睡眠障礙可能是帕金森氏症早期症狀，長輩可利用「手指操」自我檢測
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由於非動作症狀可能比動作症狀更早出現，有時家屬反而比患者自身更可以觀察到，敖瑀醫師解釋，若有不明原因之嗅覺減退、睡覺的時候容易做噩夢大喊大叫、手舞足蹈以及長期的便秘等，就要特別注意，可能是巴金森病的非動作症狀。
文：劉育志醫師
「根據研究，帕金森氏症（又名巴金森病）患者可能有四成到六成，都有心情低落、焦慮等問題。」中國醫藥大學附設醫院神經部巴金森暨動作障礙科敖瑀醫師指出，「曾經有位女性患者在用藥之後動作症狀明顯改善，但是每次回診的時候，沒講幾句話就會開始流眼淚。在進一步了解她感受到的壓力後，我們調整藥物，也邀請家屬一起了解帕金森氏症，化解誤會。」
另外在藥物方面，除了使用傳統的左多巴胺之外，也可以考慮加上多巴胺受體促效劑或其他機制之藥物，敖瑀醫師說，多巴胺受體促效劑能改善動作症狀，同時也對非動作症狀有幫助。後續，上述患者的反應良好，情緒有改善，且沒有明顯副作用。
敖瑀醫師說，「面對帕金森氏症，完整的溝通、家人的支持、與合適的藥物都非常重要！」
帕金森氏症人的核心症狀有三個，顫抖、緩慢、僵硬。敖瑀醫師指出，這幾個動作症狀會對日常生活造成許多不便，也會影響工作與社交。在診間觀察到，病人大多是因為覺得行動不便、動作變慢、姿勢僵硬而前來就診。
帕金森氏症除了上述動作症狀之外，還會出現非動作症狀，這些症狀甚至在動作症狀出現的十年到二十年之前，就漸漸出現。敖瑀醫師說，患者較常主動抱怨的是便祕、睡眠障礙、疼痛等，不過還有一些患者自己可能沒有注意到的非動作症狀，例如憂鬱、情緒起伏不定、焦慮、嗅覺改變等等。患者可能變得不愛出門、對原本的嗜好失去興趣，進食的口味改變，這些狀況要仰賴家屬日常的觀察，以及醫師在問診的過程中仔細評估。
在首次前來就診的患者中，若以帕金森氏症分期而言，大約是在第一至第二期之間，也就是多半是以單側症狀為主。敖瑀醫師說，現在醫療資訊發達，很多患者或家屬會自己上網查詢資料，因此多半可以在症狀還沒有太嚴重的時候就發覺。
但是有時候也會看到，患者因為同時合併有脊椎、骨關節等問題，或是內科疾病複雜，雖然出現帕金森氏症症狀，卻常常把症狀歸咎於這些問題，以至於到疾病較後期才到神經科門診就診。敖瑀醫師說，例如患者一直以來有五十肩，感覺肩膀一直很僵硬、抬不起來，治療了很久沒有顯著改善，後來才發現僵硬與行動不便，有一部份是來自於帕金森氏症；或是患者因為腰椎退化問題而行動不便，但開完刀後症狀仍未改善，後來才發現原來是帕金森氏症導致。
由於非動作症狀可能比動作症狀更早出現，有時家屬反而比患者自身更可以觀察到，敖瑀醫師解釋，若有不明原因之嗅覺減退、睡覺的時候容易做噩夢大喊大叫、手舞足蹈以及長期的便秘等，就要特別注意，可能是帕金森氏症的非動作症狀。
另外，早期患者可能不會明顯發現自己動作緩慢，但因為動作變得不流暢，原本出門要準備半小時，現在變成要一小時，或是在靜止的時候肢體出現顫抖、走路也容易跌倒，這些蛛絲馬跡都可以顯示患者已經有神經功能的異常。若有觀察到上述情況，建議可以至神經科門診就診。\
50歲以上民眾可以每個月利用手指操自我檢測，第一步是把右手五指張開，第二步是拇指與食指輕按25下，第三步是換成左手拇指與食指輕按25下。敖瑀醫師說，如果發現雙側手指的開合速度、手指開合幅度明顯不同，可至神經科就診，請醫師詳細評估。
及早治療帕金森氏症，幫助維持生活品質
帕金森氏症對患者與家屬會造成許多影響，無論是動作症狀或非動作症狀，都會導致生活品質顯著下降，敖瑀醫師說，早期介入治療，可以讓患者保有一定的生活品質，而且能讓這些動作症狀或非動作症狀所導致的併發症減少，例如跌倒造成骨折、腦出血等。帕金森氏症的動作症狀與非動作症狀，可以經由藥物來改善，常見的藥物有左多巴胺、多巴胺受體促效劑等。
敖瑀醫師說，臨床上會跟病人與家屬仔細討論，了解各種動作症狀造成的困擾程度，來決定藥物的劑量。每個人有其適合的劑量，通常在使用藥物時，能達到患者能夠接受、可以生活的流暢度，同時又沒有太明顯的副作用，是最理想的狀況。非動作症狀除了透過藥物改善外，有時候可以同時透過非藥物的治療，例如運動、復健、健康飲食、水分補充等等，來幫助改善。
「臨床上常遇到的狀況是，患者有時會自行調整藥物。」敖瑀醫師說，「可能是因為在外工作服藥不便，或是因為某些誤解而害怕持續吃藥。也有部分患者是覺得藥效不夠，而自行加量，其實是有危險性的。」
自行調整藥物可能導致藥效不足，使患者活動力較差、容易跌倒，可能無法參與運動或家庭活動，生活品質也會明顯下降。敖瑀醫師說，如果對藥物使用有疑問，建議要跟醫師討論，盡量不要自行調整劑量。
使用左多巴胺能夠有效改善動作症狀，但是也要留意動作併發症的出現，例如患者在靜止狀態時，會無法控制的扭動，或是突然走路走到一半無法動彈。敖瑀醫師說，每次回診時醫師會小心評估患者對於藥物的反應，以及患者自己感受到的改善程度，盡量在有足夠的藥效下，避免使用太高劑量的左多巴胺，並合併使用其他機轉的藥物，例如多巴胺受體促效劑、單胺氧化酶b抑制劑等等。
帕金森氏症友的動作比較慢，外出就醫會比較不方便，敖瑀醫師說，若能就近治療，對患者與家屬都有好處，假使臨時有狀況，也可以馬上就診，讓醫師能夠及時評估並調整藥物的最佳劑量。
帕金森氏症患者食慾不好該如何協助？
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
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臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
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南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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