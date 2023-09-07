便祕、憂鬱、睡眠障礙可能是帕金森氏症早期症狀，長輩可利用「手指操」自我檢測

文：劉育志醫師

「根據研究，帕金森氏症（又名巴金森病）患者可能有四成到六成，都有心情低落、焦慮等問題。」中國醫藥大學附設醫院神經部巴金森暨動作障礙科敖瑀醫師指出，「曾經有位女性患者在用藥之後動作症狀明顯改善，但是每次回診的時候，沒講幾句話就會開始流眼淚。在進一步了解她感受到的壓力後，我們調整藥物，也邀請家屬一起了解帕金森氏症，化解誤會。」

另外在藥物方面，除了使用傳統的左多巴胺之外，也可以考慮加上多巴胺受體促效劑或其他機制之藥物，敖瑀醫師說，多巴胺受體促效劑能改善動作症狀，同時也對非動作症狀有幫助。後續，上述患者的反應良好，情緒有改善，且沒有明顯副作用。

敖瑀醫師說，「面對帕金森氏症，完整的溝通、家人的支持、與合適的藥物都非常重要！」

帕金森氏症人的核心症狀有三個，顫抖、緩慢、僵硬。敖瑀醫師指出，這幾個動作症狀會對日常生活造成許多不便，也會影響工作與社交。在診間觀察到，病人大多是因為覺得行動不便、動作變慢、姿勢僵硬而前來就診。

帕金森氏症除了上述動作症狀之外，還會出現非動作症狀，這些症狀甚至在動作症狀出現的十年到二十年之前，就漸漸出現。敖瑀醫師說，患者較常主動抱怨的是便祕、睡眠障礙、疼痛等，不過還有一些患者自己可能沒有注意到的非動作症狀，例如憂鬱、情緒起伏不定、焦慮、嗅覺改變等等。患者可能變得不愛出門、對原本的嗜好失去興趣，進食的口味改變，這些狀況要仰賴家屬日常的觀察，以及醫師在問診的過程中仔細評估。

Photo Credit: 照護線上

在首次前來就診的患者中，若以帕金森氏症分期而言，大約是在第一至第二期之間，也就是多半是以單側症狀為主。敖瑀醫師說，現在醫療資訊發達，很多患者或家屬會自己上網查詢資料，因此多半可以在症狀還沒有太嚴重的時候就發覺。

但是有時候也會看到，患者因為同時合併有脊椎、骨關節等問題，或是內科疾病複雜，雖然出現帕金森氏症症狀，卻常常把症狀歸咎於這些問題，以至於到疾病較後期才到神經科門診就診。敖瑀醫師說，例如患者一直以來有五十肩，感覺肩膀一直很僵硬、抬不起來，治療了很久沒有顯著改善，後來才發現僵硬與行動不便，有一部份是來自於帕金森氏症；或是患者因為腰椎退化問題而行動不便，但開完刀後症狀仍未改善，後來才發現原來是帕金森氏症導致。

由於非動作症狀可能比動作症狀更早出現，有時家屬反而比患者自身更可以觀察到，敖瑀醫師解釋，若有不明原因之嗅覺減退、睡覺的時候容易做噩夢大喊大叫、手舞足蹈以及長期的便秘等，就要特別注意，可能是帕金森氏症的非動作症狀。

另外，早期患者可能不會明顯發現自己動作緩慢，但因為動作變得不流暢，原本出門要準備半小時，現在變成要一小時，或是在靜止的時候肢體出現顫抖、走路也容易跌倒，這些蛛絲馬跡都可以顯示患者已經有神經功能的異常。若有觀察到上述情況，建議可以至神經科門診就診。\

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50歲以上民眾可以每個月利用手指操自我檢測，第一步是把右手五指張開，第二步是拇指與食指輕按25下，第三步是換成左手拇指與食指輕按25下。敖瑀醫師說，如果發現雙側手指的開合速度、手指開合幅度明顯不同，可至神經科就診，請醫師詳細評估。

及早治療帕金森氏症，幫助維持生活品質

帕金森氏症對患者與家屬會造成許多影響，無論是動作症狀或非動作症狀，都會導致生活品質顯著下降，敖瑀醫師說，早期介入治療，可以讓患者保有一定的生活品質，而且能讓這些動作症狀或非動作症狀所導致的併發症減少，例如跌倒造成骨折、腦出血等。帕金森氏症的動作症狀與非動作症狀，可以經由藥物來改善，常見的藥物有左多巴胺、多巴胺受體促效劑等。

敖瑀醫師說，臨床上會跟病人與家屬仔細討論，了解各種動作症狀造成的困擾程度，來決定藥物的劑量。每個人有其適合的劑量，通常在使用藥物時，能達到患者能夠接受、可以生活的流暢度，同時又沒有太明顯的副作用，是最理想的狀況。非動作症狀除了透過藥物改善外，有時候可以同時透過非藥物的治療，例如運動、復健、健康飲食、水分補充等等，來幫助改善。

「臨床上常遇到的狀況是，患者有時會自行調整藥物。」敖瑀醫師說，「可能是因為在外工作服藥不便，或是因為某些誤解而害怕持續吃藥。也有部分患者是覺得藥效不夠，而自行加量，其實是有危險性的。」

自行調整藥物可能導致藥效不足，使患者活動力較差、容易跌倒，可能無法參與運動或家庭活動，生活品質也會明顯下降。敖瑀醫師說，如果對藥物使用有疑問，建議要跟醫師討論，盡量不要自行調整劑量。

使用左多巴胺能夠有效改善動作症狀，但是也要留意動作併發症的出現，例如患者在靜止狀態時，會無法控制的扭動，或是突然走路走到一半無法動彈。敖瑀醫師說，每次回診時醫師會小心評估患者對於藥物的反應，以及患者自己感受到的改善程度，盡量在有足夠的藥效下，避免使用太高劑量的左多巴胺，並合併使用其他機轉的藥物，例如多巴胺受體促效劑、單胺氧化酶b抑制劑等等。

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帕金森氏症友的動作比較慢，外出就醫會比較不方便，敖瑀醫師說，若能就近治療，對患者與家屬都有好處，假使臨時有狀況，也可以馬上就診，讓醫師能夠及時評估並調整藥物的最佳劑量。

帕金森氏症患者食慾不好該如何協助？