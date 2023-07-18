協助3成「難治型憂鬱症」，陽交大、北榮團隊證實磁刺激可改善憂鬱行為

有3成「難治型憂鬱症」患者接受治療仍無法有效改善憂鬱症狀，但陽明交通大學及台北榮總研究團隊的最新動物實驗發現，可以透過「重覆經顱磁刺激」改善憂鬱行為，同時提升腦神經突觸塑性，讓這種非侵入性治療方法獲得更有利的科學證據。

陽交大生理所教授林蕙菁指出，臨床上大約有3成的憂鬱症患者即使接受積極治療，還是沒辦法有效改善憂鬱症狀。對此，台灣食品藥物管理署已經在2018年核准重覆經顱磁刺激，以治療對藥物反應不佳的憂鬱症患者。

重覆經顱磁刺激是一種臨床上已經在使用的治療方法，這項方法是在頭頂上放線圈，利用電磁波來活化腦神經。對於服用2種以上抗憂鬱藥物仍沒有顯著效果的患者，根據高雄榮總的說法，過去這類患者需要伴隨其他治療，例如電痙攣治療（ECT），然而電痙攣治療侵入性較大，也會產生比較多的副作用。重覆經顱磁刺激則非侵入性且不需麻醉，除了少數不適合使用的患者外，是安全穩定的治療選擇。

林惠菁與台北榮總社區復健精神科主任醫師李正達的研究團隊，建立「憂鬱大鼠模型」，以電流電擊大鼠足部，模擬大鼠受到創傷事件的情況。在經過密集電擊後，研究團隊從糖水喜好、游泳、懸尾3項測試，觀察到大鼠符合憂鬱的行為，從而建立憂鬱鼠的實驗模型。憂鬱鼠經過顱部重複磁刺激後，無論是從電生理訊號與分子生化分析，都可以發現治療對抑制憂鬱和積極應對行為有顯著效果。

Photo Credit：陽教大提供 北榮及陽交大團隊建立憂鬱鼠模型，驗證經顱磁刺激可以治療難治型憂鬱症。

這項研究證實了重覆經顱磁刺激無論是間歇性磁刺激（iTBS）或是持續性磁刺激（cTBS），都能改善大腦前額葉中的腦源神經滋養因子（proBDNF），甚至腦源神經滋養因子（BDNF）的下降都可以透過間歇性磁刺激來逆轉。這是首次有科學實驗證實2種不同磁刺激方法，應用在憂鬱症治療的分子生物機制。

設計這項研究的李正達教授表示，這幾年來在北榮及陽交大的團隊合作之下，臨床上已透過大型有對照組的研究，證實iTBS施打在前額葉對於患者的抗鬱效果，而這項最新研究更有助於賦予臨床治療更堅強的科學證據。

參與研究的博士後研究員李旂緯也說，臨床上將注射低劑量K他命作為難治型憂鬱症的選項之一，這項動物實驗發現經重覆經顱磁刺激，具有調節藥物通路標靶的效果。

目前治療憂鬱症的挑戰包含未治療與藥物治療無效，這項動物模型刊登在期刊《Experimental Neurology》。陽交大表示，此研究特別感謝陽交大腦科學研究中心，和衛生福利部國家中醫藥研究所黃乃瑰研究員，對於動物實驗相關需求的協助。

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核稿編輯：楊士範